Шахматная партия, нацеленная на ничью. Семин против боссов «Локомотива»

Юрий Семин опять ушел в управляемый занос. Главный тренер «Локомотива» инициировал конфликт с гендиректором клуба Василием Кикнадзе. И поскольку не было еще в «Локомотиве» руководства, с которым бы Юрий Павлович не ссорился, это значит только одно: у Семина есть какая-то десятилетиями испытанная тактика управляемых конфликтов, и он ее придерживается.

Семин сражался в «Локомотиве» всегда и почти со всеми. Бился с Анатолием Бышовцем, кроваво воевал с Ольгой Смородской, «перестреливался» с Ильей Геркусом… Если вспомнить более древние времена, то Валерий Филатов с Юрием Павловичем расставался тоже совсем не безоблачно: были у них друг к другу к концу периода сотрудничества большие вопросы. И только с одним руководителем в «Локомотиве» у него не было пылающего конфликта – с Николаем Наумовым. И то, кажется, тут все-таки заслуга президента: он каким-то удивительным образом шлифовал очень непростые отношения с Семиным, не доводя порой кипящие диалоги до взрывной точки.

В основе почти всех конфликтов Юрия Семина с руководством лежат трансферные истории. Так было всегда. Даже Филатов в свое время удивлялся: как так, Семин отказывался от Сычева, Жиркова, не захотел брать Жулио Батисту за 1,5 млн, но Юр Палычу нужен был некто Моралес из «Осасуны» за 5 млн?

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Это совсем не значит, что у главного тренера каждый раз при трансферах есть свой интерес. Но Семин не прощает, когда боссы клуба подставляются, совершая спорную покупку на трансферном рынке. Стоит руководству «железнодорожников» заключить какую-то неочевидную сделку, как включается сигнальная сирена под названием «Юр Палыч протестует». Включается по-разному: Семин может свой протест выражать открыто через прессу или секретно через инсайды. А может, как теперь видим, и прямым действием.

Краткая история свежей пикировки. «Локомотив» подписал молодого бразильского защитника Мурило за 2,5 млн евро. Семин заявил, что знать не знает, кто это, и поначалу демонстративно не взял игрока на сбор. Сигнальная сирена завыла на весь российский футбол и заставила присмотреться к этому трансферу. Кто такой Мурило? 22-летний центральный защитник из «Крузейро». С одной стороны, молодой, из приличного клуба. С другой — есть и настораживающие факторы. Как так получается, что Мурило, набирая опыт и взрослея, терял в «Крузейро» с каждым сезоном игровое время и, если верить Трансфермаркту, сбавлял в цене? И по тому же Трансфермаркту, его стоимость – 1 млн евро. А судя по информации в прессе, «Локомотив» за него отдал в 2,5 раза больше. Потому и сработала сигнализация.

Но тут же всплыла версия: таким образом Юр Палыч отомстил за то, что клуб не купил ему полузащитника Романа Еременко. И тут тоже понятно, почему не купил. «Локомотив» и так одна из самых возрастных команд в лиге. И 32-летний игрок с контрактом на четыре года с точки зрения бизнеса – очень обременительный актив, с каждым сезоном превращающийся в проблему: его трудно продать.

Были другие примеры, когда Семин оказывался не прав в трансферных протестах. Замечательная история с Фарфаном, которого Семин сначала не воспринимал, а потом упорно принимал за Форлана, обречена войти в золотой сборник анекдотов про российский футбол. Но были и другие споры, где время рассудило не в пользу Юр Палыча. Как и наоборот.

Сейчас наверняка в клубе идет шахматная партия, где все ходы нацелены на то, чтобы ни одна из сторон не получила глобального преимущества. Взяли Мурило вопреки мнению Семина? Тут же продлили контракт с Игнатьевым, по которому были вопросы. Если сейчас не заключат новое соглашение с Гилерме и отпустят его в «Спартак», Юр Палыч наверняка выбьет себе право на устраивающее его решение по какому-то другому футболисту. Конечно, это довольно сложная в управлении конструкция, там накручено столько всяких интересов, блоков, противовесов и сдержек, что всегда есть риск ошибиться. Но есть ли у «Локомотива» другой путь?

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Фанаты тренера говорят, что Семин – больше чем клуб, что только с ним «Локо» способен брать трофеи, и пусть тогда делает все, что считает нужным. Но если посмотреть на карьеру Юрия Павловича, то получится, что и он без «Локомотива» — совсем не звездный специалист. Из всех трофеев не с «Локо» у Семина есть только одно «золото» украинского чемпионата – так себе результат, если учесть, что с киевским «Динамо» в лиге двух клубов у него было множество попыток не остаться вторым.

Именно поэтому во взаимоотношениях Юрия Семина с офисом «Локомотива» нельзя заранее вставать ни на ту, ни на другую сторону. Клуб и тренер дополняют друг друга, следят друг за другом и бьют друг друга по рукам, когда кто-нибудь зарывается. Кажется, это та биполярная система, при которой «Локомотив» может быть успешен.

Текст: Андрей Вдовин

Фото: Сергей Дроняев

Андрей Вдовин Креативный редактор еженедельника «Футбол»