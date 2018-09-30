Барселона расставила всех по местам. Пилоты SMP Racing завершили сезон попаданием на подиум

В последний уикенд сентября живописная столица Каталонии Барселона принимала финальный этап сезона 2018 года серии гонок в кузовном классе Blancpain GT. Главный испанский автодром «Каталунья» является одновременно и лицом, и визитной карточкой национального моторспорта, ведь после так и не свершившегося лет 5 назад прихода в первую Формулу валенсийской трассы, автодром в Барселоне остался единственным местом проведения Гран-при Испании.

«Каталунья» в своей 27-летней истории успела повидать многое. Именно здесь более 20 лет назад свою первую победу в качестве пилота Ferrari одержал легендарный Михаэль Шумахер. А за 2 года до этого незабвенный немецкий гонщик за рулем болида Mild Seven Benetton Ford пришел к финишу вторым, хотя добрую половину дистанции прошел с неисправной трансмиссией на неизменной пятой передаче.

История автодрома неразрывно связана с именем Михаэля Шумахера и конюшней Феррари, которые чаще чем кто-либо другой поднимались здесь на первую ступень пьедестала — гонщик и команда становились в Испании первыми 6 и 8 раз соответственно.

За пилотами итальянской команды закреплены и рекорды прохождения круга, что в гонках, что в тестах (Кими Райкконен и Себастьян Феттель).

Именно на «Каталунье» Макс Ферстаппен в позапрошлом году стал самым молодым победителем этапа Гран-при Ф-1 в истории королевских гонок. А вот первого триумфа испанского спортсмена с момента открытия трассы пришлось ждать долгих 15 лет – лишь в 2006-м Фернандо Алонсо в своем последнем сезоне за рулем Рено добыл-таки первую для Испании домашнюю победу.

Впрочем, в преддверии ответственейшего старта финального этапа сезона Blancpain GT пилоты, механики и менеджеры команд вряд ли размышляли о былых подвигах и рекордах, что случались на каталонском автодроме. Куда больше их интересовали собственные автомобили, соперники и коварная шикана перед выходом на километровую финишную прямую. Да и на кону в заключительной гонке стояло многое.

Интересы SMP Racing в Барселоне отстаивали 2 экипажа 72 и 35. Ferrari F488 Михаила Алешина, Давидэ Ригона и Мигеля Молины пришла к финишу третьей, начав гонку с восьмой стартовой позиции. Ключевой вклад в успех внес завершавший гонку Молина, совершивший на последних кругах ряд впечатляющих обгонов, позволив экипажу финишировать в призовых местах, которые так обидно ускользали в завершившемся сезоне в Монце и Поль-Рикаре.

Этого результата мы добились совместными усилиями всей команды, каждый из членов которой делал все возможное, а порой и невозможное – скажет после финиша Михаил Алешин. – По ходу сезона мы могли побеждать в нескольких гонках, но каждый раз обстоятельства оказывались против нас. Сегодня удача наконец-то повернулась к нам лицом, а мы заняли достойное место в споре с более чем 50-ю экипажами. Это отличный результат, мы в отличном настроение завершаем сезон»

Для Мерседеса Дениса Булатова, Майкла Медоуза и заменившего Виталия Петрова Алексея Корнеева гонка сложилась значительно сложней. Началось все с квалификации, в которой сняли сразу несколько кругов, но часть из них потом все же вернули. 18-я позиция на старте уже на первом кругу превратилась в 26-ю – это Медоуз после контакта с соперником вылетел на гравий. Ехавший во второй смене дебютант Кубка Endurance Алексей Корнеев отвоевал несколько позиций, продемонстрировав готовность к новым вызовам.

Это был очень интересный и полезный опыт в длинных гонках – делился после завершения гонки Корнеев. – После того, как с нас сняли штраф, наложенный в квалификации, мы вышли на старт 18-ми, но, к сожалению, после аварии на первом круге откатились на последние позиции и всю гонку старались наверстать упущенное»

А в заключительной трети гонки за рулем был Денис Булатов, который и обеспечил итоговое 14-е место. Впрочем, сам Денис себя и своих партнеров героями не считает и уверен, что результат мог быть и более высоким:

Совокупность случайностей не позволила нам попасть в очки, хотя мы на это рассчитывали. Наши скорость и темп позволяли надеяться на попадание в первую десятку, но откат на 549-ю позицию в самом начале, а вместе с этим в концовке мешала эффективно атаковать проблема с тормозами. А вот ребята наши на Ferrari достойны высшей похвалы. Они заслужили этот подиум»

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