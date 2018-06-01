Школа и волшебство. Илья Казаков – о вере в Федора Смолова

После контрольного матча с Австрией на сборную России обрушилась критика. Наша команда уступила сопернику со счетом 0:1, не показав вразумительной игры. До ЧМ-2018 россияне проведут еще одну товарищескую встречу – с Турцией 5 июня. А дальше останется только верить в чудо.

В России исторически верили в главного тренера, как в волшебника. Знаменитая фраза Виталия Мутко, брошенная в недрах старого стадиона «Динамо» после ничьей с Израилем, ошарашила Гуса Хиддинка. Он несколько раз потом переспрашивал, словно пытаясь понять, правильно ли ему перевели слова президента РФС, и удивленно повторял, что он не волшебник, а тренер. И что приглашали его тоже как тренера, а не мага. Кем он впоследствии и стал для всех нас. Но все равно, именно так воспринимали Леонида Слуцкого перед Евро-2016. И Фабио Капелло перед чемпионатом мира в Бразилии.

Однако сейчас на Станислава Черчесова под таким углом зрения не смотрят. Возможно, потому, что заново собранная им сборная пока еще в наших глазах не стала единым монолитом с предсказуемым стартовым составом, возможностями и далее по списку.

Черчесов всю свою жизнь кем-кем, но волшебником точно не был начиная с игроцких лет. Пахарем – да. Адептом строгой дисциплины – да. Но в его футболе, в том числе уже и в тренерском, от разума и порядка всегда было гораздо больше, чем от эмоций и чего-то мистического.

Слуцкий приходил в сборную с удивительно обаятельной харизмой, совершенно нетипичной для футбольного мира, помноженной на поразительную везучесть. Капелло был тренером, чье имя весило больше, чем у любого из его подопечных по сборной. Скорее всего, даже больше, чем у всех них, вместе взятых. Черчесов же готовит команду к домашнему чемпионату мира, воспринимаемому всеми как главный национальный проект последних лет, в совершенно ином качестве – если говорить сейчас о реакции общества на тренера сборной не только и не столько в спортивном, сколько в имиджевом аспекте.

Удар Федора Смолова pic.twitter.com/W3IrnjlVrD — Сборная России (@TeamRussia) May 30, 2018

Вероятно, поэтому сейчас столько разговоров о том самом герое. Или мессии, которому по силам будет вывести нашу команду из группы, что уже само по себе станет отличным результатом. А еще точнее – о поиске этого героя. Кто-то верит в Артема Дзюбу. Кто-то в Александра Головина. Но большинство склоняется пока в пользу Федора Смолова, что неудивительно. Бомбардир – лучший или один из лучших в нашем чемпионате на протяжении долгих лет. Трижды подряд лучший игрок РФПЛ по опросу действующих футболистов (самое ценное — внутрицеховое признание). И вдобавок к этому – игрок с четко выстроенным имиджем. Где все, от внешнего вида до ответов практически в любом из интервью, работает на образ главной звезды нашего футбола. Рекламные ролики, модные фотосессии и так далее. Кроме имиджа — вещи немаловажной, но не материальной, — есть еще и голы за сборную. Причем два — в ворота Испании в осеннем матче.

Русский человек не может без веры. В кого-то или во что-то, особенно в дни сильных эмоциональных встрясок.

Сильнее, чем футбол, наше общество редко что задевало, если говорить о стабильности и глубине реакции. И Смолов, равно как и Дзюба, Головин или еще Акинфеев, на игру которого в предстоящих матчах надо закладываться как на возможность того единственного чуда (речь не о безысходности, а о прыжке выше головы), которое позволит команде выступить удачно этим летом, – те самые наши главные надежды.

Про Акинфеева и упование на его чудеса все понятно. Четыре года назад все верили только в него, точнее, надеялись только на него одного. Что спасет, отобьет, не пропустит. И это давление оказалось слишком тяжелым для голкипера. Сейчас такого нет. Перед стартом чемпионата, по крайней мере. Поскольку турнир домашний, все ждут другого. Ответа на вопрос, кто же будет забивать. Головин со штрафного, как в Лиге чемпионов?.. Дзюба?.. или все-таки Смолов? Федор же не только отправил два мяча в ворота Испании. Он недавно забил Франции. А еще — Южной Корее. И Новой Зеландии год назад на Кубке конфедераций. И что самое важное, его место в стартовом составе сомнений не вызывает.

На краю чемпионата мира. Андрей Вдовин – о сборной России

Главное сейчас, как кажется, не переусердствовать с нашими ожиданиями. Не по поводу исхода турнира — тут все достаточно ровно. А по поводу способности Смолова стать главной надеждой сборной. Аршавину в 2012-м это не удалось. Уровень разочарования был таким, что ему это так и не простили. Как и Капелло, к слову. Вера в волшебника делает ожидания от турнира слишком тяжелыми. Но тем не менее мы именно так и поступаем. Потому что смотреть на себя иначе сборная нас пока не приучила.

Текст: Илья Казаков

Фото: Сергея Дроняева

Илья Казаков Комментатор ВГТРК, пресс-атташе сборной России с 2005 по 2015 гг, автор книги «Настоящая сборная, или феномен Хиддинка»