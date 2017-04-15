Повестка в суд. Алексей Андронов – о судействе в РФПЛ

В ближайшее время нас ждут два суперматча с участием лидера чемпионата России: «Спартак» сыграет с «Зенитом» и ЦСКА. Красно-белые впервые за последние 15 лет имеют не только реальный шанс выиграть чемпионат, но и являются главным фаворитом. Значение этих игр понятно. Но, к сожалению, большинство ожидает не интересную спортивную борьбу, а выводит на первый план вопрос судейства. Снова обсуждается возможность приглашения иностранцев.

Очень надеюсь, что Массимо Каррера запретил обсуждение этой темы внутри «Спартака». Так будет лучше и для претендующей на чемпионство команды, и для ее мнительных болельщиков. Каждый раз когда «Спартак» судит арбитр из Санкт-Петербурга, в интернете поднимается жуткий вой. Хотя по правилам, если этот арбитр имеет статус судьи ФИФА, он может судить даже матч «Спартака» с «Зенитом».

Удивительно, насколько живуча «теория заговора» в умах болельщиков. Стоило просочиться информации о том, что на московское дерби будет назначен Сергей Карасев, — соцсети сразу зафонтанировали коллажами с Карасевым и Гинером, стали вспоминать два пенальти в одни ворота в «Лужниках»… И требовать иностранного арбитра.

Петербургский порожняк. Алексей Андронов – о РФПЛ

Еще более удивительно, что эта тема начала всерьез обсуждаться. Сейчас, когда до чемпионата мира-2018 остается чуть более года, конечно же самое время говорить о приглашении судьи из-за рубежа. Даже неважно, пригласят в итоге или нет, — важно намерение, сам факт обсуждения.

Иностранных арбитров меж тем мы уже видели. Одного из них Валерий Газзаев назвал «клоуном», и весьма авторитетные в вопросе судейства люди с ним соглашаются. Игру рукой Ивицы Крыжанаца в первом чемпионском сезоне «Зенита» на его поле проморгал не кто-нибудь, а именно арбитр иностранный. Да что мы? Сейчас в чемпионате России работает Мирча Луческу. Многие помнят «летающую шапку» со словами «Браво, федерация». Какой был арбитр? Правильно, иностранный. А уж если кому-то удастся отвлечь все того же Газзаева от политически-спортивных деклараций, он легко вспомнит, как его киевское «Динамо» судил в Донецке итальянец Тальявенто, не увидевший три игры рукой подряд в одной атаке. И потом хорошо проводивший время в компании празднующих чемпионство игроков «Шахтера».

Кому-то может казаться, что иностранный паспорт судьи гарантирует его непредвзятость. В эпоху игнорирования европейских судов, запрета на существование СМИ с иностранным финансированием более глупой идеи трудно представить. Это не просто неполезно – это вредно. Со всех точек зрения.

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Полагаю, с конспирологией пора заканчивать. Не существует арбитров «московских» или «петербургских». Да, наша страна устроена так, что большинство живет в больших городах. Это данность. И судью на поле надо воспринимать именно так — как данность. С какой бы пропиской он ни был. Расхожая поговорка гласит: для игроков судья в случае попадания мяча в него — элемент разметки поля. Наверное, стоит расширить это понятие, убрав «попадание мяча». Нет арбитров иностранных и отечественных. Нет «московских» и «петербургских». Есть хорошие и плохие. Уверен, хороших у нас достаточно.

Текст: Алексей Андронов

Фото: Сергей Дроняев, Global Look Press

Алексей Андронов Комментатор Viasat Sport, пресс-атташе сборной России с 2002 по 2003 гг.