Самый красивый счет. Андрей Вдовин — о том, кто лучше всех зарабатывает с атрибутики

Не обязательно быть великим на футбольном поле, чтобы лучше всех зарабатывать деньги. Последние несколько лет «Манчестер Юнайтед» посвятил, чтобы доказать именно эту нехитрую мысль. На днях был опубликован список клубов, кто продал наибольшее количество футболок, и «МЮ» выиграл этот «чемпионат» с приличным отрывом.

Сезон-2013/14 – 7-е место в АПЛ. Сезон-2014/15 — 4-е место. Сезон-2015/16 — 5-е место. Плюс Кубок Англии, плюс один четвертьфинал Лиги чемпионов. Это был список спортивных достижений, или скорее провалов. Теперь список «Форбс» и Deloitte: 3-е место в рейтинге самых доходных клубов мира за 2015 год и 1-е место за 2016-й. Можно сколько угодно говорить про сумасшедший телеконтракт английской Премьер-лиги. Но только не в случае с «МЮ» — это один из немногих клубов АПЛ, у которого доходы от коммерции превышают доходы от ТВ. И футболки тут немаловажный фактор.

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Кажется, секрет «Юнайтед» прост: покупай звезд, и экипировка с твоей эмблемой разлетится по всему миру. «МЮ» так и делает. И вроде бы тот самый «чемпионат футболок» для клуба выиграли пришедшие в команду Поль Погба и Златан Ибрагимович. Но на самом деле все чуть сложнее. Первыми местами в рейтингах доходности «Манчестер Юнайтед» обязан своему директору Эду Вудворду. Именно он выбил из экипировщика «МЮ» контракт, согласно которому клуб теперь получает процент от проданных футболок по всему миру. И как видим, неплохо зарабатывает.

Вудворду всего 45 лет. Последние четыре года из них он провел у руля «Манчестер Юнайтед». Именно у руля: это только фанаты могут думать, что команда управляется с тренерской скамейки, — пульт управления «МЮ» находится в президентской ложе. Там, разумеется, благосклонно смотрят, если музей клуба пополняется блестящими трофеями. Но конечный успех все равно оценивают по бухгалтерской отчетности. И Эд Вудворд, даром что физик по первому образованию, знает в ней толк. Его обвиняют в частых увольнениях тренеров, неудачных сделках и разогреве рынка — за того же Погба было заплачено 105 млн евро. Но он знает, что о деньгах и скандалах в современном футболе говорят не меньше, чем о финалах престижных турниров. И «МЮ», пожалуй, понял это раньше и лучше всех.

«Манчестер Юнайтед» такой не один. В списке клубов, которые продают футболок больше всего, полно неудачников по результатам. «Милан», «Арсенал», «Ливерпуль»… Все они нам говорят, что самый красивый не тот счет, который высвечивается на табло, а тот, что остается в банке.

Текст: Андрей Вдовин

Фото: Global Look Press