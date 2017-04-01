Рецепт Наполеона. Илья Казаков – о национальной команде

Одна из лучших фраз, описывающих состояние едва ли не любого человека после важного и долгожданного события в его жизни: «Он получил то, что хотел, но не то, что ждал». Применительно к сборной России этот афоризм оказывается уместнее и справедливее, чем что бы то ни было. Искушение и мотивация попасть в национальную команду всегда настолько велики, что трудности, с которыми тебе в ней предстоит столкнуться (на любой из кадровых позиций), изначально выглядят преодолимыми и несущественными. Под стать наполеоновскому «главное ввязаться в драку, а там посмотрим».

Парадокс или нет, но многие главные тренеры потом оказываются в положении сродни наполеоновскому. Когда престиж, блеск, статус и могущество (неважно даже, видимое или мнимое) сменяются изгнанием и хулой. Из этой чаши пил даже Гус Хиддинк, чье величие с годами становится все более сказочным, словно то лето 2008-го было не с нами или было во сне. Что уж тогда говорить о Фабио Капелло и Дике Адвокате, которым работа в России стоила былого фарта и отчасти прежней репутации – новых профессиональных успехов после этого в их карьере не было. И даже везунчик Леонид Слуцкий бежал из страны на родину футбола, желая там, в уютной английской действительности, забыть те разочарования и переживания, которые он испытал, согласившись на шаг, прежде им отрицаемый как невозможность.

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Сборная, прожив уже почти год после Евро-2016, — в ситуации из фильма «Исполнитель желаний». Где злой джинн, случайно выпущенный из заточения, заставляет людей загадывать желания, которые он выполняет искаженно, перевернув все с ног на голову. Тем летом силу набирала петиция за роспуск национальной команды, которую подписали более миллиона человек. И пока все так и выглядит: тренер у сборной есть, а самой команды еще нет, только набор игроков, которые никак не могут сыграть в одном, представляющимся нам оптимальным составе.

Сборная России и прежде переживала системные кризисы. На стыке двадцатого и нынешнего веков команда не попала на два турнира кряду – во Францию-1998 и в Бельгию/Голландию-2000. И это притом что то поколение состояло из игроков, воспринимаемых из сегодняшнего дня в качестве несомненных звезд. Больше того, все они были еще в футбольном соку, играя в футбол, а не доигрывая, и воспринимаясь в Европе в качестве желанных единиц. Карпин, Мостовой, Аленичев, Цымбаларь, Титов, Юран, Тихонов, Смертин – это только навскидку. Но не было результата. И точно так же было разочарование от той сборной с ощущением беспросветного тупика и отсутствием уверенности в своих тренерах.

То ли это была переоценка собственного футбола. То ли слишком велика была потребность в чуде, причем на постоянной основе, но, подозреваю, именно тогда, в начале нулевых, репутация тренерской профессии в стране стала заметно падать. И неслучайно, наверное, вслед за тем поколением великих (по нашим-то меркам точно) – Романцевым, Садыриным, Семиным, Газзаевым, Ярцевым – не встала, заполнив свой внутренний рынок, следующая генерация футбольных людей.

Несколько лет на родине не работает Красножан. Схожая пауза была в карьере у Рахимова, прежде чем он оказался в Грозном. Покинул Россию Слуцкий, уехал из страны Бородюк. Это только те, кто всегда был на виду, в первых рядах. Не говоря уже о многих других.

Совпадение или нет, но те десять процентов, которые Леонид Федун отвел главному тренеру в современном российском футболе, оказались правдой и неправдой. Правдой – потому что именно столько обычно достается представителям этой профессии в клубах. Неправдой – потому что Массимо Каррера сейчас в «Спартаке» обладает куда большей властью и его доля влияния продолжает возрастать, к удовольствию владельца клуба.

Это что-то невероятное, конечно. «Спартак» впервые при Федуне приблизился к чемпионству на расстояние вытянутой руки, когда босс красно-белых опроверг делом свой же ставший популярным тезис. Равно как и Курбан Бердыев давно поставил под сомнение эти цифры. Правда, в его случае все казалось исключением, но чем дальше, тем отчетливее понимаешь: это и есть правило. Если, конечно, от команды требуется результат, а не короткая вспышка от эмоций при очередной смене тренера.

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Нам ведь казалось и продолжает казаться, что можно поменять Капелло на Слуцкого, Слуцкого на Черчесова, Черчесова на Бердыева – и тогда все пойдет как надо. Что дело в первую очередь в них, в тренерах. Что именно они не видят, не понимают того, что видим все мы.

И еще: что причина неудач в атмосфере. Во «вседозволенности», которая была при Адвокате. В усталости от «казармы», выстроенной Капелло. В чрезмерной «фривольности», порожденной Слуцким. А на самом деле все проще. Дело в ином. В ситуации в целом – в нашем футболе.

Где нет никакого доверия к судьям. Где неудачи «Зенита» вызывают общее ликование. Где вновь непростые отношения между клубами и сборной – настолько, что Виталий Мутко вынужден говорить об этом в СМИ. И где болельщики продолжают ждать, когда футболисты сборной станут спортсменами, готовыми биться за майку национальной команды в каждом матче.

Текст: Илья Казаков

Фото: Сергей Дроняев, Global Look Press

Илья Казаков Комментатор ВГТРК, пресс-атташе сборной России с 2005 по 2015 гг, автор книги «Настоящая сборная, или феномен Хиддинка»