Армейцы получат премию «Лига Fair Play»

Три перенесенных матча 23-го тура чемпионата России по футболу с участием лидеров Премьер-Лиги сыграны. РФПЛ и генеральный партнер чемпионата России по футболу — букмекерская компания «Лига Ставок» определили лауреата премии «Лига FairPlay» в марте 2018 года. Обладателем почётной награды стал футбольный клуб ЦСКА.

Торжественная церемония награждения команды состоится 22 апреля в Москве перед началом матча ЦСКА с «Краснодаром», который, к слову, является трехкратным лауреатом премии «Лига FairPlay». Очень символично, что свою вторую премию «Лига FairPlay» команда из Краснодара получила перед домашним матчем с армейцами, показав тем самым достойный пример честной игры.

Цель премии «Лига FairPlay» — продвижение идей и принципов FairPlay, в основе которых — уважение к соперникам, судьям, официальным лицам матча и болельщикам. Премия вручается по итогам каждого месяца команде, демонстрирующей самые высокие показатели FairPlay. Методика оценки поведения команд рекомендована УЕФА для профессиональных футбольных лиг, а анализ матчей по системе FairPlay осуществляется делегатом матча и отображается в соответствующем рапорте.

Победитель определяется на основании оценок по шести основным параметрам FairPlay: жёлтые и красные карточки; зрелищность матча; уважение к сопернику; уважение к судьям; поведение представителей команд; поведение болельщиков.

Команда, набравшая наибольший средний балл во всех матчах чемпионата, получит премию «Лига FairPlay» сезона-2017/2018.

Узнать регламент, познакомиться с таблицей результатов и лауреатами премии можно здесь.

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