Премьерное поведение. Андрей Вдовин – о трансляциях матчей Премьер-лиги на платном телеканале

Главный матч 2-го тура «Локомотив» — «Спартак» страна не увидела. Трансляцию поставили на платный канал «Матч! Премьер». Взамен по федеральному «Матч ТВ» показали игру «Ахмат» — «Енисей». Чтобы тем, кто после ЧМ-2018 решил последить за нашим футболом, не покупая пока платную подписку, четко была видна разница между матчами чемпионата мира и российской Премьер-лиги.

Это действительно удивительно. Только что Россия потратила сотни миллиардов рублей, в том числе и для того, чтобы заразить страну футболом. Чтобы выходные у людей ассоциировались с туром российской Премьер-лиги: ага, суббота-воскресенье — значит, будет что-то похожее на фейерверк ЧМ-2018, значит, есть смысл включить телик или выйти на стадион. Но на «Матч ТВ» решили по-другому. Что, праздника захотелось? Вот вам «Ахмат» — «Енисей» на федеральном канале! Что, вы и его хотите посмотреть?! Вот вам тогда еще трансляция на 21:30! Чтобы уж наверняка проиграть конкуренцию за вас с другими каналами в вечерний прайм-тайм. А если учесть разницу в часовых поясах по стране, то этот матч может стать еще и отличной колыбельной.

Невозможно понять логику. Даже если честно пытаться. Вы убираете «Локомотив» — «Спартак» на платный канал для чего? Чтобы собрать большее количество подписчиков? Но ведь это бред! Ваши потенциальные подписчики — болельщики того же «Спартака», ЦСКА, «Зенита», которые так плотно следят за своими командами, что готовы покупать трансляции нетоповых матчей, таких как «Уфа» — «Спартак», ЦСКА — «Ростов», «Зенит» — «Ахмат»… Им все равно, кто их соперник, им важно в афише увидеть название своей команды, а уж с кем она играет — это дело пятое-десятое. Вот на них и нужно делать ставку, вот она — аудитория вашего платного канала.

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А «Локомотив» — «Спартак», встреча двух топовых команд и двух последних чемпионов страны — это для всех остальных. Это для тех, кто смотрит футбол время от времени. Это для тех, кто был болельщиком чемпионатомировским летом, а как только он закончился — снова переключили на ТНТ или Первый. Для тех, кто, может, и глянет игру наших, чтобы увидеть, что Промес еще не уехал, что тот парень, Зобнин, который намотал больше всего километров на чемпионате мира, так же неплох и в клубе, и что ЮрПалыч так же верен своему железобетонному футболу.

Но это те люди, которые ради такого интереса не будут запариваться с покупкой платной телетрансляции: покажут — посмотрим и, может быть, залипнем вплоть до того, чтобы потом следить за одним из этих клубов. А купить — нет уж, где здесь пульт, чтобы переключиться? «Локомотив» — «Спартак» — это в том числе и для тех бабушек, которые стали узнавать Дзюбу. Чтобы они смогли со временем узнавать и кого-то еще. Такие матчи, как «Локомотив» — «Спартак», словно витрина, мимо которой вы можете ходить неделями, долго на нее коситься, а потом все-таки зайти в магазин и, махнув рукой, заморочиться и купить эту чертову подписку.

А спрятав «Локомотив» — «Спартак» на платный канал, вы тут же получили волну негатива. Набор аргументов против такой монетизации футбола простой, но эффективный. Его вам любой болельщик перескажет:

— Большая часть клубов и так существует на государственные деньги, мы, вроде как граждане РФ, уже раз заплатили за их существование, почему мы должны скидываться еще раз на трансляции?

— Нет удобного сервиса, чтобы заплатить 219 рублей за месяц и ни о чем не думать. Чаще всего надо выкупать этот канал в составе целого пакета, а это минимум в два раза дороже, заморачиваться покупкой-установкой тарелок, приставок и прочего. Это уже не 219 рублей — это уже под 10 000.

— Клубы РПЛ хотят зарабатывать, как клубы АПЛ, но при этом забывают, какие зарплаты у людей в России, а какие в Англии.

Список возражений не меняется с тех пор, как 11 лет назад «Мутко что-то там намутил с футболом», и «простой болельщик» вмешался в процесс. За это время как-то не удалось разбить ни один из этих аргументов.

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Странно ведут себя и топ-клубы. В РПЛ уверены, что платное телевидение — это единственный путь поднять доходы от продажи телеправ в России. С этим невозможно спорить. Но есть три вопроса.

Первый. Кто-нибудь в топ-клубах считал, сколько они потеряют доходов от спонсоров, которые рассчитывали на федеральные эфиры? Где-нибудь есть подробные расчеты, что вот тут мы приобретаем столько, а тут теряем столько, и разница нас вполне устраивает?

Второй. А почему вы решили, что у вас уже есть огромная база потенциальных подписчиков, согласных за деньги смотреть российский футбол? У вас есть такие расчеты? Там доказано, что, убирая матч «Локомотив» — «Спартак» на платный канал и выставляя взамен в качестве рекламы игру «Ахмат» — «Енисей», вы не убьете свою «кормовую базу» под ноль?

Третий. 11 лет идет эта битва за и против платных футбольных каналов. Почему за это время не удалось создать нормального сервиса по покупке отдельных матчей в интернете? Простого и понятно. Такого, чтобы не глючил, а картинка не рвалась и не тормозила? А были еще и дополнительные возможности по выбору комментатора, камер и повторов. Это ведь не утопия, у Первого канала на ЧМ-2018 все это уже было. Причем бесплатно.

Война «платников» с «бесплатниками» будет вестись и дальше. В ней сначала будут побеждать то одни, то другие. Но скорее всего, рано или поздно «платники» одержат вверх.

Вот только, если все ими не будет сделано грамотно, они получат аудиторию в десятки тысяч, а не в миллионы. Даже нынешний мизерный контракт РПЛ с ТВ съежится еще больше. И это будет очень странная победа принципа «за все нужно платить» над бизнес-идей увеличить прибыль.

Текст: Андрей Вдовин

Фото: Сергей Дроняев

Андрей Вдовин Креативный редактор еженедельника «Футбол»