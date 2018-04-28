Список сомнений. Илья Казаков – о кандидатах в сборную России

Время летит неумолимо. Вроде бы совсем еще недавно была жеребьевка финальной части чемпионата мира, когда в Москву съехался весь футбольный бомонд планетарного значения во главе с президентом ФИФА Джанни Инфантино, а на дворе уже конец апреля. Май с его праздниками пролетит – не заметишь, и мы вступим в июнь. Месяц, когда Россия примет свой первый Кубок мира.

Уже сдали стадионы – все, кроме самарского. Уже нет страха, что у нас могут забрать главный турнир в истории спорта. Словом, мы на финишной прямой. И у всех, включая игроков, скоро начнется предстартовый мандраж – потому что это одновременно удовольствие и честь, волнения и ажиотаж, который в полной мере удастся почувствовать сразу после окончания футбольного сезона в России.

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Девятого мая – финал Кубка, воспринимаемый сейчас как некий удивительный аттракцион без какой-либо привязки к сборной. А через четыре дня – заключительный тур чемпионата. После чего небольшая передышка для тех, кто надеется попасть в итоговую заявку своей сборной, – и потом изнурительная работа на сборах. И вместе с этим – сомнения и надежды. Тренеры назовут сначала расширенный список кандидатов, из которого уже позже сложится итоговый лист из 23 игроков.

Александр Кокорин @kokorink9 уже забивает! Пока, правда, в пустые ворота, но это уже прогресс! Ждем скорейшего выздоровления Саши и его возвращения на футбольное поле! 💪 pic.twitter.com/vFHYTCtVGo — Сборная России (@TeamRussia) April 23, 2018

У Станислава Черчесова, как понимаю, если и есть сомнения, то не по фамилиям, а по другому случаю. Поскольку возможно сделать даже не один, а два расширенных списка: первый совсем длинный, куда войдут все гипотетические кандидаты на поездку. Второй – из 25-27 имен, как это часто бывает. В него попадают те, кто отправится на подготовительный сбор, в ходе которого и определится, кто окажется лишним.

Иногда тренеры выбирают по какой-то позиции между двумя игроками, как это было в 2008-м, когда Гус Хиддинк решал, кого оставить – Александра Павленко или Олега Иванова. Иногда дублера держат до последней минуты, пока решается, сможет ли сыграть на турнире травмированный футболист стартового состава. Иногда список становится более длинным, чтобы сделать выбор между теми, кто в любом случае окажется игроком глубокого запаса.

Как поступить? Сделать два расширенных списка, сначала один — условно из 35 фамилий, а потом итоговый? Или, наоборот, сразу объявить тех, кто поедет на австрийский сбор? Загадка. Но в любом случае это шанс для игроков, которые по каким-то причинам не использовали возможность закрепиться в сборной ранее. А раз так, то до дня, когда РФС объявит расширенную заявку сборной на чемпионат мира, мы вынуждены будем гадать и сомневаться, угадаем ли мы.

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Черчесов приучил за время работы в национальной команде, что от него стоит ждать сюрпризов. Георгий Джикия, Антон Швец, Далер Кузяев, Антон Заболотный – это только часть нововведений тренера. Сборная омолаживается или, вернее, обновляется. И некоторые футболисты появляются в ней совершенно неожиданно для нас, болельщиков и журналистов.

Тех, кого давно в сборной не было и кого все мы ожидаем там увидеть, не так много. Дзюба и Березуцкие, пожалуй, и все.

Артем великолепно сыграл против «Зенита» — в матче, который, может стать ключевым для решения главного тренера сборной. Березуцкие помогают ЦСКА совершить по весне удивительный рывок навстречу Лиге чемпионов и медалям, пока непонятно какого достоинства. Форвард мечтает вернуться в команду, защитники вроде бы не раз говорили о том, что завершили свою карьеру вне клуба, однако их возвращение в сборную хотят увидеть практически все.

Есть ли шанс переубедить Березуцких, и если не обоих, то хотя бы кого-то одного из них? Очень сложно сказать. Если они примут решение уйти из футбола этим летом, на чемпионате мира мы увидим их разве что в качестве зрителей. А если нет? Особенно если ЦСКА завершит этот сезон выше своих собственных ожиданий. Черчесов дал понять, что после несколько попыток уговорить братьев вернуться в команду, он больше делать этого не будет. Из уважения к их решению, прежде всего. Но если инициатива пойдет от игроков, легко угадать, каким будет ответ тренера.

В честь дня рождения Игоря Акинфеева – видео🎥 игры капитана @TeamRussia 🇷🇺🧤👏 pic.twitter.com/uDAFQ577K3 — Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) April 8, 2018

А кто еще? Шатов? Олег забил важный гол «Зениту» — для самого себя, в первую очередь. Но его статистика в «Краснодаре» пока еще не на высоте. Да и как назло травма.

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Беляев? Максим был на карандаше у тренеров сборной, и если бы зимой состоялся его переход в «Зенит», то он почти гарантированно оказался бы среди кандидатов в национальную команду. Из «Арсенала» это сделать сложнее, хотя календарь туляков в концовке сезона может дать ему этот шанс. «Зенит», ЦСКА и «Локомотив» — считай, тот же экзамен.

Кучаев? Как понимаю, нет. На его позиции в сборной хороший выбор футболистов. И он важен Черчесову, но скорее на перспективу. Ташаев? Вот здесь очень интересно. Когда Черчесова спрашивают о Ташаеве, тот делает паузу и дает понять, что потенциал игрока ему известен прекрасно, а раз так… В общем, Ташаев и Беляев – это было бы интересно. Свежо. Но, как ни крути, в сборной мы все равно ждем в первую очередь Дзюбу.

Текст: Илья Казаков

Фото: Сергей Дроняев

Илья Казаков Комментатор ВГТРК, пресс-атташе сборной России с 2005 по 2015 гг, автор книги «Настоящая сборная, или феномен Хиддинка»