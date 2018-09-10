Сборная все еще с нами. Андрей Вдовин – о старте России в Лиге наций

Национальная сборная России сыграла первый матч после домашнего ЧМ-2018. Можете выдыхать спокойно — чемпионат мира уехал, команда у нас осталась. В игре против Турции не было Акинфеева, Головина и Игнашевича. Зато были настрой, четкий план действий и результат.

Это просто чудо какое-то, но после ЧМ-2018 сборная России не утонула в эйфории и не захлебнулась в слюнях восторга. Она все так же четко понимает, что в ее составе нет звезд мирового уровня. Она все так же осознает: чтобы добиваться результата, ей надо работать в каждом эпизоде. И помнит, что для того чтобы побеждать в гостях такую команду, как сборная Турции, нашему вратарю надо совершить несколько приличных сейвов. И эта адекватность команды Черчесова — главный итог матча в Трабзоне.

Какая она, сборная России, после ЧМ? Андрей Вдовин — о том, какой предстанет национальная команда

Были и другие. Например:

— Марио Фернандес — следующий игрок этой сборной, который уедет в топ-чемпионат за большие деньги. Как он вскрывал свой правый фланг, как он успевал отдавать предголевую передачу, а потом возвращался отрабатывать назад!

— Денис Черышев — один из немногих в нашей команде, кто умеет, не стесняясь, наносить удары с полулета, и довольно часто они оказываются голевыми.

— Без Головина мы можем играть и выигрывать у команд класса Турции. А когда он вернется, возможно, будет еще круче.

— Есть замена Акинфееву. Ходили слухи, что капитан завершит карьеру в сборной. Теперь это не так страшно.

Но есть и масса вопросов, на которые в этой Лиге наций хорошо бы попытаться ответить:

— Насколько сборная России зависит от Артема Дзюбы? Причем не столько от его голов, сколько от его энергии?

— Есть ли исполнители, которые в случае чего заменят пару Зобнин — Кузяев в центре поля? Потому что сейчас кажется, что на них нанизана вся игра.

Давайте еще раз посмотрим спасения голкипера @TeamRussia Андрея Лунева в матче @UEFAEURO с Турцией 👏🔥🌛

📹 @MatchTV pic.twitter.com/oFAXdhgRHa — Сборная России (@TeamRussia) September 8, 2018

— Что у нас с центральными защитниками? Есть ли еще варианты и сдана ли схема с тремя игроками в центре обороны на склад РФС или еще будем так играть?

И конечно же сборной нужен краш-тест. Какое-то болезненное поражение, через которое надо пройти для закалки. Чтобы трибуны тоже понимали, что поддерживать свою сборную надо не только когда у нее все хорошо. Такое поражение произойдет в любом случае. Пусть лучше это будет Лига наций или контрольный матч, чем решающая игра отбора к Евро-2020.

Текст: Андрей Вдовин

Фото: Legion Media

Андрей Вдовин Креативный редактор еженедельника «Футбол»