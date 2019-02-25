У РФС появился бизнес-президент. Таких в коллекции Российского футбольного союза еще не было

Александр Дюков – новый президент РФС. По большому счету это не новость уже на протяжении пары месяцев. Но то, о чем стало известно давно, требовалось оформить официально. Для этого и нужна была конференция Российского футбольного союза. А заодно она пригодилась, чтобы понять, кто такой Дюков и каким при нем будет российский футбол.

Новый глава РФС – в чем-то загадочная фигура. Он не очень публичен. Когда Дюков был председателем совета директоров «Зенита», каждое его футбольное интервью проходило массу согласований, перед футбольными телекамерами он не выступал, экспресс-комментариев после матчей не давал. Казалось, что Александр Валерьевич боялся ляпнуть что-то лишнее, непрофессиональное или чересчур провокационное. Из всего это складывалось впечатление, что Дюков может быть немного не в теме.

Российский футбол видел многих президентов. И пережил, например, период, когда им руководил Сергей Фурсенко. «Кодекс чести», «Аленький цветочек», медиумы… Все это было очень весело и забавно, но закончилось не слишком здорово. Дюков, как и Фурсенко, тоже пришел из большого бизнеса, более того – из госкомпании. У него так же, как и у Фурсенко, за плечами опыт руководства в «Зените». Можно было предположить, что нового президента тоже может занести немного не туда. Но первое впечатление после выборной конференции РФС: Дюков понимает, куда пришел и что он тут будет делать.

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Нет, его временами тоже заносило в сторону. Отвечая на футбольные вопросы, Александр Валерьевич периодически сбивался на разговор о «Газпром нефти», главой которой он является. Футбольным журналистам он зачем-то рапортовал об успехах своей нефтегазовой компании, то и дело приводил ее в пример. Видимо, работа в «Газпром нефти» все равно остается главным приоритетом для Дюкова. Но, очевидно, план действий в РФС у него тоже приготовлен. И кажется, что прежде всего это бизнес-план.

Были времена, когда РФС руководил аппаратчик советской школы Вячеслав Колосков. Его сменил политик Виталий Мутко. Потом был «творческий человек» «Газпрома» Сергей Фурсенко. Затем – бывший футболист и футбольный чиновник Николай Толстых. Теперь, похоже, у РФС президент-бизнесмен. Это будет как минимум интересно.

Видимо, бизнес-план у Александра Дюкова следующий. Первое – обеспечить бюджет. И делать это он собирается за счет спонсоров из крупного бизнеса. Кто они – Дюков пока не рассказывает, он вообще не очень любит называть имена. Но по всему выходит, что крупные бизнесмены, что сбросятся на нужды Российского футбольного союза и войдут в попечительский совет – орган, который собирается создать новый президент РФС. Во всяком случае, это бы выглядело логично: дал несколько десятков миллионов на футбол – получай место, откуда можешь контролировать, как тратятся твои деньги.

«Если говорить о сборной страны, то нынешняя позиция в рейтинге ФИФА (50-е место) не может нас устраивать. Мы должны стремиться войти в первую десятку футбольных стран мира. Уверен, нам это по силам». Александр Дюков, президент РФС

Интересно, какую сумму сумеет собрать таким образом Александр Дюков. Бюджет РФС на 2018 год составлял 3,417 млрд рублей. По большей части эти средства уходят на обеспечение первой сборной России и на участие других национальных команд в различных отборочных турнирах. Если Дюков хочет добиться прорыва и затеять структурные проекты, ему нужно получить со спонсоров в разы больше.

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И только когда Дюков соберет эти деньги, тогда, видимо, станет известно о новых кадровых назначениях. Тут, возможно, и появятся те люди, о которых так много говорят в кулуарах: тот же экс-гендиректор «Локомотива» Илья Геркус и другие менеджеры с громкими именами. Но новый глава РФС несколько раз подчеркивал, что будет приглашать их не для того, чтобы они тянули «текучку», то есть обычную деятельность Российского футбольного союза типа проведения матчей-сборов. Эти люди, похоже, должны возглавить новые направления в работе РФС.

Какие? Пока это можно понять только в общих чертах. Скорее всего, именно тут и может появиться какой-то прорывной проект по детско-юношескому футболу. Или какой-то инфраструктурный масштабный проект по строительству крытых манежей. Вероятно, эскизы этих проектов даже существуют где-то в недрах команды Александра Дюкова. Но только когда этот план будет представлен в деталях, тогда и станет понятно, что за новый президент появился у российского футбола.

Текст: Андрей Вдовин

Фото: официальный сайт РФС

Андрей Вдовин Креативный редактор еженедельника «Футбол»