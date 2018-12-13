Барбершоп «Black Bear» стал рекордсменом Книги Рекордов России

Новый рекорд по количеству стрижек за 24 часа установлен в российской столице. Топ-мастер столичного барбершопа «Black Bear» Анна Алпатова за сутки подстригла 49 человек, не прерываясь на сон и приемы пищи.

Книга Рекордов России пополнилась пунктом: «Наибольшее количество стрижек за 24 часа». Топ-мастер столичного барбершопа «Black Bear» Анна Алпатова совершила подвиг — за сутки подстригла 49 человек, не прерываясь на сон и приемы пищи. Примечательно, что впервые в истории такой рекорд ставила барбер-девушка.

Первое российское достижение в этой области барбершоп «Black Bear» зафиксировал в честь своего официального открытия в Москве и стал единственным титулованным барбершопом в нашей стране. Новый рекорд зафиксирован представителем Книги Рекордов России

Регистрация участников была открыта на официальном сайте: www.blackbear.moscow

После фиксации рекорда состоялось официальное открытие BLACK BEAR и светское мероприятие. Поздравить с заслуженным статусом рекордсмена Black Bear пришли именитые гости: Вахтанг, Максим Новосёлов, Михаил Мамаев, Лада Дэнс, Александр Шаблий (Пересвет), Андрей Пономарев, Габриэлла, Батишта, Милена Дейнега, SAVANNA, Ely Tolen, Расул Мирзаев, Гульнара Нижинская, Константин Кожевников, Михаил Еремеев, Александр Ряполов и многие другие представители отечественного шоу-бизнеса.

Вел мероприятие Александр Шаблий (Пересвет)- пятикратный рекордсмен Книги Рекордов Гиннеса и Книги Рекордов России по силовому экстриму, общественный деятель. Гостей радовали музыкальными новинками Вахтанг и Savanna, Dj EM&LEE, БАТИШТА, а также эпатажный проект D-QUEENS.

Официальные партнеры мероприятия: популярный мировой бренд ездовых ботинок «SLED DOGS SNOWKATES»; премиальная косметика для джентльменов «LOCK STOCK&BARREL»; бренд профессиональной косметики для мужского ухода «JOHNNY’S CHOP SHOP»; бренд премиальной косметики «AMERICAN CREW»; «G1-DETALYNG»; онлайн-магазин «Juicy Food»; бренд аксессуаров ручной работы «INFINITO». Black Bear. г. Москва, Береговой проезд д. 5А к.1

Источник: Black Bear

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