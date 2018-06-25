Валерий Непомнящий: «Россия еще прибавит. И тогда сможет справиться даже с Испанией»

Главный тренер калининградской «Балтики» и экс-главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий анализирует первые матчи национальной команды России на ЧМ-2018.

Поздравляю всех болельщиков сборной России! Обеспечив себе участие в плей-офф, команда вписала новую успешную главу в историю нашего футбола, подарив нам еще и дополнительный бонус высокой результативностью. Разница мячей 8-1 после двух матчей выглядит блестяще!

А теперь оставим эмоции в стороне и разберемся, как стоит оценивать сборную. Начну с того, что итог матчей с Саудовской Аравией (5:0) и Египтом (3:1) считаю закономерным. Возможно, покажусь нескромным, но я думал так и до старта чемпионата мира, даже когда результаты и качество футбола нашей команды вызывали беспокойство. У меня оно тоже было. Но по другой причине: я опасался, что нарастающее ближе к турниру психологическое давление, волны критики и негатива, которые выливались на сборную, могут закрепостить. Что станет основной проблемой и не позволит сыграть хотя бы на доступном для себя уровне.

Сейчас с радостью замечаю, что Станислав Черчесов смог оградить футболистов от бесконечных разговоров, сомнений и жесткой критики.

Как ему это удалось? Знаю, что в команде проводились специальные беседы на эту тему, очень помогли встречи игроков с журналистами и особенно открытая тренировка. Ребята убедились, что сборная вызывает у любителей футбола повышенный интерес, а многие болельщики относятся к команде хорошо, вовсе не ругают, а поддерживают ее. Это, думаю, помогло настроиться на позитивный фон и сконцентрироваться на работе.

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Об остальных мероприятиях психологического воздействия на игроков могу только предполагать, потому что мой опыт участия в чемпионате мира кардинально отличается от ситуации, в которой сейчас оказался Черчесов. Мы со сборной Камеруна в 1990 году главного достижения добились самим выходом на турнир в Италии. Когда участие себе гарантировали, то я сказал футболистам: «Основную задачу мы решили. Теперь у вас есть возможность показать себя перед всем миром, играйте в свое удовольствие». У сборной России все было по-другому. В отборе команда не участвовала, в товарищеских встречах долго не побеждала, с приближением домашнего чемпионата все только начиналось. Поэтому то, как она справилась с давлением, достойно восхищения.

Хотя полностью безоговорочными победы назвать нельзя. Да, исход матча против Саудовской Аравии стал очевиден задолго до финального свистка, но и у наших ворот по ходу первых 45 минут возникали тревожные моменты, цельности при переходе из обороны в атаку и наоборот нам порой не хватало. С Египтом и вовсе матч долго проходил на равных. С одной стороны, у России хватало потерь при переходе в атаку, с другой – соперники несколько раз хорошо использовали скорость и маневренность своих нападающих. Преимущества наша команда добилась во втором тайме, когда стала лучше контролировать мяч, быстрее и агрессивнее действовать около чужой штрафной. Это заставляло египтян ошибаться.

В чем сила сборной России? Во-первых, великолепная мобильность. Постоянное движение позволяло создавать компактность и обеспечивало хорошее взаимодействие между линиями.

Кстати, об очень хорошей функциональной готовности нашей команды говорит и статистика. На данный момент российская сборная – лидер по двигательному объему, причем на высоком уровне он у всех игроков.

Еще выделю отличную сбалансированность состава: между опытом и молодостью видна гармония. Все самые возрастные – Игнашевич, Жирков и Самедов очень заметны на своих позициях — они лидеры. Что опять же подтверждает и статистика. Например, у Игнашевича прекрасные показатели по выигранным единоборствам. Такой уровень опытных футболистов создает надежность в игре и заряжает уверенностью партнеров.

А вот молодые добавляют скорости и энергии. За счет них команда держит хороший темп и остается опасной для соперников весь матч. Высокая скорость и готовность держать ее до финального свистка – как раз то, в чем Россия все последние годы нуждалась. Причем потенциал сборной позволяет рассчитывать и на дальнейший прогресс: вижу, что команда готова прибавлять по ходу чемпионата и уже в следующем туре, несмотря на совсем другого во всех смыслах соперника, может сыграть сильнее.

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Хотя встреча с Египтом показала, что такое – встречаться с мастерами уровня Салаха. Бросалось в глаза, что он гораздо быстрее наших защитников. Даже когда они на несколько метров ближе него к мячу, Салах успевает к нему первым. А обрабатывает его и разворачивается так, что вроде бы неприметный момент вдруг становится голевым. Когда Салах набирал скорость или получал мяч в штрафной, становилось очень тревожно. К тому же, как мне показалось, и готовность Мохамеда была еще не полной. Но это не отменяет заслуг сборной России – мы с ним справились.

А Суарес, на мой взгляд, Салаху все же уступает.

Загадкой для меня пока выглядит лишь состав нашей команды на матч с Уругваем. Кто выйдет против Суареса и компании? Не считая травмированного Дзагоева, Черчесов использовал пока 14 игроков. Можно предположить, что это та самая основная обойма, которую тренер собирается использовать и дальше. С другой стороны, задачу выйти в плей-офф мы уже решили, результат в матче с Уругваем столь сильно довлеть не будет. Так уж ли обязательно выпускать в Самаре Жиркова, у которого была травма? Стоит ли дать отдохнуть футболистам, получившим в первых двух матчах максимум игрового времени? А заодно, возможно, тактические варианты проверить в другом составе. Вопросы, вопросы… Если бы поинтересовались моим мнением, спросили бы, как лучше поступить, я бы сыграл с Уругваем тем составом, который выходил в первых матчах. Но это, подчеркну, мое субъективное мнение.

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И, кстати, я не согласен с рассуждениями о том, что для сборной России нет принципиальной разницы, с кем играть в 1/8 финала. Разница есть. Португалия для нас более предпочтительный соперник. Да, Криштиану Роналду способен на любые чудеса. Но уж очень заметной выглядит зависимость команды от него! В этом Португалия схожа с Аргентиной, которая без Месси или если Лео не в ударе, становится совсем другой: менее организованной, более предсказуемой, не способной задействовать сильные стороны игроков. Конечно, можно заметить, что финальный матч на Евро-2016 Португалия выиграла без Роналду. Но это было уже в концовке турнира. А дотащил-то команду до финала в первую очередь Криштиану!

Испания же – сборная более ровная, ее игра лучше отлажена, взаимодействие ее игроков сложнее просчитать. И что особенно важно: каждый исполнитель на своей позиции — звезда. С испанцами нам придется намного сложнее, к тому же и история встреч с этим соперником далеко не на стороне сборной России.

Тем не менее основания для оптимизма есть. Потому что нашим козырем может оказаться эмоциональная свежесть, причем как и во встрече с Уругваем, так и вообще с любым фаворитом чемпионата. Надо учитывать, что за все ведущие сборные мира выступают футболисты, у которых за плечами тяжелейший сезон. С более чем полусотней статусных матчей, где психологический накал максимальный. К лету игроки из сильнейших лиг Европы обычно оказываются выхолощенными, поэтому сверхусилия и возможность играть на своем привычном уровне им даются гораздо трудней. В этом, а также в ожидаемом от сборной России прогрессе вижу ее шанс против любого соперника на турнире.

Текст: Максим Михалко

Фото: Сергей Дроняев

Максим Михалко Автор еженедельника «Футбол»