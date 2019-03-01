Бери своё! Заяви команду на KFC BATTLE: футбол и стритбол

Стартовал новый сезон международного проекта KFC BATTLE, где каждый может сделать решительный шаг в успешное будущее! Юноши и девушки из России, Казахстана и Кыргызстана в возрасте от 14 до 30 лет могут зарегистрировать свои команды по футболу и стритболу на первый этап соревнований. Игры пройдут в 28 городах России и СНГ.

На пути к Суперфиналу в Москве будущим триумфаторам предстоит победить на городском этапе, а после выиграть региональный финал, но это того стоит. В новом сезоне продолжит работать скаутская система — главные матчи по футболу и стритболу посетят представители клубов и академий. Отличный способ ворваться в мир профессионального спорта, последовав за участниками KFC BATTLE, которых заметили в прошлые годы.

Помимо возможности показать себя на самом высоком уровне победители Суперфинала KFC BATTLE: футбол и стритбол отправятся в спортивно-развлекательную поездку в Испанию от туроператора SUNMAR, получат приятные призы от партнеров проекта и смогут пообщаться с Наставниками направлений.

Наставником KFC BATTLE: футбол станет Евгений Савин – российский футболист, телеведущий, комментатор и блогер. Когда-то он забивал голы командам РФПЛ, а сейчас рассказывает о футбольной жизни даже в самых отдаленных уголках нашей страны, как и раньше болея всей душой за свой вид спорта.

Футбол — спорт номер один в нашей стране, поэтому конкуренция между талантливыми ребятами и девушками очень высокая. Я не понаслышке знаю, что на пути к мечте нужно хвататься за любую возможность и бороться до последнего на каждом участке поля! KFC BATTLE дает шанс каждому, кто стремиться заявить о себе!. Я рад, что стал частью масштабного проекта, и смогу помочь молодым футболистам полностью раскрыть свой потенциал. С нетерпением жду первых матчей и зрелищной игры. Верю, что восьмой сезон проекта откроет для нас много новых талантов, которые возьмут своё и покажут друзьям, почему активный образ жизни — это правильное решение для каждого», — заявил Евгений Савин.

Наставником KFC BATTLE: стритбол вновь станет единственный в истории России двукратный чемпион конференции и победитель финала NBA баскетболист Тимофей Мозгов. Один из самых выдающихся центровых в истории сборной России и «Спортсмен года-2015» по версии GQ точно знает, как показать топовый уровень на паркете и сохранить холодную голову во время финалов, и уже поприветствовал будущих участников турнира.

Для тех, кто также любит футбол как Евгений Савин или продавливает под кольцом почти как Тимофей Мозгов, организаторы расписали все здесь и здесь.

Немного о правилах

В KFC BATTLE: футбол допускаются команды из 5-7 игроков (5 основных и не более двух запасных). По правилам, в одной команде должно быть не более двух профессиональных игроков.

Участники делятся на три категории:

1. Юноши — возраст от 14 до 16 лет;

2. Девушки — возраст от 14 до 30 лет;

3. Юноши — возраст от 17 до 30 лет.

В региональных финалах в Алматы, Саратове, Екатеринбурге, Красноярске, Ростове-на-Дону и Москве и в Суперфинале будут участвовать представители 1 категории. Делая акцент на молодых игроках, KFC BATTLE способствует развитию детско-юношеского спорта в нашей стране.

В KFC BATTLE: стритбол допускаются только любительские команды из 3-4 игроков (3 основных и один запасной).

Участники делятся на три категории:

1. Юноши — возраст от 14 до 21 года;

2. Девушки — возраст от 14 до 30 лет;

3. Юноши — возраст от 22 до 30 лет.

В региональных финалах и Суперфинале команды турниров 1 и 2 категории.

KFC BATTLE — проект, который дает тебе шанс заявить о себе и доказать, что ты лучший в своем деле. Футбол, стритбол, рэп, блог, вокал – выбери своё направление и выиграй главный приз.

KFC BATTLE KFC BATTLE – уникальный международный проект, который не только поддерживает молодых людей в их стремлении жить активно, но и открывает реальные перспективы для достижения успеха и признания. Уличный спорт, популярная музыка и современные тренды дают возможность молодежи заявить о себе и показать, чего они стоят на самом деле. Масштаб проекта увеличивается с каждым годом: в этом сезоне он объединит сотни тысяч спортсменов-любителей, участников творческих конкурсов, зрителей и болельщиков.