Уравнение с неизвестными. Илья Казаков — о вопросах к сборной России

Каждая команда, каждый турнир и, разумеется, каждый тренер порождают в чужих умах определенное количество стереотипов. У этого правила практически нет исключений, а если говорить о сборной России – то их нет никогда. Стереотипы или вопросы, порожденные ими, могут меняться от года к году даже при одном и том же тренере, но без них существовать, кажется, просто нереально.

Станиславу Черчесову с первых же дней работы в РФС пришлось отмахиваться от нескольких стереотипов. Все они свежи в памяти, любой с легкостью назовет их, даже не прибегая к поисковикам интернета, но для того, чтобы было проще перейти к выбранной для статьи теме, наверное, все равно их стоит напомнить.

Про Денисова Черчесова спрашивали, спрашивают и будут спрашивать. Вопрос предсказуем: по ходу сезона-2107/18 Денисов из игрока, который вроде бы как пришел доигрывать карьеру в «Локомотиве», превратился в капитана и лидера «железнодорожников», возглавляющих с большим отрывом таблицу чемпионата.

Первый: в 2016-м он занимался экспериментами с составом в национальной команде

Черчесов всегда эмоционально реагировал, слыша подобные фразы. Приводил в ответ красноречивую статистику о количестве травмированных игроков перед каждым сбором, напоминал, как пофамильно менялся этот список. И в конце концов приучил нас к тому, что вынужденные перестановки в стартовом составе в первый год его работы со сборной – это не эксперимент, а выбор оптимальных исполнителей. Но только на тот конкретный отрезок времени.

Второй: тема Игоря Денисова

Про Денисова Черчесова спрашивали, спрашивают и будут спрашивать. Вопрос предсказуем: по ходу сезона-2107/18 Денисов из игрока, который вроде бы как пришел доигрывать карьеру в «Локомотиве», превратился в капитана и лидера «железнодорожников», возглавляющих с большим отрывом таблицу чемпионата. Черчесов напомнил прессе о развязке конфликта со своим бывшим подопечным по «Динамо», часто с помощью статистических данных сравнивает опорника «Локо» с его визави – в первую очередь с Головиным или Кузяевым. Однако фамилия Денисова будет звучать применительно к сборной до окончания чемпионата мира как минимум.

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Третий: Березуцких и Игнашевича надо попытаться вернуть

С учетом травм Джикии и Васина, из-за которых оба, скорее всего, не смогут сыграть на чемпионате мира, поиск качественных центральных защитников обрел еще большую эмоциональную окраску, чем ранее. Еще полгода назад критиковать Васина и Черчесова, наигрывающего его в центре обороны сборной, было модно. Теперь же потеря армейского защитника выглядит настоящей катастрофой. И, разумеется, разговоры о возвращении хотя бы Березуцких, вспыхнули с новой силой.

На последней теме стоит остановиться подробнее. Потому что именно она станет ключевой в любых разговорах о национальной команде в ближайшие пять месяцев.

Один из ответов Александра Головина на вопросы наших подписчиков, завтра ждите полное видео с ответами 🔥 pic.twitter.com/voYpx8nulq — Сборная России (@TeamRussia) March 2, 2018

Из трех основных защитников в сборной остался Кудряшов. Старательный, духовитый, опытный – но не системообразующий. И если прежде Черчесову надо было решать задачу с условно девятью неизвестными, то сейчас их – этих игроков Х – вероятно, десять. Кроме Игоря Акинфеева, кто у Черчесова не только первый номер среди вратарей, но еще и капитан.

И вот здесь, уже в который раз, открывается интересное поле для размышлений. Что-то подобное было в первый год работы тренера в сборной, но затем мы привыкли к тому, что ситуация стабилизировалась. Плохо ли, хорошо ли – в любом случае перед нами был этот выбор Черчесова. Который перечеркнули две тяжелые травмы.

Что дальше? Как играть – в прежней ли модели с тремя защитниками? Кем? Не уверен, что тренерский штаб (а говоря о выборе Черчесова, надо всегда не забывать про его взаимодействие с первым помощником Мирославом Ромащенко) уже может ответить на эти вопросы.

Точнее – на большинство из них. Поскольку представить Кудряшова в схеме с четырьмя защитниками не так уж и легко. Федор, равно как и Владимир Гранат, – и не чистый центральный игрок линии обороны, и не край. Отказаться от последнего оставшегося основного защитника… Это возможно, но, наверное, все же маловероятно. Поэтому правильнее пока, до матчей с Бразилией (23 марта, Москва) и Францией (27 марта, Санкт-Петербург) уж точно, отталкиваться от идеи с тремя защитниками в центре.

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Заменой Джикии видится Кутепов, который вновь вернулся в старт «Спартака» и кто воспринимался тренерами сборной, как понимаю, в качестве игрока основной обоймы и, более того, с кем Ромащенко работал на/после тренировок индивидуально. А вот кто третий? Камболов? Новосельцев? Нойштедтер? Или все же Березуцкий – любой из них или оба? Мне кажется, Черчесов вряд ли будет ждать. И вряд ли станет ломать стереотипы, прося братьев вернуться в команду, которую они покинули. Получается уравнение с одним неизвестным, если говорить об обороне. Или все-таки с двумя? Как же все-таки сложно это угадать. Нам сложно. Представляю, как сложно ему.

Текст: Илья Казаков

Фото: Сергей Дроняев

Илья Казаков Комментатор ВГТРК, пресс-атташе сборной России с 2005 по 2015 гг, автор книги «Настоящая сборная, или феномен Хиддинка»