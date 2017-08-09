АвтоСпецЦентр презентовал новый KIA RIO

Презентация нового KIA RIO состоялась в загородном парк-отеле «Орловский». Мероприятие было организовано официальными дилерскими центрами KIA, входящими в состав ГК «АвтоСпецЦентр». В этот день на площадке собрались около 800 поклонников марки, более 250 из них протестировали обновленный седан.

Стоит отметить, что это уже четвертая модернизация данной модели KIA. Технические характеристики российской версии авто заметно отличаются от модификации, предназначенной для европейского рынка – модель адаптирована к суровым погодным условиям, обладает системой климат-контроля и подогревом руля, лобового стекла, передних и задних сидений. Главное новшество KIA RIO четвертого поколения – это его мощные двигатели. КIA предлагает два типа двигателей: новый 1,4 Kappa MPI мощностью 100 л. с. и модернизированный 1,6 Gamma MPI мощностью 123 л. с.

Обновленная версия обладает системой стабилизации и помощи при старте в гору, функцией бесключевого доступа в автомобиль. Модель оснащается дополнительными боковыми подушками и шторками безопасности, центральным подголовником заднего ряда, датчиком света, задними парковочными датчиками, камерой заднего вида, кожаным салоном и штатной навигационной системой. Кроме того на новый KIA RIO устанавливаются не барабанные, а дисковые задние тормоза. Продажи обновленного Kia RIO в России начались 1 августа. Стартовая цена базовой комплектации Kia Classic – 669 900 руб.

«Новый KIA RIO – это безусловный лидер своего класса, – комментирует Алексей Потапов, генеральный директор АвтоСпецЦентр KIA Столица. – Автомобиль обладает превосходным соотношением цены, качества и комфорта. Новые опции и поддержка импортером программы trade-in стимулируют клиентов к покупке данной модели. Неоспоримая популярность автомобиля среди россиян – на данный момент KIA RIO является самым продаваемым авто 2017 года – дает все основания полагать, что спрос на обновленную версию будет таким же высоким».

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