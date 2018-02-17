Подмосковный идеал. Илья Казаков – о новом клубе Юрия Красножана

Известный российский тренер Юрий Красножан, работавший в «Спартаке-Нальчике», «Локомотиве», «Анжи», а также со второй сборной России и национальной командой Казахстана, после двухлетнего перерыва вернулся к работе. Он возглавил подмосковные «Химки», которые занимают 13-е место в турнирной таблице ФНЛ.

За последние пару лет мне посчастливилось общаться с Юрием Красножаном так часто, как никогда ранее. Даже в тот недолгий отрезок времени, когда он тренировал «Локомотив» или потом занимался стремительно возникшим и так же стремительно оборвавшимся проектом РФС «Вторая сборная», общение чаще шло по телефону – несмотря на то, что оба преимущественно находились в Москве. Но столичная жизнь обычно слишком летящая, плюс к этому главный город страны кажется тебе чересчур большим. Настолько, что если у тебя дела где-то на Ленинградке, добраться до диаметрально противоположного конца Садового кольца не так уж и просто.

Поэтому, узнав, что он выбрал «Химки» в качестве следующего места работы, я не удивился. Во-первых, это та же Москва, второй наравне с Нальчиком домашний для него город. А во-вторых… Во-вторых, некоторое время назад мне начало казаться, что Юрий Анатольевич подустал. Вероятно, в том числе и поэтому пауза, наступившая в его карьере после сборной Казахстана, была такой долгой.

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Подустал от чего: не от работы, не от российского футбола, который продолжает оставаться вещью в себе – и неслучайно многие тренеры и игроки выражают в последнее время публично и кулуарно такую наглядную готовность сорваться со знакомых мест ради приключения в ином футбольном мире, в европейском. Здесь, по-моему, можно увидеть единый, общий мотив. Люди хотят других эмоций, другой самореализации.

В том числе для того, чтобы раскрасить такую предсказуемую для них самих повседневность – с предугадыванием того, что будет на следующий день, в следующем месяце, через год. Там вроде бы меньшие деньги, там чаще совершенно иной статус команды или турнира, в котором она играет. Но задаешь вопрос: «Зачем вам все это?» – и слышишь слова, произнесенные однажды Костей Сарсания, когда он, такой богатый и успешный человек, поехал тренировать скромный литовский клуб, получая за это около пяти тысяч евро.

— Там другое качество жизни, — сказал Сарсания, и это был исчерпывающий ответ.

Вопрос только, кто что вкладывает в это понятие – «качество жизни». Юрий Красножан (надеюсь, я сейчас не выдам ничей секрет) во время творческого отпуска часто бывал в Нальчике. Достраивал дом, потом занимался ремонтом и обустройством. Но помимо чисто домашних дел, много часов проводил за встречами и разговорами с теми своими воспитанниками, кто когда-то играл в его «Спартаке», а затем стал более самостоятельной единицей – тренером, руководителем, администратором.

Есть такое понятие – «малая родина», и у Красножана отношение к ней легко угадывается окружающими. Все те годы, что он провел после ухода из нальчикского клуба, ему было важно, чем и как живет футбол в его родном городе, в его республике.

Он позволял себе делиться со мной идеями, многие из которых были замечательными, но труднореализуемыми. Проблема, как почти всегда бывает в нашей стране, упиралась в деньги: Кабардино-Балкария сегодня с трудом может позволить себе даже клуб второй лиги, если судить по положению дел в «Спартаке». Игорь Чугайнов, помогавший тренировать красно-белый клуб Хасану Биджиеву, много рассказывал о сложностях нальчикского «Спартака». И, помню, больше всего меня потрясло, что на каком-то матче у медперсонала не оказалось в сумке обычного марлевого бинта, чтобы перевязать пострадавшему игроку голову. Питание, проживание, всевозможная логистика – сложности в этих аспектах удивления, в принципе, вызвать не могут. Мы давно привыкли, что переход на схему «осень–весна» наотмашь ударил по живучести клубов ПФЛ. Но бинты…

Когда я слушал Красножана, говорящего на тему воссоздания системы подготовки футболистов на его малой исторической родине, я понимал, что ему как педагогу по образованию происходящее не только больно, но и мучительно. Что эта тема – словно застрявшая где-то в подсознании мысль, от которой так сложно избавиться. Что прогнать ее можно только работой, и не просто работой, а работой именно в этом направлении.

Поэтому я не удивился, когда до меня дошел слух, отправлявший его на пост директора академии ФК «Краснодар». Я позвонил, Юрий Анатольевич удивился, что еще один близкий человек говорит ему об этом, а он сам не в курсе. Но по реакции показалось, что ему действительно было бы интересно заняться таким делом. Потом, насколько знаю, существовала вероятность схожего проекта, который мог быть реализован в Восточной Европе, где Красножан совмещал бы работу главного тренера команды с кураторством проекта подготовки игроков в клубной системе. Но не срослось.

Зато получилось с «Химками». Клубом, который совершенно ошибочно было бы сейчас воспринимать только как самостоятельную футбольную команду, ставящую турнирные задачи в чемпионате ФНЛ или – если не повезет весной – уже в ПФЛ.

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У меня на «Футболе России» недавно был Роман Широков, имеющий отношение ко всему подмосковному футболу в качестве советника министра спорта. Мы поговорили о разном, в том числе и о «Химках», куда молва отправляла Романа спортивным директором. Широков рассказал о будущем «Химок»: есть задача собирать, развивать и воспитывать талантливую подмосковную молодежь, тратя очень приличные по нынешним временам деньги именно на это, а не на трансферы иностранцев или возрастных россиян.

Губернатор видит этот проект долгосрочным – именно поэтому «Химки» искали сейчас тренера, который способен доводить до приличного уровня молодых игроков. Насколько я знаю, среди кандидатов был и Александр Гришин, чья молодежная команда сейчас едва ли не в полном составе перешла в основу ЦСКА. Если все так, то это идеальный вариант для Юрия Красножана. Как, впрочем, и для «Химок».

Текст: Илья Казаков

Фото: Сергей Дроняев

Илья Казаков Комментатор ВГТРК, пресс-атташе сборной России с 2005 по 2015 гг, автор книги «Настоящая сборная, или феномен Хиддинка»