«Арена Форум 4.0»: международная конференция о строительстве и управлении спортивными сооружениями возвращается

28 марта 2019 года на новейшей «ВТБ Арене» (стадион «Динамо») в Москве пройдет международная конференция «Арена Форум 4.0», крупнейшее бизнес-событие, посвященное спортивной инфраструктуре.

Главные темы форума:

Проектирование и строительство спортивных сооружений: все этапы от концепции до сдачи, типичные ошибки и способы их избежать, BIM-технологии и взаимодействие с государством

Оснащение арен: железо и «облака», безопасность и безбарьерность, спортивные технологии и самые комфортные решения для зрителей

Эффективное управление спортивными объектами: регламенты, бюджеты, бизнес-модели, маркетинг и дополнительные источники дохода

Среди первых объявленных спикеров форума – генеральный директор «Хартвалл Арены» Киммо Кивисилта, гендиректор новой ледовой арены в Екатеринбурге Данил Крицкий, заместитель генерального директора ПИ «Арена» по проектированию Алексей Орлов, эксперт ФХР Рамиль Нагимуллин, заместитель генерального директора продюсерской компании «Илья Авербух» Игорь Шишкин, один из самых популярных спортивных блогеров России Вадим Бабешкин.

Зарегистрироваться для участия можно на сайте «Арены Форум 4.0».

Дополнит конференцию специализированная выставка, а завершит – вручение профессиональной премии Sport Business Awards, определяющей лучшие сооружения, проекты, компании и менеджеров отрасли в 11 номинациях.

Организатор – компания «СБК. Спорт Бизнес Консалтинг».

«Арена Форум» хорошо известна профессиональному сообществу, и в 2019 году мы ожидаем, что в конференции примут участие около 500 делегатов из 13 стран. Это руководители стадионов, топ-менеджеры спортивных лиг и федераций, представители государственных структур, строительных организаций, проектных бюро, производителей и поставщиков оборудования, управляющие маркетинговых и ивент-агентств.

Прошедшие конференции «Арена Форум» объединили более 800 специалистов из России, Бразилии, Германии, Нидерландов, Катара, Швеции, Финляндии, Турции. Перед гостями выступали Роман Ротенберг (ФХР, КХЛ, ХК СКА), Радик Миннахметов («Казань Арена»), Наиль Измайлов (ФК «Спартак»), Марат Хафизов (КП «БСА „Лужники“»), Роман Бабаев (ПФК ЦСКА); Сандер ван Стипаут (Amsterdam Arena Advisory), Николай Мишин (Crocus Group); Сергей Кузнецов (Москомархитектура), Патрик Мейер (Commerzbank Arena); Пол Тернер(AT&T Stadium); Томас Перслунд (Friends Arena) и многие другие.

Источник: СБК

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