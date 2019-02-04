Российский порог Лиги Европы. Андрей Вдовин – об амбициях «Зенита» и «Краснодара»

Еврокубки возвращаются в российский футбол и, кажется, опять застают его врасплох. «Зениту» играть с «Фенербахче» уже 12 февраля, «Краснодару» с «Байером» — 14-го, и почему-то нет уверенности, что в списке приоритетов у двух лидеров нашего чемпионата эти матчи стоят на первых местах. А есть, наоборот, ощущение: ради РПЛ, золотых ее медалей и пропуска в Лигу чемпионов «Зенит» и «Краснодар», если что, готовы будут пожертвовать Лигой Европы.

А России нужен какой-нибудь успех в еврокубках. Пусть не кубок, как в 2005-м или 2008-м, но хотя бы полуфинал был бы очень кстати. Он позволил бы заработать и деньги, и репутацию, еще немного поднять ценник на и так уже засвеченных игроков, ну и вообще сделал бы российский футбол более солнечным. Но если все это произойдет именно в нынешнем сезоне, мы получим приятный, а главное неожиданный, сюрприз.

У «Зенита», конечно, больше шансов продвинуться в Лиге Европы. Соперник у него попроще и занят своими внутренними проблемами. «Фенербахче» сейчас старательно уносит ноги из зоны вылета чемпионата Турции, отчаянно выцарапывая победы и лихорадочно укрепляя состав. Купить у «Спартака» Зе Луиша туркам не удалось, но список новичков все равно выглядит прилично: Миха Зайц, приобретенный у «Эмполи» за 6,5 млн евро, взятый в аренду у «Челси» Виктор Мозес, купленный у «Бешикташа» за 3,2 млн евро Толгай Арслан… Кстати, последний переходил со скандалом. Пару месяцев назад в перерыве одного из матчей он уселся в раздевалке есть жирный плов с мясом. А на вопросы тренеров «Бешикташа» отвечал: «Спокойно, все в порядке, вы ведь все равно меня не выпускаете на поле».

Итоги еврокубковой осени для российских клубов. Лига Европы. «Краснодар», «Зенит», «Спартак»

В «Фенере», как и в любой турецкой команде, тоже хватает странностей. Но большинство из них клуб высветил в начале сезона, когда искал заговоры против главного тренера, отправлял игроков с выездного матча в наказание за поражение не в самолете, а в автобусе и забавно увольнял наставников: Эрвин Куман, например, о своей отставке узнал по телефону. Но все это в прошлом. Сейчас у «Фенербахче» началась белая полоса, и две победы подряд вытащили команду из подвала турнирной таблицы.

Нет, проблем у турок до сих пор навалом: центр обороны во главе с защитником сборной России Романом Нойштедтером по проходимости похож на исторический центр Стамбула. Да и у «Зенита», возможно, пополнение побогаче – центральный защитник Ярослав Ракицкий (12 млн евро), умеющий начинать атаки, полузащитник сборной Колумбии Вильмар Барриос (18 млн евро), способный выгрызать середину поля, хорошо знакомый всем форвард сборной Ирана Сердар Азмун (12 млн евро)…

Но решительно непонятно, когда Сергей Семак будет собирать их всех в единую команду. Матчи с «Фенербахче» могли бы стать для него полигоном, которым можно пожертвовать и разбомбить ошибками и притирками. Если бы не одно но: Семака и сейчас половина Питера пинает за примитивный футбол «грузи на Дзюбу». А если еще и вылететь из Лиги Европы?..

С «Краснодаром» все сложнее. У молодого клуба исторический шанс — впервые стать чемпионом страны. Ну или как минимум оказаться в Лиге чемпионов. Девиз «Сейчас или никогда» можно вывешивать на фасаде стадиона. До Лиги Европы ли теперь? И, кажется, «быки» делают все, чтобы скрыться от посторонних глаз. Отсутствие публичности, максимальная дистанция от скандала с Павлом Мамаевым – работа, работа и еще раз работа.

Но соперник у «Краснодара» из тех, кого тихо не перешагнешь. «Байер» на днях здорово дернул «Баварию» — 3:1. Было все: и высокий прессинг (в котором, правда, «аспириновые» иногда застревали и оголяли зоны для ответных выпадов), и отличные «стандарты», и разящие контратаки… Сложно ожидать, что все это за пару недель пропадет у команды середины турнирной таблицы Бундеслиги. А Лига Европы – вполне себе приличная витрина, чтобы набить цену Леону Бэйли или Каю Хаверцу.

Система ручной работы. Илья Казаков – о том, что сейчас происходит в «Краснодаре»

Так что очень может быть, к весне у нас не останется Лиги Европы. И дело даже не в «Зените» или «Краснодаре» — к ним вообще нет никаких претензий. Но где остальные-то? Все это странно и непонятно. Сейчас половина клубов РПЛ мечтает забраться в «зону УЕФА». Но, кажется, только для того, чтобы летом получить деньги на трансферы, осенью жаловаться на плотный график матчей и переносить игры, а в декабре мечтать пораньше уйти в отпуск.

Текст: Андрей Вдовин

Фото: Сергей Дроняев, Global Look Press

Андрей Вдовин Креативный редактор еженедельника «Футбол»