Праздник чемпиона. Илья Казаков – о торжестве «железнодорожников»

«Локомотив» завоевал чемпионство за тур до окончания турнира Премьер-лиги. Для «железнодорожников» золотые медали национального первенства стали третьими в истории клуба.

Леонид Слуцкий сидел, не раскачиваясь, в кресле на трибуне «РЖД Арены» прямо над фанатскими секторами «Юга» и с большим интересом смотрел за тем, как рэпер L’One, только что разогревавший болельщиков со сцены и стоявший рядом с черкизовским паровозом, пытается соединить две широкие полосы – красную и зеленую – в единое целое. Предматчевая атмосфера на стадионе была самая что ни на есть чемпионская.

Аншлаг, мощный перформанс с огромным полотнищем на четверть стадиона, ажиотаж… И когда пятилетняя кроха запела перед стартовым свистком гимн «Локомотива», не раз и не два прозвучала обнадеживающая фраза. О том, что после чемпионата мира футбол в России не закончится.

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Илья Геркус несколько раз в своих интервью максимально уважительно отзывался о модели американского спорта, когда предматчевые шоу и разные маркетинговые истории создают мощную экономическую базу для клубов и лиг, а каждый домашний матч становится зрелищем и успешным проектом сам по себе, вне зависимости от магии имен соперников. Но такие игры, как с «Зенитом», когда на кону у одних стоит чемпионский титул, а для других решается, быть ли команде в призерах, — это всегда нечто особенное. Поэтому смотреть безэмоционально центральный матч тура было невозможно.

И еще более невозможно было оставаться невозмутимым на поле. Страсти закипели так, что казалось: встречу в полных составах команды закончить не смогут. Каждую минуту, если не чаще, звучал свисток. Но если поначалу число фолов было примерно равным, то чем дальше, тем больше правила нарушали уже зенитовцы. Пять желтых карточек, причем четыре из них – в середине второго тайма, показал судья игрокам. Все объяснимо: в первой сорокапятиминутке футбол шел в середине поле, во второй — «Зенит» в атаку уже не ходил. Как? Почему?

Что действительно случилось с петербуржцами, которые начали чемпионат лучше не придумаешь? Ответ на эти вопросы кроется, вероятно, в раннем бегстве из клуба Роберто Манчини — тренера, который все свел к нехватке высококлассных игроков и недоукомплектованности.

А в итоге в разгар майских праздников, в теплый субботний день, болельщики «Зенита» не захотели заполнить всю десятипроцентную гостевую квоту мест в Черкизове. Для города, обладающего, возможно, лучшим стадионом в стране и обожающего свой клуб, деградация этой команды оказалась слишком сильным испытанием.

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Когда режиссер трансляции показал крупным планом Станислава Черчесова, бросилось в глаза, что главный тренер сборной наблюдает за футболом в черных очках. Однажды, обессилев от вялотекущего действа, Гус Хиддинк, сидя на стадионе Стрельцова, точно так же нацепил солнечные очки, чтобы закрыть глаза и подремать, не боясь пропустить что-то из матча. Но Черчесов, в отличие от Гуса, в Черкизове точно не спал. В «Локомотиве» было несколько кандидатов в сборную и в «Зените» тоже. Тренеру надо было определиться, еще раз проверить свои оценки и ожидания. Выводы, вероятно, мы увидим в одном из контрольных матчей, завершающих сбор перед чемпионатом мира.

«Железнодорожники» не забивали перед этой встречей в трех матчах. Давили, нагнетали, вели игру, но снова не смогли поразить чужие ворота. На трибунах уже начали вспоминать турнирные расклады, и тут сказал свое слово Эдер. 1:0 – и матч после этого можно было останавливать. Поскольку в продолжении игры уже не было никакого смысла. Стадион завопил, скамейка «Локомотива» пустилась в пляс. А «Зенит» досрочно выбросил белый флаг. Это казалось чудом – примерно таким же, как и год назад, когда «Спартак» оборвал долгую серию без золотых медалей.

И точно так же, как в тот «Спартак», в этот «Локомотив» практически никто перед сезоном не верил. Тогда лидером и героем стал Глушаков, сейчас главным претендентом на лавры лучшего игрока чемпионата был Фернандеш.

Точнее, как оказалось, – сам себя выдвинул. Без него, когда травма ребер не давала Мануэлю играть в полную силу, «Локомотив» выглядел не по-чемпионски. С ним, потребовавшим у Семина, чтобы тренер поставил его в состав, команда вновь оказалась целостной и целеустремленной.

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Когда прозвучал финальный свисток, началась обычная радостная куча-мала. Кто-то пустил слезу, кто-то, обезумев от счастья, бежал-скакал-прыгал. «Локомотив» снова стал чемпионом. Семин опять сделал невозможное, как и в 2002-м, сняв корону с головы «Спартака». И даже с ходу не сказать, какой из титулов оказался для него более тяжелым. «Зенит» уезжал со стадиона молча. А «Локомотив» все никак не мог остановиться, наслаждаясь своим праздником. Кто-то, глядя на это, пошутил, что, судя по последним сезонам, следующим чемпионом станет «Динамо». Для которого 16 лет ожидания «Спартака» и 14 — «Локомотива» — все равно что детский лепет.

Текст: Илья Казаков

Фото: Сергей Дроняев

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