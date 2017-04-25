Альфа-Банк представил фестиваль современной музыки

Организаторы фестиваля современной музыки и технологий Alfa Future People 2017, проводящийся при поддержке Альфа-Банка, рассказали о том, каким будет проект, который пройдет 7-9 июля в Нижнем Новгороде. На фестивале будет открыта и зона спорта, где будет представлен и футбол.

«Фестиваль Alfa Future People по-прежнему остается одним из самых крупных имиджевых проектов Альфа-Банка. Мы очень рады, что за предыдущие три года нам удалось главное — сформировать новый тренд. Россия получила абсолютно новое событие мирового уровня — место встречи активной части молодого поколения, — подчеркнул председатель Наблюдательного совета консорциума «Альфа-Групп» Михаил Фридман.- Радует, что мы стали полноценной частью мировой культуры — наш формат, в котором музыка встречается с новыми технологиями и спортом, по-прежнему является уникальным. Нам важно не просто интегрироваться в жизнь современных людей и выстраивать эмоциональную связь через их интересы и увлечения, но и задавать повестку дня, вести за собой».

На главной сцене фестиваля будут представлены такие лидеры «стадионной» электронной музыки, как Hardwell, Blasterjaxx, Cosmic Gate, Don Diablo, Dyro, Infected Mushroom, NERVO, Oliver Heldens, Pendulum, Swanky Tunes, W&W, Alexander Popov, Fonarev и многие другие.

«Этот год очень важен для нас. Фактически, это переход от фестиваля «электронной» музыки к фестивалю «современной» музыки. В этом году важной частью проекта станут две новые сцены, представляющие собой золотой фонд современной техно- и хаус- культуры. Здесь выступят артисты, которые сформировали актуальную музыку, и без которых электронная сцена сегодня была бы совершенно иной. И с этого года у нас будет появляться все больше коллективов, играющих вживую», — отметил генеральный директор фестиваля Alfa Future People Виктор Шкипин.

Зона технологий Alfa Future People 2017 отразит главную тему фестиваля – все активности и инсталляции будут посвящены эволюции и развитию человечества. В зоне космоса состоится мультимедийная выставка, которая расскажет о прошлом, настоящем и будущем освоения вселенной. В зоне спорта кроме классических направлений, таких как футбол, баскетбол и волейбол, появятся набирающие популярность новинки – флорбол, streetwork-out, кросс-фит, zumba фитнес, воздушные полотна, а также экстремальные виды спорта – серфинг, питбайк, банджи-рогатка и др. Программу развлечений дополнят серф-пространство с мокрым и сухими бассейнами и танцевальный марафон.

Как и в предыдущие годы, Alfa Future People будет территорией, полностью свободной от наличных денег. Все расчеты на фестивале осуществляются только банковскими картами, в том числе по бесконтактной технологии. Все гости получат на входе браслет с бесконтактной картой MasterCard, выпущенной Альфа-Банком.

Фото: Alfa Future People

Источник: Alfa Future People

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