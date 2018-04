Система ручной работы. Илья Казаков – о том, что сейчас происходит в «Краснодаре»

Тренировочная неделя у "горожан" в самом разгаре. Приятно приближаться к пику формы к субботней игре, пребывая в хорошем настроении после выездной победы! А еще и погода — блеск!! ☀☀☀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ В общем, к чему рассказывать!? Смотрите сюжет нашей видеогруппы 👌 #КраснодарАрсенал #ВпередБыки

A post shared by FC Krasnodar / ФК Краснодар (@fckrasnodar) on Apr 11, 2018 at 11:02am PDT