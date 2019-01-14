Рвать контракты и метать. Андрей Вдовин – о трансферах РПЛ

Российская Премьер-лига зимой переживает одну из самых важных трансферных кампаний за последнее время. Эти январь и февраль должны определить будущее сразу нескольких команд в довольно приличной перспективе. «Рубин», «Спартак», «Крылья», «Краснодар»… Все они сделали ставки именно на нынешнюю зиму. К лету станет ясно, были ли оправданы их резкие движения.

Главный тренд текущей российской трансферной зимы – досрочное расторжение контрактов. Клубы не только не могут продать игроков с большими зарплатами, но и не способны сдать их в аренду. «Рубин» в январе лихорадочно пытается сбросить слишком дорогие обязательства. Расторгнут контракт с Федором Кудряшовым (1,5 млн евро в год), причем защитник не получал зарплату с августа. Он несколько раз отправлял в клуб письма с уведомлением о возможном уходе, и в «Рубине», кажется, специально на них не реагировали.

Таблица трансферов РПЛ. Зима-2018/19

Похоже, это сознательная тактика клуба: следующим на выход должен оказаться вратарь Сослан Джанаев (зарплата 1,5 млн евро). Возможно, уйдет Сесар Навас. Не исключено, Казань покинет Сердар Азмун. Он сейчас заколачивает голы за сборную Ирана на Кубке Азии и может стать единственным футболистом, за которого «Рубин» способен выручить приличные деньги. И в результате Курбан Бердыев останется без скелета команды из опытных игроков.

В нашей #BullsFamily ожидается пополнение! Шведский полузащитник Кристоффер Олссон в скором времени станет игроком «Краснодара». Шведский АИК и «Краснодар» согласовали трансфер 23-летнего футболиста. Олссон прибудет на сбор «горожан» в Марбелье, где и подпишет личный контракт. pic.twitter.com/PriWVmr0sW — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) January 7, 2019

Но как ни парадоксально, для «Рубина» это не трагедия, а продуманная политика. В октябре за нарушение финансового фейр-плей УЕФА исключил казанский клуб из еврокубков на два сезона. Занимать 8-12-е места в РПЛ Бердыев, видимо, способен и с молодыми игроками. Так что в ближайшие сезоны не удивляйтесь, если увидите, что «Рубин» не упирается в, казалось бы, принципиальных для себя матчах – два года им не нужны высокие места. А за это время Бердыев, возможно, вырастит новую команду. Если, конечно, ее по дороге не «раздергают» топ-клубы.

Точно так же высоко в турнирной таблице не забирается «Ахмат». УЕФА не разрешает проводить матчи еврокубков на Северном Кавказе, а смысл тогда прорываться в Лигу Европы, чтобы играть ее потом в московских «Лужниках», а не в Грозном?

У других клубов нынешней зимой свои соображения. Со «Спартаком» более-менее все ясно. Там идет перезагрузка, правда, в каком-то «лайт»-варианте. Самедов и Попов оказались не нужны, а Комбаров, Ещенко и Глушаков остались на месте. Следовательно это не тотальное омоложение команды, а так – легкая рихтовка. И логика ее будет понятна только в марте во время официальных матчей. Там-то и выяснится, достаточно ли косметического ремонта или «Спартаку» нужна более глобальная реконструкция с покупкой ярких и дорогих лидеров в атаку.

📰 Тимофеев и Джано перешли в «Крылья» на правах аренды@fckssamara арендовали полузащитников @fcsm_official Артёма Тимофеева и Джано Ананидзе. Соглашения с самарским клубом рассчитаны до конца нынешнего сезона. Подробнее: https://t.co/l1xgAq3psv#Спартак #Spartak pic.twitter.com/yPCiU5vVEv — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) January 13, 2019

Но вот для кого точно зимой вершится история, так это для «Крыльев» и «Краснодара». Самара отчаянно не хочет вылетать в ФНЛ и набирает Миодрагу Божовичу бригаду опытных бойцов. Самедов, Шишкин, Джано… Бывали случаи, что при нормальном финансировании такие команды, сбитые из арендованных и заканчивающих карьеры футболистов, дотягивали и до еврокубков. Но чаще все заканчивалось медленным увязанием в середине турнирной таблицы: все же таким командам в компанию к ветеранам нужны свои молодые, которые работают себе на имя и которых потом можно продать верхним клубам. А без этого не пришлось бы рвать прежние контракты.

Но главная история сейчас, скорее всего, творится в Краснодаре. Одно очко отставания от лидирующего «Зенита» и 13 туров до финиша – когда еще Сергею Галицкому и его клубу выпадет такой шанс выиграть золотые медали! Вряд ли в команде не держат такую возможность в уме и уж точно не могут не понимать, что работа в январе-феврале в том числе и на трансферном рынке может оказаться определяющей для исторического результата.

Пожар в джунглях. Андрей Вдовин – о «Спартаке»

Отсюда и покупка полузащитника сборной Швеции Кристоффера Ольссона, и интерес к Федору Кудряшову и другим игрокам. Но сложно придумать, кто еще нужен «Краснодару», чтобы его состав стал чемпионским… Надежный опытный вратарь? Скорее всего. Кого-то в ротацию на место Мамаева? Возможно. Еще один оборонительный игрок в центр поля? Так где же его взять и быстро встроить в схему. Исполнитель в группу атаки? Но не нарушить бы баланс, который там сейчас существует. Так что «Краснодар» теперь должен выбирать, что делать: вести агрессивное наступление на рынок или пытаться сохранить атмосферу. И риск будет в любом случае.

Текст: Андрей Вдовин

Фото: Global Look Press, ФК «Спартак»

Андрей Вдовин Креативный редактор еженедельника «Футбол»