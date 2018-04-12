Система ручной работы. Илья Казаков – о том, что сейчас происходит в «Краснодаре»

История вторых тренеров, ставших главными в кризисный для команды момент и сделавших с ней что-то серьезное, не ограничивается в российском футболе только Массимо Каррерой, особенно если расширить рамки понятия «второй тренер» и включить туда наставника дубля. Дмитрий Хохлов недавно появился у руля «Динамо», Леонид Слуцкий — давно в «Москве». Но успешных «дублеров» все-таки в разы меньше, чем взлетевших вторых, хотя можно продолжить ряд Сергеем Силкиным, Дмитрием Гунько или Андреем Гордеевым, понимая под успешностью даже не столько результат, сколько полученный шанс реализоваться в элитной лиге. Или даже пусть не реализоваться, а хотя бы попробовать.

Другое дело — недавние вторые. Они в системе, они привыкли работать во взрослых командах, где мало уметь тренировать и разбираться в тактических нюансах — нужно еще владеть искусством управления коллективом и людьми. И если у них есть собственные амбиции, то они могут оказаться серьезными величинами, и надолго. Владимир Шевчук однажды возглавил «Сатурн», Александр Бородюк, расставшись с Гусом и Диком, пошел в самостоятельное плавание, а Каррера и вовсе стал человеком, которого красно-белый мир боготворит. Из свежих примеров — Сергей Семак, Вадим Евсеев, Михаил Галактионов и сменивший его в «Ахмате» Игорь Ледяхов. И конечно же герой 25-го тура РФПЛ — Мурад Мусаев, чья история особенно интересна среди прочих, поскольку сейчас, когда мы начали искать ответы на вопросы вроде «кто он, зачем и почему?», происходящее выглядит для стороннего наблюдателя так: Мусаева осознанно растили в «Краснодаре», и наступил момент, когда нужно было бросать его в воду.

От людей, непосредственно близких если не к краснодарскому клубу, то как минимум общающихся с теми, кто действительно к нему причастен, доводилось слышать слова о некоем тупике, в котором после прошлого сезона оказался клуб.

Тупик этот был скорее временным, нежели пространственным: та великолепная молодежь 1999 года рождения, по поводу которой в последние месяцы было сказано столько комплиментов, до взрослого футбола в полной мере (во всяком случае, всем составом) еще не доросла, но совершенно четко было понятно, что она на подходе. А раз так, вкладываться в массовые и большие трансферы не нужно.

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В сложившихся условиях Игорь Шалимов вряд ли мог сделать намного больше, чем у него получалось. А «Краснодар» вряд ли мог найти тренера лучше Шалимова, который бы этим составом сумел обеспечить первое-второе место и Лигу чемпионов. Получался уже даже не тупик, а замкнутый круг. Разорвать его пришлось, когда «быки» начали терять очки с соперниками, которых на финишной прямой они должны были обыгрывать — пусть не каждого, но на постоянной основе в принципе.

Жертвовать настоящим ради гипотетического будущего — не самое правильное дело. «Краснодар» мог завалить концовку сезона, откатившись на несколько мест в глубину турнирной таблицы. Вероятно, стратегически это на судьбу клуба не повлияло бы никак, но все равно стагнация и спад — понятия разные. В итоге Шалимова сняли — Мусаева назначили, и он, еще недавно достойно рубившийся с «Реалом» в молодежной лиге УЕФА, повез команду в Санкт-Петербург.

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Когда я узнал об этом, стало интересно. Потому что в РФПЛ появился второй очень молодой тренер, не игравший в футбол на профессиональном уровне — по крайней мере, так, чтобы заработать себе имя в качестве игрока.

Мусаев и Галактионов пришли в лигу без обязательной для многих карьерной пирамиды, где была бы работа в низших дивизионах, прыгнув наверх благодаря качествам, реализованным в футболе юношеском.

Что в свете общей финансовой ситуации в нашем футболе и объявленного курса на рост и развитие собственной молодежи не могло не радовать или как минимум — не интересовать. Безусловно, это были разные истории, как и почти всегда бывает с разными людьми. Галактионов появился в РФС несколько лет назад при Николае Толстых — это было первое тренерское назначение при Николае Александровиче, полностью инициированное им самим, и тогда тоже мало кто знал, что это за специалист. Михаил начал с места в карьер со своей юношеской сборной, кроме результатов заручившись и тем, что был единственным тренером юношеских сборных, кто не пропустил ни одной тренировки Фабио Капелло. Казалось, что Галактионов в системе РФС всерьез и надолго, но он относительно быстро покинул Дом футбола на Таганке, а вместе с ним и свою сборную, отправившись помогать Олегу Кононову в Грозный.

Что было настоящей первопричиной, доподлинно неизвестно, но сборная осталась без тренера за несколько дней до турнира. Туда в качестве наставника завели Александра Гришина, ушедшего из ЦСКА, и тот, несмотря на все свои достижения на юношеском уровне, ничего сделать по сути с незнакомой ему командой не смог. В итоге сборная провалила цикл, Гришину места в РФС не нашлось, а судьба Галактионова в «Ахмате» оказалась интересной: со стремительным карьерным ростом и не менее стремительной развязкой.

История Мусаева, напротив, выдержана пока в стилистике клубного патриотизма. Вся его тренерская судьба — это Краснодар, и все его достижения – это, естественно, тоже достижения «Краснодара». И здесь, даже будучи не погруженным в детали, хочется сказать об одной очень интересной ситуации, прежде в нашем футболе не замеченной.

Как предполагаю, Сергей Галицкий готов растить внутри клуба не только игроков, но и тренеров, что логично и предсказуемо, если вспомнить, сколько людей занимается футболом в академии «горожан», и если не забыть, что Германия, поставившая несколько лет назад производство молодых игроков на конвейер, не так давно начала растить и молодых тренеров.

Уверен, подобная философия должна быть идеологически близка президенту «Краснодара». И крайне любопытно будет посмотреть не только на работу Мусаева, но и на то, кто и как будет теперь отвечать в дубле за эту самую золотую молодежь, успевшую нашуметь в Европе.

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Как видно на примере «Ахмата», вырастить тренера фактически с нуля — задача не самая легкая. Для ее успешной реализации должны совпасть многие факторы. В «Краснодаре» они есть — и главное, есть система, которая уникальна, потому что она штучная, ручной работы. «Краснодар», по сути, это научный полигон, созданный из ничего и уже успешно реализовавший несколько задумок.

Галицкого, как и любого гения, сложно понять сразу. Когда число детей, занимающихся в его академии, перевалило за отметку в десять тысяч, вопрос «а куда потом девать выпускников?» стал звучать чаще. Отдавая должное образованию и воспитанию, получаемым детьми в процессе обучения, люди не могли принять и понять простую, как им казалось, математику. Благотворительность — это замечательно, но Галицкий ведь еще и бизнесмен, а раз так — выхлоп по сравнению с вложениями не такой уж и большой. Однако, как оказалось, Галицкий помимо социальных задач и поиска больших талантов решал, и уже решил, сверхзадачу.

Он растил не только футболистов, но и болельщиков. И когда сегодня на товарищеский матч в паузе в чемпионате, вызванной играми сборных, где неполная основа выступает против дубля, приходит более пятнадцати тысяч человек, в ответ на это просто хочется снять шляпу.

Точно так же назначение Мусаева выглядит для кого-то авантюрой. Все-таки взрослый футбол и успехи на юношеском уровне — вещи несколько разные. Кроме примера Галактионова есть и другие. История Дмитрия Хомухи, в ком после «золота» и «серебра» с национальной сборной 1996 года рождения видели реального претендента не только на пост тренера молодежной сборной, но и в команды с более высоким статусом. Говорили в прессе и про первую сборную, и про ЦСКА. Однако переход с прежнего и успешного места работы оказался более болезненным, чем представлялось.

Но Галицкий приучил нас к тому, что он видит и понимает происходящие процессы глубже, чем многие. И что его решения бессмысленно оценивать линейно, исключительно с позиций сегодняшнего дня. Он создал клуб. Потом академию. Построил стадион. Наполнил его болельщиками. Сделал из своей «молодежки» команду, которую знают уже и в Европе. Теперь, как понимаю, пришло время заняться и первой командой. По-настоящему.

Текст: Илья Казаков

Фото: ФК «Зенит», ФК «Краснодар», Сергей Дроняев

Илья Казаков Комментатор ВГТРК, пресс-атташе сборной России с 2005 по 2015 гг, автор книги «Настоящая сборная, или феномен Хиддинка»