10 BMW от БК «Лига Ставок» — лично в руки!

БК «Лига Ставок» продолжает дарить автомобили своим клиентам по всей России. Первый розыгрыш авто наступившего года состоялся в минувший уикенд: сразу 10 болельщиков из Москвы и Санкт-Петербурга стали обладателями роскошных BMW 3 серии! Поздравляем победителей!

«У меня было предчувствие, что я могу выиграть, — признался один из победителей, Виталий И. из Москвы. — Очень люблю футбол и хоккей, с удовольствием делаю ставки на эти виды спорта практически каждый день».

Для москвича Алексея К., напротив, выигрыш стал полной неожиданностью: «На розыгрыш зарегистрировался день в день, даже не думал, что могу выиграть. Всё самое лучшее случается внезапно, верно говорят. Пари заключаю регулярно — пару раз в неделю, в основном ставлю на футбол. Слежу за испанской, итальянской, французской и английской лигами. Авто хочу подарить жене, если она решится пойти учиться на права».

Ещё один обладатель новенького BMW Максим К. — страстный любитель тенниса: «Мой фаворит — Новак Джокович, всегда ставлю на него! Рад выигрышу! С удовольствием буду ездить на новом автомобиле».

Напомним, что в розыгрыше автомобилей может принять участие любой болельщик, заключивший хотя бы одно пари на сумму не менее 2 222 рубля в любом из клубов — участников акции в период её проведения. Каждому пари присваивается уникальный восьмизначный номер купона. В день проведения розыгрыша участники акции приглашаются в клуб проведения розыгрыша для прохождения регистрации. Победители определяются с помощью специальной системы, шаров и барабана.

Ну, а мы расширяем границы! Теперь принять участие в розыгрыше автомобилей могут клиенты БК «Лига Ставок» в Волгограде, Казани, Краснодаре, Красноярске, Нальчике, Саратове, Калининграде, Ростове, Самаре и Уфе! Для этого достаточно заключить пари, отвечающие условиям акции, до 30 апреля. Следующий розыгрыш состоится уже 4 мая!

Источник: Лига ставок

Еженедельник «Футбол. Хоккей» Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею