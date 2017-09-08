Подвиги по расписанию. Илья Казаков – о том, что общего между нынешним ЦСКА и армейцами конца 90-х годов

ЦСКА в долгах. ЦСКА остался без новичков в летнее трансферное окно. ЦСКА может сменить владельца. Вокруг армейского клуба много разнообразной информации. Однако, несмотря на это, тринадцатикратный чемпион страны по-прежнему ведет борьбу за медали и готовится к старту в групповом турнире Лиги чемпионов.

Зимой 2001-го я поехал в командировку в Турцию. Схема «осень — весна» тогда еще не была даже проектом. Жили по старинке: закачивали сезон в ноябре, в декабрь отдыхали, а в начале января начинали тяжелую подготовку к чемпионату. В Эмираты, кажется, еще никто не ездил — было дорого, далеко и спарринг-партнеры отсутствовали. Кипр после дефолта 1998 года тоже оказался многим не по карману. Так что Турция была самое то. Дешево, популярно, удобно. Да еще и без виз.

Больше всех интересовал тогда ЦСКА. Точнее, Садырин.

Павел Федорович уже болел. Солнце было ему вредно, поэтому тренировками он руководил, сидя в пластиковом кресле — из тех, что встречают вас на верандах летних кафе, — надвинув на глаза большую белую панаму. Однако на живости его ума и характера проблемы со здоровьем никак не сказывались.

Я стоял неподалеку от него и слышал, как он гонял игроков. Особенно доставалось нападающим. Были они молодые, резкие, старательные, но наши, русские. А хотелось иметь и других — иностранных мастеров. Чтобы болельщик обрел уверенность: этот точно способен забивать. Но таких не находилось, и недавний всплеск, когда еще при Долматове ЦСКА взял «серебро», а потом «бронзу», повторить оказалось нереально. Не говоря уже о мечтах о чемпионстве. Денег у клуба не было. На зарплаты для тех, кто уже играл, были, а вот на усиление — нет. Брали русских игроков либо весьма средних легионеров. И мне, тогда еще совсем зеленому репортеру, было не вполне понятно, почему у других клубов даже в те непростые времена средства есть, в том числе и на трансферы, а у московского клуба — нет.

Ближайшее окружение. Какие изменения произошли в тренерских штабах команд РФПЛ. Часть 1: «Спартак» , ЦСКА, «Зенит», «Краснодар»

Меньше года назад, в январе, я оказался в один из дней в испанском Кампоаморе, ставшем привычной базой для ЦСКА в последние годы. Армейцы любили приезжать в Испанию, но если раньше в зимний период подготовки они могли поменять локацию одного из трех сборов, то сейчас Кампоамор оказывался безальтернативным вариантом. Гольф-отель был четырехзвездочным, уютным и недорогим. Жаловаться здесь можно было разве что на уединенность и однообразие, а так все условия были на высоте. Отдельный одноэтажный корпус у ворот целиком принадлежал ЦСКА.

Я смотрел, как оттуда идет на обед тренерский штаб во главе с Виктором Гончаренко, и вспоминал, как годом ранее точно так же навстречу шел Леонид Слуцкий. А еще несколько лет назад мы стояли на этом самом месте с Валерием Непомнящим. Даже не верилось, что все это было и прошло. Поскольку стабильность ЦСКА давно стала константой — неважно, касалось дело результатов, состава или чего-то еще.

В отеле, кроме ЦСКА, не было практически никого, только несколько возрастных гольфистов. Отчего возникало странное чувство, словно бы все происходило на базе клуба в Ватутинках. Прошли Березуцкие, Игнашевич. Промелькнул и сразу же исчез Щенников. Вспомнилось, что он дебютировал еще при Газзаеве, отчего ощущение неизменности этого клуба только усилилось.

Казалось, покрути головой по сторонам — и увидишь Вагнера. А возможно, и не только его, но и других чудо-форвардов, даривших ЦСКА своей игрой чемпионство, — Думбию, Мусу. Но их, к сожалению, не было.

Из ресторана вышел Витиньо, которого ждал на разговор спортивный директор клуба Олег Яровинский. Они проследовали в дальний угол и принялись что-то жарко обсуждать с помощью переводчика. А я смотрел на молодого худенького темнокожего парнишку в форме ЦСКА, который почему-то ел не там, где обедала команда, а в большом общем зале ресторана. И о котором, как выяснилось, нельзя было писать, поскольку он прилетел на просмотр. Сама формулировка, услышанная от коллег, выглядела странно. Было совершенно непонятно, почему приезд футболиста на просмотр оказывался под строгим запретом. Потому что в большие клубы на просмотр не ездят? Чушь, наверняка ездят. Или потому что этот просмотр на фоне прощания с Лигой чемпионов после группового этапа — вовсе не то усиление, которого ждали? Он, вернувшийся из Китая Оланаре, Витиньо, юный Чалов, о ком Слуцкий отзывался с большим интересом, отмечая одновременно и необычный талант, и стандартную для этого возраста нестабильность, — все они совокупно производили неоднозначное впечатление. Хотя Витиньо выглядел уже совсем иначе, чем в свой первый приезд в ЦСКА.

Неизвестный мне темнокожий форвард задумчиво ел, словно предугадывая, что пройдет несколько дней и его в команде уже не будет. А Яровинский закончил свой разговор с Витиньо и вновь стал привычным: быстрым, энергичным, улыбчивым. Я подумал о том, как ему должно быть нелегко. Уже которую по счету трансферную кампанию ЦСКА проводил с бюджетом ноль рублей, ноль копеек. Деньги от Лиги чемпионов уходили на содержание команды, возможность приобрести игрока появлялась, только если клуб с кем-либо расставался. И опять-таки надо было держаться в рамках имеющегося бюджета. Чемпионства ЦСКА, постоянное участие команды в Лиге чемпионов были подвигом по расписанию, точно у Мюнхгаузена Янковского — Горина. И было совершенно непонятно, как с такими сузившимися за последние годы возможностями команда умудряется оставаться на вершине.

Витиньо встал из-за столика и шел к выходу. Последняя покупка ЦСКА от 2013 года, сделанная в те дни, когда еще обсуждался объединенный чемпионат России с Украиной. Яровинского в клубе уже нет, он ушел из ЦСКА, уехав в Англию вслед за Слуцким.

Попытка номер пять. Как ЦСКА завоевывал путевку в Лигу чемпионов

Парадокс, но «Халл», вылетевший из Премьер-лиги и тем не менее заработавший за тот сезон гигантскую сумму под сто миллионов фунтов, тоже был вынужден терять одного игрока за другим. Хотя взамен брались другие, и тоже в немалом количестве. Я читал трансферные новости и думал о том, причастен ли бывший спортивный директор ЦСКА, начинавший свою карьеру в скаутском отделе «Москвы», к этим переходам. И мне казалось, что да, пусть и отчасти.

Президент ЦСКА Евгений Гинер сказал не так давно, что не может понять решения Слуцкого, назвав «Халл» «вообще ни о чем».

С точки зрения еврокубковых кампаний — да, Гинер прав. Но там, если говорить о футболе не только как о задаче удержаться на одном уровне любой ценой, но и о творчестве, возможностей конструировать команду под себя гораздо больше. Не секрет, что одной из причин, повлиявших на решение Слуцкого возглавить сборную, стало желание тренера поработать со всеми лучшими игроками страны, создать команду под свой вкус. В ЦСКА же он всегда знал не только состав, но даже то, кто у него выйдет на замену. Слуцкого и Яровинского в клубе уже нет. Нет новичков. Но Гончаренко сделал то, что от него требовалось: прошел в Лигу чемпионов с командой, где восемь игроков стартового состава — с российским паспортом. Такого не случалось очень давно. Выходит, запас прочности у армейцев пока еще есть. Вопреки слухам о безденежье, долгах и вероятной смене владельца клуба.

Текст: Илья Казаков

Фото: Сергей Дроняев

Илья Казаков Комментатор ВГТРК, пресс-атташе сборной России с 2005 по 2015 гг, автор книги «Настоящая сборная, или феномен Хиддинка»