Вы еще долго будете вспоминать этот сезон. Он судьбоносный для многих героев-2018/19

«Зенит» — чемпион, Федор Чалов – лучший бомбардир, у «Локомотива» — кубок, а у «Краснодара» — «бронза»… И вроде как все результаты сезона можно сдавать в архив (остались только стыковые матчи за право выступать в РПЛ) – это уже история, пусть и самая что ни на есть новейшая. Тем более что ничего совсем уж сенсационного не случилось. Но вот не надо недооценивать этот чемпионат, с выдохшейся к финишу интригой. На самом деле он фундаментальный. В нем было заложено очень многое, что будет влиять на наш футбол в будущем. И этот чемпионат – инвестиция в будущее.

Например, Федор Чалов – не просто лучший бомбардир. Он самый молодой футболист в России, когда-либо выигрывавший гонку снайперов. До него таким был Игорь Симутенков, который в 1994-м, оформив себе это звание, тут же укатил в Серию А. Но Симутенков задолго до этого считался восходящей звездой, а в Чалова еще год-полтора назад, кажется, не очень-то верили даже в самом ЦСКА. Алексей Березуцкий рассказывал, что не думал, что Федор так быстро выберется из юношеского футбола во взрослый и вообще дорастет до нынешнего уровня. И вот теперь Чалов – будущее нашего футбола вместе с Миранчуками, Бариновым, Ахметовым и Головиным.

Кто главный герой этого чемпионата? Выбирайте, пока есть время. Андрей Вдовин – о звездах и победителях

«Зенит» — тоже не просто чемпион. «Зенит» стал «золотым» с российским тренером Сергеем Семаком. Но вспомните, как год назад тот приходил в команду. Половина боссов в Санкт-Петербурге в него не верила. Ему летом не покупали футболистов, заставляли разбираться со всеми теми, кого набрали его именитые предшественники, и было ощущение, что Семак очень быстро может стать временной фигурой. А он стал чемпионом. И помимо прочего это значит: Сергей Семак обеспечил себя высокооплачиваемой и статусной работой на несколько сезонов вперед. Необязательно в «Зените» — такого тренера захотят видеть и другие топ-клубы России.

«Локомотив» не просто обменял прошлогоднее «золото» на нынешнее «серебро». Он оказался в групповом этапе Лиги чемпионов и только поэтому уже заработал по меньшей мере 17 млн евро. Вы же знаете, что такое нынешний финанасовый фейр-плей УЕФА. Эти 17 млн, вполне возможно, спасительные для «Локомотива» — они позволят сохранить большой состав.

ЦСКА прошедшего сезона – это чистая инвестиция в будущее. Вы еще помните, как армейцы играли с Березуцкими, Игнашевичем, Вернблумом, Натхо, Милановым, Витиньо? Вы о ком-то из них вспоминаете сейчас с сожалением? Но ЦСКА сумел за пару месяцев сколотить очень приличную команду с большим потенциалом. И теперь даже возможная продажа Марио Фернандеса не приводит красно-синие трибуны в ужас.

И тут же рядом «Спартак». Этот сезон для него тоже определил будущее на годы вперед. Вряд ли быстро удастся погасить гражданскую войну красно-белых «каррерофилов» и «каррерофобов». Как пройти этот кризис? Как Кононову, а после него любому другому тренеру стать для болельщиков «Спартака» своими? Что должно произойти, чтобы команда и трибуны снова стали едины? Сколько времени должно для этого пройти?

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Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий, когда еще активно общался с прессой, признался, что он понимает: его клуб жив, пока жив он сам. И рассказал, что думает, как сделать так, чтобы команда существовала и тогда, когда его не станет. Возможно, план уже готов. Возможно, даже уже работает — Галицкий сейчас очень редко публично откровенен, чтобы утверждать это определенно. Но вот что точно: «Краснодар» этой завоеванной «бронзой» и попаданием в Лигу чемпионов сделал еще один шаг в сторону от статуса команды-однодневки.

А «Динамо» наконец вернулось домой – в Петровский парк. И теперь мечтает, как ВТБ поднимет его в «топы». Для всех бело-голубые стали командой-ностальгией. Все большие победы – в далеком прошлом, все кумиры – в истории. Остались только имя Лев Яшин и воспоминания о турнирной таблице у южных ворот и звуке гонга – том самом, что по давней традиции звучал за пять минут до окончания матча. Но за 11 лет скитания по Химкам «Динамо» умудрилось выжить и сохранить несколько тысяч тех, кто готов на стадионе подтверждать главный свой лозунг: «Одна жизнь – одна команда». Это их при входе на первый матч на новой, пожалуй, самой удобной сейчас арене в Москве встречали словами «Добро пожаловать домой».

И какую команду не возьми, почти для всех минувший чемпионат в чем-то да судьбоносный. «Арсенал» — в Лиге Европы, и значит, может и дальше рассчитывать на благосклонность своего губернатора. «Оренбург» доказал собственную полезность своим владельцам. Рядом с «Анжи», не исключено, мы скоро напишем три короткие буквы R.I.P. «Енисей» еще глубже закопал карьеру Дмитрия Аленичева. «Ростов» опять подвесил огромный вопрос, тренер Карпин или не тренер. А «Рубин», возможно, смирился с тем, что ему пора забыть о бывших титулах и превратиться в скромную провинциальную команду и научиться жить без Курбана Бердыева.

Но все это – уже в новом сезоне. Не пропустите.

🏆 Турнирная таблица по итогам сезона-2018/19! Это был крутой сезон? ❤️#РПЛ pic.twitter.com/RIGcs1dDIm — Российская Премьер-Лига (@rfpl) May 26, 2019

Текст: Андрей Вдовин

Фото: Сергей Дроняев

Андрей Вдовин Креативный редактор еженедельника «Футбол»