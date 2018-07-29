Рибалта на Неве. Зачем «Зениту» спортивный директор из «Манчестер Юнайтед»

Приглашение селекционера из «Манчестер Юнайтед» Хавьера Рибалты добавляет вистов обновленному «Зениту». Ведь слабейшим звеном российского футбола все чаще называется управленческий аппарат, а руководителям клубов ставят в укор системные ошибки, допущенные в сладкие финансовые времена. В погоне за дорогими футболистами и тренерами в России до сих пор никто, кроме «Локомотива», не пытался приглашать менеджеров, способных отстроить спортивную часть клуба. И показать пример логичной, последовательной и независимой от объема текущих финансовых вливаний селекции.

Хавьер Рибалта перед годичной работой в Манчестере пять лет трудился в «Ювентусе», а до этого стал известен благодаря деятельности в «Торино», «Новаре» и «Милан. Менеджеров со столь ярким резюме в российском футболе еще не было. Весьма перспективным выглядит и возраст испанца – 37 лет. Впрочем, если оглянуться на весь путь «Зенита» эпохи Газпрома, то все кажется повторением пройденного.

Приглашение известных и добившихся в Европе специалистов давно стало визитной карточкой питерского клуба.

Но результаты команды за последние три года известны. Итоги деятельности популярнейшего в Европе Роберто Манчини – свежи. Эти итоги и сдерживают восторг, заставляя снова задаваться вопросом: «не рискует ли «Зенит» снова пройтись по знакомым и доставившим уже столько проблем граблям? Искать футболистов, используя имя, возможности и реальные, а не мифические спортивные притязания «Манчестера» и «Ювентуса» — совсем не то, что находить перспективных, в том числе и финансово, игроков в неизвестной для Рибалты России.

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Если его в Петербург все-таки позовут, то на должность спортивного директора. Чьей главной, особенно на данном этапе, задачей будет не только подбор новичков для усиления состава. Еще и тщательная, аккуратная и даже точечная работа с теми, кто основному составу пока не помощник. Но для разделения этой группы футболистов на «ненужных» и «пока ненужных», для скрупулезного поиска каждому из последних правильного варианта аренды, логично знать российский рынок.

Если же предполагается, что знакомиться с ним Рибалта будет на ходу, это настойчиво напоминает очередной эксперимент-авантюру, от которых «Зенит» уже привык страдать каждое межсезонье. Вместо продолжения наработанного вынужденный начинать селекционную работу с «нуля».

Впрочем, Рибалта на посту спортивного директора – это не игра в рулетку и тем более не прихоть зенитовского руководства.

Возникла кандидатура испанца не просто так. По данным еженедельника «Футбол», его лоббирует президент «ProSports Management» Герман Ткаченко, имеющий давнее желание получить контроль над трансферной деятельностью в «Зените». И теперь Ткаченко, обладающий связями в европейском футболе, убеждает клубный менеджмент питерского клуба, что момент для расширения опыта сотрудничества с титулованными иностранцами наступил.

Впрочем, испанец не единственная кандидатура. А исход переговоров, сомнений и убеждений может стать известным уже в ближайшие дни.

Текст: Максим Михалко

Фото: ФК «Зенит»

Максим Михалко Автор еженедельника «Футбол»