Тайна Дзюбы. Илья Казаков — об отсутствии харизматичного нападающего в сборной России

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не сыграет на Кубке конфедераций. Он стал восьмым футболистом помимо Александра Кокорина, Павла Мамаева, Олега Шатова, Василия и Алексея Березуцких, Марио Фернандеса и Алана Дзагоева, которые по разным причинам не смогут принять участие в главном турнире года для сборной России.

Со временем история про колено Дзюбы забудется. Точно так же как сегодня мало кто вспомнит, что в начале 2008-го Хиддинк в качестве основного габаритного форварда сборной наигрывал вовсе не Павлюченко, а Погребняка. Роман выходил на замену или подмену, и планировалось, что в Австрии и Венгрии все будет примерно так же.

Но перед самым началом турнира было три контрольных матча с Казахстаном, Сербией и Литвой, и во второй игре к исходу четверти часа Погребняк пошел бить штрафной метров с двадцати пяти. Разбежался, ударил – и встречу продолжить не смог.

Колено мешало ему тренироваться — даже не в полную силу, а вообще. Надо было принимать решение исходя из приближавшихся сроков подачи окончательной заявки на турнир. Все гадали, рискнет ли Гус и его перевести в долгий запас, как Аршавина, который пропускал первые матчи из-за дисквалификации.

«Зенит», за который выступал Погребняк, тоже хотел полной ясности – операция могла бы вернуть игрока в строй к первым матчам чемпионата. Консервативное лечение в расположении сборной вряд ли бы оказалось таким же эффективным.

Погребняк уехал – и остался без медали Евро-2008. Но уже в сентябре вернулся в сборную и играл за нее вплоть до конца следующего чемпионата Европы.

Сейчас нечто подобное произошло с Дзюбой, который уехал со сбора за несколько дней до момента, когда Черчесов озвучит окончательный состав. Все гадали: попадет ли зенитовец в заявку на Кубок конфедераций, кто и как возьмет на себя ответственность за это решение – сам игрок, врачи или главный тренер?

Развязка произошла немногим раньше предполагаемого момента, и, вероятно, разочарование было таким сильным, что Дзюбу от журналистов спрятали. Хотя Погребняк в 2008-м у отеля и Широков в 2014-м на официальной пресс-конференции посвятили прессу в историю своего неучастия в турнире лично.

И опять возникли предположения, что здесь что-то не совсем гладко. Что за скобками, вне официального сообщения, осталось нечто, что мы не услышали, но когда-нибудь услышим.

Насколько известно, ситуация выглядит таким образом: Дзюба давно испытывает серьезные и хронические проблемы с коленом, которые мешают ему и тренироваться, и играть. Не вдаваясь в медицинскую тематику, об этих проблемах можно сказать так: они не решаются исправить эту ситуацию хирургическим путем или по меньшей мере на сегодняшний день это вряд ли целесообразно. И никто, кроме самого игрока, не в состоянии понять и решить, может ли он сыграть на Кубке конфедераций.

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На одной из встреч с журналистами Черчесов, услышав от прессы вопрос о Дзюбе и оценив форму, в которой он был задан, показал собравшимся фотографию колена форварда. Сустав был опухшим, из него выкачали большое количество жидкости, и, по словам тренера, стоило это все ему увидеть, стало понятно, что на том краснодарском сборе Дзюба сборной не помощник. Весь вопрос был только в том: остаются ли у зенитовца шансы поехать на Кубок конфедераций?

Шансы, видимо, были. Поскольку форварду удавалось восстанавливаться к клубным матчам, он играл, и это одновременно порождало надежду и вызывало у многих сомнения, что он действительно одинаково сильно стремится выступать и за сборную, и за «Зенит».

В поддержку партнера публично выступили Широков и Василий Березуцкий, отметив в интервью подозрения на этот счет. Черчесов говорил нечто подобное. И когда Дзюба полетел с командой в Австрию и в большом интервью произносил бодрые фразы, казалось, что все – тема закрыта. На самом деле, как понимаю, он сомневался все эти дни: готов он играть или нет, сможет выходить на поле вопреки сомнениям или лучше для него будет пропустить турнир. А когда определился, пошел на разговор с тренером и сообщил, что сыграть не сможет.

Медицинская тема всегда самая скользкая. Никто и часто даже врачи не могут точно сказать, насколько болен пациент. Поскольку помимо заболевания есть и еще одна очень важная вещь: реакция организма на возникшую проблему. Для кого-то и насморк беда, а кто-то готов играть со сломанным пальцем, как Игнашевич.

Можно только догадываться, о чем они говорили, Дзюба и Черчесов. Думаю, что не ошибусь, предположив, что тренер вряд ли пытался отговорить подопечного.

Только странно, что уехал форвард именно так. Нередко бывало, что футболист покидал сбор тайно, когда становилось понятно, что он команде в какие-то сроки не помощник. Но это касалось отдельной игры, а не турнира в целом.

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У Дзюбы сумасшедший коэффициент эффективности – 11 голов в 22 матчах за сборную. Прошлым летом он был самым настойчивым и активным нападающим в ее составе. Плюс к этому он один из лучших бомбардиров страны, форвард самого богатого клуба.

Разумеется, его тайный отъезд породил новые кривотолки. Репутация Дзюбы в спартаковской, да и не только спартаковской среде после перехода в «Зенит» скорее негативная, поэтому и такое отношение.

Но если он принял подобное решение, покинув сбор, да еще и в тот день, когда команду решил навестить в Австрии Виталий Мутко, – для этого у него должны были быть очень веские основания. Одно дело не прибыть на сбор, а другое – уехать с него. Да еще и перед таким турниром.

Сомнения исчезнут в тот момент, когда Дзюба снова окажется в списке игроков, получивших вызов в команду от Черчесова. Потому что если было что-то такое, что вызвало бы сомнения и следом за ним раздражение у этого тренера, двери в сборную перед форвардом навсегда окажутся закрытыми. Если нет – он будет в команде, когда поправится и сможет играть на прежнем уровне. Главное, чтобы поправился.

Текст: Илья Казаков

Фото: Сергей Дроняев

Илья Казаков Комментатор ВГТРК, пресс-атташе сборной России с 2005 по 2015 гг, автор книги «Настоящая сборная, или феномен Хиддинка»