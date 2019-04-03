Александр Егоров: «Шансы трех преследователей «Зенита» равны»

Минувшие выходные запомнились ожидаемыми победами «Спартака», «Зенита» и «Краснодара», успехом «Локомотива» в дерби с «Динамо» и неожиданной осечкой ЦСКА в домашней игре с «Уфой». Заместитель гендиректора БК «Лига Ставок», генерального партнера РПЛ, Александр Егоров, подводя итоги 21-го тура, отмечает, что болельщикам в третьем туре кряду удалось переиграть букмекеров.

«Третий тур подряд становится прибыльным для болельщиков, и в данном случае сумма выплат превысила сумму ставок на 14,5%. Наибольший объём пари пришёлся на матч «Зенита» с «Оренбургом» — порядка 24%. И надо отметить, что этот матч стал для болельщиков успешным: больше 50% составил их доход относительно суммы принятых ставок. Самым доходным для фанатов оказался матч «Ахмат» — «Спартак»: здесь их выигрыш составил порядка 101% относительно суммы принятых ставок. При этом 90% пари было сделано на победу «Спартака», что и выразилось в таком большом выигрыше», — сказал Александр Егоров на пресс-конференции по итогам 21-го тура РПЛ.

В матче «Краснодара» с «Анжи» большой объём ставок был сделан на победу краснодарцев — 95%. При этом по ходу встречи болельщики продолжали заключать разнообразные пари, и почти все они сыграли. Компании же удалось выиграть лишь 0,1% ставок по этой игре. Самым прибыльным матчем для «Лиги Ставок» стала встреча ЦСКА — «Уфа». По итогам этой игры доход компании составил 78%. При этом только в трех матчах из восьми компания смогла заработать, а в остальных пяти поединках сильнее оказались болельщики.

Шансы «Зенита» на победу в чемпионате улучшаются с каждым туром, и сейчас на такой исход можно поставить с коэффициентом 1,32. Московские армейцы перед началом игрового уикенда были главным преследователем «Зенита», и на их итоговую победу давался коэффициент 8,00. Сейчас же шансы сразу трех команд на победу в чемпионате равны 10,00. Среди них ЦСКА, «Локомотив» и «Краснодар», — отметил Егоров.

Федор Чалов упрочил свое лидерство в бомбардирской гонке, отметившись 11-м голом. И коэффициент на его победу упал до 2,00. Сердар Азмун сравнялся по забитым мячам с Зе Луишем, теперь у них обоих по восемь голов, а коэффициент на то, что кто-то из них станет лучшим бомбардиром, равняется 5,00.

В эти выходные сыграла достаточно интересная ставка с коэффициентом 261,00. Болельщик предсказал, что в игре «Ростова» с «Уралом» обе команды забьют, точно так же, как и в поединке «Енисея» с «Рубином», «Спартак» обыграет «Ахмат», а во встречах «Крылья Советов» — «Арсенал» и «Динамо» — «Локомотив» отличится только вторая команда. Таким образом, ставка в 100 рублей принесла ему чуть больше 26 тысяч.

«Сейчас компания предлагает специальное пари на то, что «Локомотив» по итогам сезона оформит «золотой дубль», победив в чемпионате и кубке. Коэффициент на такое событие равен 20,00. Ещё одно специальное пари на чемпионство ЦСКА и победу Чалова в гонке бомбардиров можно заключить с коэффициентом 15,00», — рассказал Александр Егоров.

Источник: Лига ставок

Еженедельник «Футбол. Хоккей» Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею