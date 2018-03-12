20 лет Mercurial: Nike представляет новую модель What the Mercurial

Когда в 1998 году появилась линейка Nike Mercurial, все казалось невероятным: цвета, материалы и игра бразильца Роналду, который вдохновил создателей тех бутс. Новая модель бутс What the Mercurial посвящена 20-летию линейки.

Mercurial продолжают вдохновлять. Дизайнеры Nike постоянно изменяли и совершенствовали бутсы Mercurial, стараясь разработать такие бутсы, в которых игрок мог бы развить свою максимальную скорость. Чтобы добиться этого и помочь футболистам забивать бесчисленное количество голов, каждый раз бутсы буквально создавали заново.

Вторые бутсы What the Mercurial (впервые были выпущены в 2016 году) не стали исключением. Бутсы, основу которых составляет модель Mercurial Superfly 360 с применением усовершенствованной технологии Flyknit, воплощают собой вершину футбольных инноваций.

Как создавались What the Mercurial:

1. Самую различную форму и текстуру бутсам можно придать с помощью технологии Flyknit, использованной в бутсах Mercurial 360.

2. Дизайнеры Nike создали 2D-графические изображения линейки Mercurial и переработали их в 3D-элементы дизайна бутс.

3. 3D-дизайн создавался при помощи формы, которая нагревала и вдавливала элементы дизайна в волокна верха бутс Mercurial 360.

Такой процесс позволил сочетать легендарные элементы прошлых моделей бутс Mercurial, не жертвуя при этом качеством сцепления с мячом.

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