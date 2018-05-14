Вызвать всех. Илья Казаков — о выборе Станислава Черчесова

Станислав Черчесов оказался точно таким же, как и все его предшественники по сборной России. Взял для подготовки к чемпионату мира тех, по кому у части болельщиков и журналистов возникли вопросы и претензии. И не взял тех, кто по общему мнению должен был оказаться в числе 23 счастливчиков. Ну, или, по крайней мере, среди 27 игроков, которые отправятся на австрийский сбор. Именно там и решится, кого из четырех игроков отсеют тренеры.

Сборная соберется в Новогорске в пятницу, 18 мая. В субботу потренируется и посвятит день всяческим организационным мероприятиям. А в воскресенье чартер из Шереметьева возьмет курс на австрийские Альпы – в предвечерние часы, чтобы уже с понедельника начать полноценную подготовку к турниру.

Тем, кто вошел в расширенный список и не появится в Новогорске – да что в Новогорске, не появится в сборной до осени, если называть вещи своими именами, – предстоит столкнуться с непростым испытанием. Когда у тебя, по сути, будет полноценный отпуск – с женой, детьми, друзьями в одном из теплых местечек.

Со всем набором понятных туристических искушений – начиная с режима и заканчивая чем угодно, но одновременно с ничтожнейшей вероятностью заменить кого-то в сборной – тебе надо будет пытаться поддерживать форму по выданному тренеру плану подготовки. Можете себе такое представить?

Я, если честно, нет. И даже если кто-то из основного списка, не дай бог, получит травму и его спешно надо будет заменить в заявке, сильно сомневаюсь, что, даже бегая и держа режим (на морском берегу, например, и после напряженного сезона), неделя-другая индивидуальных поддерживающих тренировок способна сравниться с теми нагрузками, которые команда получит в австрийском среднегорье. Догнать товарищей при таком раскладе будет нереально. По крайней мере, к началу группового этапа.

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Поэтому расширенный список – в той его части, которая говорит о семи футболистах, находящихся в состоянии резервной готовности, – конечно же не более чем условность. Все это понимают, но в футболе, как в геополитике, без реверансов не обойтись. Поэтому Глушаков, Комбаров и Гилерме в сборной как бы по-прежнему есть, но на самом деле их нет. Окончательно и публично отказаться от них тренеры не смогли, игроки в первые дни от комментариев на эту тему воздержались. Возможно, в том числе еще и потому, что никто не знает, кто будет стоять у руля сборной осенью. И рубить многолетние связи не стоит. Если весь 2018 год прошел под девизом «Верните Игнашевича и Березуцких», если Фабио Капелло, абсолютно ничем ни с кем в российском футболе не связанный, включая даже воспоминания, после нескольких лет отсутствия в сборной Торбинского вызвал Дмитрия на один из сборов, кто скажет наверняка что-то о составе главной команды страны на первые после Кубка мира осенние матчи?

Но то, что это решение вызревало у тренеров не день и не два, равно как и то, что оно стало для игроков ударом, – сомневаться не приходится. Комбаров и Глушаков были в обойме сборной долгие годы. Игнатьев мог рассчитывать на попадание в состав, поскольку прошел последние сборы при Черчесове и только что выиграл чемпионат страны. И еще: случившееся может стать более сильным психологическим ударом в том числе потому, что сборная лишилась из-за травм нескольких игроков, с которыми итоговая заявка выглядела бы иначе. Речь не только об основных и незаменимых вроде Кокорина, Джикии, Васина. Надо сказать и о тех, кто подкрадывался к сборной, но пока еще не стал твердым кандидатом в нее, – как Селихов или Кучаев. То есть список из 27 игроков на самом деле список из 32 как минимум. И это надо четко осознавать, вновь и вновь задаваясь вопросом о непопадании на сбор Глушакова и Комбарова.

Черчесов с первых дней работы в РФС завел практику постоянного общения с коллегами и иными футбольными людьми. Он приезжал не только на игры, но и на тренировки – вернее, на клубные базы, – чтобы пообщаться об общих подопечных. Слыша постоянный вопрос-упрек об отсутствии Денисова, слыша бесконечные вопросы о возвращении в сборную Березуцких вопреки их желанию, наверняка очень долго оценивал реакцию на невызов в команду двух игроков, имеющих высокий статус в нашем футболе.

Могло ли повялить на это решение тренера что-то, кроме чисто спортивных аспектов? Не исключено. Но если да – то что? Слова Глушакова, что он сейчас в неважной форме, но рассчитывает набрать ее во время сбора перед чемпионатом мира? Слухи о конфронтации с Массимо Каррерой?

Точно не скажешь, такие вещи, если они действительно были, обычно становятся известными уже после турнира. Но и тогда выглядят странным миксом из слухов и правды, точнее, вариантов, которые выглядят убедительно. Но на таком уровне – речь о турнире и его значимости для всех участников, особенно для дальнейшей судьбы тренеров и ветеранов, – любое слово может быть порой истолковано за или против. Фраза игрока о том, что он с нетерпением ждет отпуска после сезона, например. Или любое иное предложение.

Из 27 игроков, уезжающих в Австрию, в итоге останутся 23. Отцепят ли от чемпионата мира тренеры по одному футболисту каждого амплуа или, условно, из списка вычеркнут двух полузащитников или защитников, а все форварды останутся среди участников – это вопрос, над которым, скорее всего, будем раздумывать мы, а не штаб. Джанаев, например, мог оказаться среди вратарей в последний момент не только из-за травмы Селихова, но и потому, что Лунев все еще не играет. И таких нюансов, обсуждаемых все последние дни, множество. Но в любом случае мы обречены гадать в эти дни, кто еще не попадет на чемпионат мира. И потом – правильно ли поступили тренеры.

Для подготовки к чемпионату мира на сбор в Новогорск (18-20 мая) и Австрию (20-31 мая) Станиславом Черчесовым вызваны следующие 28 футболистов:

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА Москва), Владимир Габулов («Брюгге» Бельгия), Сослан Джанаев («Рубин» Казань), Андрей Лунев («Зенит» Санкт-Петербург)

Защитники: Владимир Гранат («Рубин» Казань), Руслан Камболов («Рубин» Казань), Федор Кудряшов («Рубин» Казань), Илья Кутепов («Спартак» Москва), Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция), Константин Рауш («Динамо» Москва), Андрей Семенов («Ахмат» Грозный), Игорь Смольников («Зенит» Санкт-Петербург), Марио Фернандес (ЦСКА Москва).

Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин (ЦСКА Москва), Алан Дзагоев (ЦСКА Москва), Александр Ерохин («Зенит» Санкт-Петербург), Юрий Жирков («Зенит» Санкт-Петербург), Роман Зобнин («Спартак» Москва), Далер Кузяев («Зенит» Санкт-Петербург), Антон Миранчук («Локомотив» Москва), Александр Самедов («Спартак» Москва), Александр Ташаев («Динамо» Москва), Денис Черышев («Вильярреал» Испания).

Нападающие: Артем Дзюба («Арсенал» Тула), Алексей Миранчук («Локомотив» Москва), Федор Смолов («Краснодар»), Федор Чалов (ЦСКА Москва)

Также в расширенный список включены еще 7 игроков.

Маринато Гилерме («Локомотив» Москва), Владислав Игнатьев («Локомотив» Москва), Дмитрий Комбаров («Спартак» Москва), Денис Глушаков («Спартак» Москва), Антон Швец («Ахмат» (Грозный), Антон Заболотный («Зенит» Санкт-Петербург), Дмитрий Полоз («Зенит» Санкт-Петербург)

Текст: Илья Казаков

Фото: Сергей Дроняев, Global Look Press

Илья Казаков Комментатор ВГТРК, пресс-атташе сборной России с 2005 по 2015 гг, автор книги «Настоящая сборная, или феномен Хиддинка»