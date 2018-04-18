Бери свое и будь первым: открылась регистрация на творческие онлайн-батлы KFC BATTLE

В начале апреля стартовала регистрация на онлайн-батлы международного проекта KFC BATTLE по направлениям: вокал, рэп и блогинг. Специально для тех, кому есть что сказать, KFC расширяет границы и возможности для общения. Расскажи, спой или зачитай: твою историю услышат миллионы! К участию приглашаются молодые люди и девушки от 14 до 30 лет из России и СНГ. Мечтаешь выступить на одной сцене с кумирами? Тогда тебе сюда! KFC BATTLE — это возможность лично пообщаться с Наставниками проекта и исполнить свой номер на большой сцене в Москве перед многотысячной аудиторией зрителей.

Участников батлов по рэпу и вокалу вновь поддерживают легендарные Егор Крид и L’One, которые уже стали своего рода талисманами музыкальных направлений проекта. Наставником KFC BATTLE: блог выступает Anny May (Энни Мэй) — одна из самых популярных блогеров в русскоязычном YouTube.

Чтобы стать участником, нужно зарегистрироваться на сайте и разместить аудио- или видеоролик продолжительностью не более 2 минут. Одно из важнейших требований — ты не должен быть профессиональным артистом.

Подробная информация и условия участия

Принять участие могут как отдельные исполнители, так и коллективы. Заявки принимаются до 20 мая. Чтобы стать обладателем главного приза, участникам предстоит пройти 3 этапа. Победители первого определятся по итогам народного голосования на сайте и получат задание от звездных Наставников KFC BATTLE. По итогам следующего этапа определятся финалисты, а имена лучших из лучших назовут Егор Крид, L’One и Anny May на Суперфинале в Москве!

Победители всех онлайн-батлов получают сильнейшие инструменты для своего развития и перехода на новый, уже профессиональный уровень.

Победитель «KFC BATTLE: вокал» запишет собственный трек, продюсером которого станет артист лейбла Black Star — Миша Марвин. В этом сезоне для участников KFC BATTLE: вокал открывается еще больше возможностей! Партнер проекта компания Mastercard учредила собственную номинацию, победитель в которой получит бесценный музыкальный сюрприз мирового уровня. Участвуйте в батле и не упустите свой шанс сделать бесценное возможным!

Победитель «KFC BATTLE: рэп» запишет свой трек при поддержке артистов L’One и NEL.

Победитель «KFC BATTLE: блог» станет обладателем годового контракта с одним из ведущих продюсерских центров России.

Кроме того, всех победителей ждет главный приз — поездка в Европу от туроператора SUNMAR.

— У KFC BATTLE прекрасная цель — помогать талантливым ребятам общаться друг с другом, с миром вокруг и самовыражаться. Я очень люблю людей, которые чем-то горят, а больше, чем в музыке, страсти, пожалуй, нет нигде, — отметил Егор Крид, Наставник KFC BATTLE по направлению вокал. — Я хочу дать начинающим исполнителям те знания, те инструменты, которые помогут им лучше понимать язык музыки и самих себя. Они молоды, полны любви и надежд — пусть поют о своих мечтах и чувствах, пусть наш мир наполняется их драйвом и жаждой жизни.

В этом году в рамках KFC BATTLE впервые состоится Чемпионат KFC по киберспорту (DOTA 2), проявить себя также можно в воркауте и в конкурсе мобильной фотографии. Традиционные Чемпионаты KFC по футболу и стритболу в этом году проходят под наставничеством Тимофея Мозгова и Александра Кержакова. Рискни! #БериСвое!

KFC BATTLE KFC BATTLE – уникальный международный проект, который не только поддерживает молодых людей в их стремлении жить активно, но и открывает реальные перспективы для достижения успеха и признания. Уличный спорт, популярная музыка и современные тренды дают возможность молодежи заявить о себе и показать, чего они стоят на самом деле. Масштаб проекта увеличивается с каждым годом: в этом сезоне он объединит сотни тысяч спортсменов-любителей, участников творческих конкурсов, зрителей и болельщиков.