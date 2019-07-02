РФС решил взбодрить футбольные академии клубов. Андрей Вдовин — об еще одном ужесточении лимита на легионеров в РПЛ

Все знают, что в РПЛ с сезона-2020/21 будет действовать новый лимит «8+17» (8 легионеров + 17 россиян ). Но грядет еще одно ограничение, которое еще больше может повлиять на российский футбол. Через год в заявке из 25 футболистов должно быть 4 «доморощенных игрока». И сделано это для того, чтобы наконец как-то взбодрить клубные академии.

Кто такой доморощенный игрок? Это футболист, который до достижения 21-летнего возраста уже два с половиной года воспитывался в системе клуба. То есть это тот, кого довела до ума и до основного состава клубная вертикаль школа-академия-дубль.

Нет у тебя четырех таких футболистов, а только три? Тогда твоя заявка сокращается с 25 игроков до 24-х. Если нет и трех, а только два – вычеркивай из заявке еще одну фамилию. Не воспитал ни одного «доморощенного» — обходись в сезоне обоймой из 21 футболиста. Довольно сурово. Но кажется только так можно заставить средние клубы заниматься своими академиями.

У кого не будет проблем с доморощенными игроками? У «Краснодара», у «Локомотива», «Спартака», ЦСКА… Возможно, «Зенита». То есть у всех топов все в порядке со своими школами, они развивают их, и выращивают Миранчуков, Игнатьева, Рассказова, Кучаева и таких же как они.

У кого возникнут трудности? У «Арсенала», «Крыльев», «Уфы», «Урала», «Ахмата», «Оренбурга», «Ростова»… Улавливаете закономерность? Те, кто является дотационными клубами, почему-то не хотят заниматься своими академиями и растить сами себе игроков.

Это странно. Будь вы Тульской областью, зачем вам кормить клуб «Арсенал»? Только для того, чтобы он сыграл в квалификации Лиге Европы? Кому это нужно в государственных масштабах… Вам клуб надобен из-за детско-юношеской школы, которая должна быть при нем. Чтобы она была центром вашего города, чтобы сотни детей туда ходили заниматься.

Пусть до основной команды из нескольких возрастов доберутся только те четверо «доморощенных», зато все остальные будут потом ходить на трибуны, сами играть в футбол на дворовом уровне, и только в этом смысл господдержки футбольных клубов. Но вы что-нибудь слышали о воспитанниках тульского футбола?

То же самое со всеми остальными. Где их академии? Где их «доморощенные»? И почему ЦСКА, «Спартаку», «Зениту», «Локомотиву» и «Краснодару» академии нужны, а всем остальным нет?

Говорят, в России дорого растить футболистов из-за климата: сложно делать поля, нет условий и кадров. Но все это не так. Вы видели, как рванули финны, норвежцы и исландцы в юношеских сборных? А причина – в искусственных полях. У них тоже с климатом не все здорово, но появились газоны нового поколения, и теперь чуть ли не в каждой финской деревне есть ангар с полем, которое полдюжины команд разного возраста делят на квадраты и заполняют после школы.

Почему это нельзя делать в Туле, Оренбурге и Уфе – не понятно. Но при этом все они очень хотят играть в Лиге Европы.

Правилом четырех доморощенных игроков РФС, кажется, решил взять эти клубы и встряхнуть их, взбодрить их школы и академии, напомнить, зачем вообще нужны футбольные команды. Но теперь стоит сделать и следующий шаг. Придумать для этих академий стройную систему соревнований. Иначе опять все навернется на полпути.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: еженедельник Футбол

Андрей Вдовин Креативный редактор еженедельника «Футбол»