Расколовшийся год. Илья Казаков – о том, чем запомнится футбольной России 2016-й

Это вранье, что время с возрастом бежит быстрее. Оно ускоряется само по себе, безотносительно того, сколько вам лет. Прежняя целостность рушится, то, что еще недавно казалось крепким, на поверку оказывается всего лишь двухмерной проекцией. В нашем футболе эта тенденция становится все более отчетливой.

Право, не знаю, что сказал бывший министр науки Андрей Фурсенко своему младшему брату, услышав от того о намерении перейти на новую систему существования вида спорта номер один в России. Может быть, удивился, может быть, промолчал. Но 2010 год стал точкой отсчета нового времени, которое понеслось так, что не догнать.

Дольше всего его разрушительному воздействию сопротивлялись сборная и ЦСКА. Право же, нам без шуток уже стало казаться, что Акинфеев, братья Березуцкие и Игнашевич вечные. Что на них, дебютировавших в сборной в откровенно стародавние времена, можно ездить и пытаться выезжать бесконечно. 2016-й, несмотря на триумф ЦСКА по весне, кажется, стал годом прощания этого удивительного защитного кулака с большим футболом. Игнашевич все чаще по каким-то причинам оказывается в запасе, проблемы со здоровьем у братьев: чем дальше, тем отчетливее ставят вопрос об их игровом долголетии, и даже Акинфеев, этой осенью выступавший, но по медицинским показателям почти не тренирующийся вместе со всеми, все больше играет через не могу.

Для меня эта история – одна из главных за нынешний год. Или, скажем так, главная из тех, где есть скрытый подтекст и которые не выброшены временем на передний план нашего внимания.

Почему? Потому что слишком долго мы подсознательно ждали этого. Со страхами или надеждами, что новое поколение окажется сильнее предыдущего. И вот теперь, когда прежняя эпоха заканчивается, мы стоим на рубеже перемен и с напряженным интересом поглядываем в сторону сборной, которая нас волнует сейчас гораздо больше, чем ЦСКА. 2016-й год отнял у армейцев Слуцкого, во что еще летом навряд ли можно было поверить. Но история ЦСКА — это все лишь история одного клуба, пусть и великого.

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Мы видели падение «Спартака», мы наблюдали, как падало в пропасть «Динамо» (вот еще одно мощнейшее событие года), мы почти забыли о «Роторе», «Торпедо», «Алании» — титулованных, любимых, а ныне обездоленных. Нас сложно выбить из равновесия кризисом практически любого клуба. Даже если представить, что слова Алексея Миллера о появившейся способности «Зенита» жить без «Газпрома» окажутся действительностью и вслед за этим сине-бело-голубые перейдут в ту же весовую категорию, в которой существует большинство команд РФПЛ, это вряд ли потрясет нас.

Нужно что-то такое, что действительно способно вызвать мощнейшую эмоцию. Удивление, например. Как от новости, что за пару дней до Нового года в Санкт-Петербурге будет сдан в эксплуатацию стадион, над которым с таким удовольствием все потешались на стадии строительства. Мы настолько привыкли к этому долгострою, дорожавшему день ото дня, что забыли о дедлайне под Кубок конфедераций. По сути, это было повторение сочинской стройки: когда точно так же язвительно и задорно можно было высмеивать олимпийские объекты. Но начались Игры – и все ахнули от гордости за увиденное. Полагаю, нечто подобное ждет нас и следующим летом на репетиционном турнире перед домашним Кубком мира.

Особняком стоит сборная с уничижительным самодиагнозом Леонида Слуцкого – точь-в-точь как в известной миниатюре про Хармса и рабочего в театре. Никогда прежде ни один из тренеров сборной не уходил из нее, ставя оценку команде настолько хлестко. Слуцкий сетовал потом в других интервью на свою откровенность, на реакцию общества на то интервью и свои слова, вынесенные в заголовок. Он почему-то считал, что все это будет воспринято с тем смыслом, который он пытался вложить в сказанное, проводя параллель с алкоголиком, которому, для того чтобы начать лечение, нужно прежде всего признаться в болезни самому себе.

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Его не услышали, не поняли, и тренер решил лечиться от нашего футбола за границей — точно так же, как это делали многие писатели или художники в XIX веке. Бегство Слуцкого, самого титулованного и яркого тренера страны последних лет, от российского футбола – еще один итог года.

И завершая свой список, чтобы перейти потом к обычному набору событий – жеребьевке Кубка конфедераций, переизбранию Мутко, назначению Черчесова, я хочу успеть вставить в этот перечень еще две истории. Крах молодежной сборной, рассыпавшейся в клочья, вопреки недавним «золоту» и «серебру» юношей 1996 года рождения на чемпионатах Европы. И лидерство «Спартака». Странным образом я, никогда не болевший за красно-белых, сейчас начинаю сопереживать им. Потому что не вижу никакого иного импульса, способного подогреть интерес к нашему национальному первенству в дни, оставшиеся до чемпионата мира.

Текст: Илья Казаков

Фото: Global Look Press, Сергей Дроняев