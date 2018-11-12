«Арсеналу» вручена премия «Лига Fair Play»

9 ноября перед началом домашнего матча с «Анжи» «Арсеналу» была вручена учрежденная Российской Премьер-Лигой совместно с Генеральным партнером — букмекерской компанией «Лига Ставок» — премия «Лига Fair Play». Ее обладателем клуб стал по итогам октября 2018 года.

Красно-желтые продемонстрировали самые высокие показатели по системе Fair Play среди всех представителей Премьер-Лиги по итогам октября. Памятный трофей из рук заместителя генерального директора букмекерской компании «Лига Ставок» Александра Егорова и директора по связям с общественностью РПЛ Сергея Алексеева получил капитан команды Кирилл Комбаров.

Цель премии «Лига Fair Play» — продвижение идей и принципов Fair Play, в основе которых — уважение к соперникам, судьям, официальным лицам матча и болельщикам. Премия вручается по итогам каждого месяца команде, демонстрирующей самые высокие показатели FairPlay. Методика оценки поведения команд рекомендована УЕФА для профессиональных футбольных лиг, а анализ матчей по системе FairPlay осуществляется делегатом матча и отображается в соответствующем рапорте.

Напомним, премия «Лига Fair Play» вручается ежемесячно на основании оценок делегатов матчей по шести параметрам, рекомендованным УЕФА: желтые и красные карточки; зрелищность матча; уважение к сопернику; уважение к судьям; поведение представителей команд; поведение болельщиков. Команда, набравшая наибольший средний балл во всех матчах Премьер-лиги, получит премию «Лига Fair Play» сезона-2018/2019. Узнать регламент, познакомиться с таблицей результатов и лауреатами премии можно на сайте ligafairplay.ru

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