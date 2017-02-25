Прощай, «Барселона»? Алексей Андронов — о том, закончилась ли эпоха каталонцев

Поражение «Барселоны» со счетом 0:4 – вещь настолько редкая, что статистика подобных казусов начала появляться в интернете еще до разбора игры против «Пари Сен-Жермен». Выяснилось, что за 25 лет в Лиге чемпионов накопилось три подобных случая: каталонцев громили «Милан», «Бавария» и киевское «Динамо». Последнее сделало это на «Камп Ноу». Во всех этих случаях «Барселона» вылетала из Лиги чемпионов. А поражение в 4 мяча в еврокубках не отыгрывал никто и никогда.

Через пару дней с противоположных концов света прозвучала фраза: «Если и есть на свете команда, способная отыграть 0:4, – то это именно «Барселона». Из Манчестера это сообщил Хосеп Гвардиола, из Мумбаи – выступающий в Индии Диего Форлан. Скорее всего, они правы, но если это действительно случится – это будет величайший comeback в истории клубного футбола. Кстати, рекорд принадлежит именно испанскому клубу – «Депортиво» в сезоне-2003/04 отыграл 1:4 у «Милана».

Сказать, что матч против «ПСЖ» смотрелся как фантастический фильм, нельзя. Да, такого результата никто не ожидал, но сегодняшняя «Барса» уже не наводит на соперника ужас, даже несмотря на наличие трио Месси—Неймар—Суарес. С ней можно играть и ее можно обыгрывать. Главное, как гласит старый анекдот, – не бояться. Унаи Эмери знает «Барсу» лучше большинства людей планеты, и он сумел убедить своих футболистов в том, что им по силам не просто достойно противостоять каталонцам, но и добиваться результата. Осенью это сделал пока неладно скроенный «Манчестер Сити», а чем французы, собственно, хуже?

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Заглядывать в будущее человеку не дано, а вот настоящее представляет серьезный интерес. Из упомянутых четырех поражений только одно – от «Динамо» — вызвало схожий шок. Все же «Милан» и «Бавария» подходили к тем играм фаворитами. Матч с киевлянами состоялся в группе, и в этом его отличие. Но это была уже вторая игра после 0:3 в столице Украины. И «Барселона» не имела никаких оснований соперника недооценить. Сложно говорить, насколько недооценка имела место в Париже, но если это так, как и 18 лет назад, прежде всего возникают вопросы к тренеру.

С точки зрения содержания победа «ПСЖ» стилистически так же близка к киевскому варианту успеха. Его основой стал прессинг, вынуждающий испанцев нарушать привычный им ритм игры и провоцирующий их ошибки. Чем пытаться описать сделанное парижанами, проще вспомнить определение прессинга, данное Лобановским в его последнем большом телеинтервью.

«Команда должна уметь прессинговать соперника в обязательном порядке. Если игроки выпадают из этого, то надежность игры команды в обороне снижается. И не только в обороне. Ведь что такое прессинг? Прессинг направлен еще и на то, чтобы, отобрав мяч, отрезать большую группу футболистов и быстро завершить атаку. Это не только эффективность обороны, это эффективность еще и атаки. Должны быть обучены игроки, они должны понимать, что без этого уже нельзя играть в футбол».

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Принято считать, что Лобановский не то чтобы один из изобретателей прессинга, но, скажем так: один из тех, кто зашел дальше других в его изучении и использовании. Для всех нас визитной карточкой этой части футбола является матч СССР – Италия в ½ финала чемпиона Европы-1988. Тогда итальянцы просто не знали, куда им деваться, порой казалось, что советских игроков на поле больше. То же самое исполнило «Динамо» уже позднего Лобановского, то же самое предъявил Унаи Эмери.

Естественно, с годами футбол меняется, меняются скорости игроков, интенсивность их перемещений по полю. Незыблемыми остаются цели – лишить соперника контроля мяча и комфортных взаимодействий. Занявшие центр поля Рабьо, Верратти и Матюиди настолько выбили из седла Андре Гомеса, Бускетса и Иньесту, что за весь матч «Барса» сумела нанести только один удар — в створ. Украинский журналист и аналитик Евгений Гресь провел детальный разбор этого матча и выяснил массу любопытных фактов, помимо бросающейся в глаза разницы в пробеге – 113,3 км против 105,1.

Адриен Рабьо в этой игре сделал 120 технико-тактических действий, из которых 29 пришлись на подборы, перехваты и отборы. Другими словами, каждые три минуты игры Рабьо забирал мяч для своей команды. Крайний защитник Антони Менье сделал 10 отборов и 6 фланговых передач. Юлиан Дракслер сыграл с браком всего в 23%, на его счету 10 обводок, 6 острых передач и 13 «забираний» мяча. И это Дракслер, которого считают любителем играть на всем готовеньком. У «Барселоны» из 970 общих действий почти четверть, 225, пришлась на пару центральных защитников. Месси остановился на цифре 66, Суарес — и вовсе на 42.

О чем говорят эти цифры? Прежде всего о том, что игру вел и контролировал «Пари Сен-Жермен», даже несмотря на то, что большая часть его визитов к воротам «Барсы» была контратаками. А еще о том (и об этом же говорил грустный взгляд Луиса Энрике), что нынешняя «Барселона» заканчивается. Ее предстоит переформатировать и перестроить. Например, Андресу Иньесте в мае исполнится 33 года. Ни лучше, ни так же он уже играть не сможет.

Но самая интересная история, которую подарил миру парижский матч, – это фигура Унаи Эмери. И дело даже не в опостылевшем всем термине «тренеришка», который когда-то неудачно употребил Артем Дзюба. Его история в целом – история тренера, которого считали деревенщиной, неспособной работать в больших клубах. А Эмери, будто вооруженный девизом «Падая, и вставая – ты растешь», упорно продолжал свое продвижение к цели. Он был хорош в «Валенсии», провалился в «Спартаке», прекрасен в «Севилье». Сегодня он возглавляет команду, которой явно стало тесно в своем внутреннем чемпионате.

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Разумеется, одна победа, даже над «Барселоной» с таким счетом, не делает «ПСЖ» главным фаворитом Лиги чемпионов. Но в категории европейских топ-тренеров Эмери теперь не только благодаря имени своего клуба. И очень интересно посмотреть, каким будет развитие выстраиваемой им в Париже игры. Испытание медными трубами – очень сложное, а на таком уровне для Эмери – дело незнакомое. Да и следующие соперники (а я все же исхожу из того, что «Барса» не отыграется) теперь будут смотреть и изучать «ПСЖ» куда более пристально. Тем более что на одном только прессинге играть постоянно невозможно физиологически. Какие еще карты на руках у Эмери? Очень интересно.

Текст: Алексей Андронов

Фото: Global Look Press