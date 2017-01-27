Петроград 17-го года. Алексей Андронов — об амбициях Санкт-Петербурга

С переходом российского футбола на систему «осень–весна» «золото» хоккейных и футбольных чемпионатов стало разыгрываться практически одновременно, а не с разницей почти в полгода. ЦСКА уже дважды упустил шанс отпраздновать двойную победу (по разу подвели футболисты и хоккеисты), а в этом году на двойной триумф серьезно нацелен Санкт-Петербург. Что может этому помешать?

Взгляд на таблицу РФПЛ дает вроде бы однозначный ответ: «Спартак» на сегодня – лидирующий в чемпионате. Не думаю, что это всерьез беспокоит «Зенит»: если летом Мирча Луческу больше знакомился с возможностями своих новых игроков, то теперь целенаправленно проводит подготовку к финишному спурту. Тренер же «Спартака» Массимо Каррера сборы со своей командой проходит впервые. И даже несмотря на неплохое усиление команды, уверенности в том, что Каррера справится «с листа», нет. Вот и бывший спартаковец Роман Широков вспомнил, что проблемы у команды, как правило, начинались по весне. «Зенит» однозначно не поднимет белый флаг, к тому же нельзя исключать вмешательство в борьбу ЦСКА, отставшего вроде бы и далеко, но имеющего в запасе очные встречи с обоими лидерами.

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Про планы Петербурга (негласные, разумеется) отпраздновать двойную победу в этом году разговоры ходят давно. Финансовый кризис только усилил их: мол, появляется «последний шанс», дальше тратить столько денег на профессиональный спорт будет затруднительно. И применительно к СКА эти разговоры совсем не представляются домыслами. Петербуржцы давно стали фактически базовым клубом российского спорта, они имеют фактический карт-бланш на комплектование и собрали у себя состав чуть ли не из шести пятерок. Победа СКА в регулярном чемпионате давно не вызывала никаких сомнений, новогодний срыв в виде четырех поражений подряд, конечно, вызвал недоумение, но первое место Олег Знарок сохранил, а в очной встрече с отстающим на пару шагов ЦСКА показал, что, выражаясь шахматным языком, «стоит лучше».

В хоккее, в отличие от футбола, наличие определенных преференций у команды не вызывает сомнений. Не то чтобы все выстроились в парадный коридор и готовы приветствовать проход СКА за Кубком Гагарина, но все же некая «избранность» в статусе невских армейцев присутствует. Достаточно сказать, что их соперником в первом раунде плей-офф вполне может стать «Йокерит» – клуб фактически братский. Идущие рядом «Витязь» и «Сочи» в кулуарном шепоте также называют командами «семьи СКА». Понятное дело, что такое положение дел обеспечивает петербуржцам масштабную нелюбовь со стороны практически всех остальных болельщиков. «Кто угодно, только не они» — такой настрой давно превалирует, как минимум, среди поклонников команд Западной конференции КХЛ. Интересно, что «Зенит» такого отношения к себе не вызывал даже в годы безусловного доминирования и, по их собственному выражению, «футбола эпохи Возрождения». Болельщики-острословы, правда, к этому всегда добавляли «вертикали власти». Сегодня, говоря о петербургском хоккее, уже никто не шутит, а говорит об этом как об истине.

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Если брать исключительно спортивную составляющую процесса, абстрагировавшись от весьма условного трактования понятия «потолка зарплат» и трансферной политики по принципу «господин назначил меня любимой женой», собственно класс игры в хоккей СКА сомнений не вызывает. Но плей-офф — формат, в котором не всегда побеждает голый класс. А способность петербуржцев внезапно утрачивать настрой либо начинать допускать странные ошибки в обороне хорошо известна. Непонятно только, кто будет их основным оппонентом: о командах Восточной конференции говорить пока рано, а ЦСКА, потерявший Радулова, Зайцева и Любимова, хоть и уверенно набирает очки, но не может похвастать яркой игрой и именно в игровом плане уступает СКА значительно.

Учитывая активно идущие в последнее время разговоры о возвращении в НХЛ Ильи Ковальчука, предстоящий отъезд Вадима Шипачева и Евгения Дадонова, а также возраст Павла Дацюка, вполне можно допускать, что у нынешнего СКА это если не последний шанс, то, как минимум, «сезон серьезной ставки»: второго такого не будет, даже если Знарок останется совместителем. В «Зените» ситуация уже несколько иная: команда перестроилась на другие рельсы, понимая, что времена трансферов Халка и Витселя ушли и уже не вернутся. Мак, Жулиано — образец новой стратегии «Зенита» на международном рынке, Новосельцев и Цаллагов — на внутреннем. Мирча Луческу — тренер, умеющий решать задачи именно в рамках восточноевропейских реалий, его не пугает невозможность покупать звезд первого порядка. Рискну предположить, что этот тренер весьма подошел «Зениту» по соотношению «цена–качество». А его манера постоянно напрягать соперников и судей своими высказываниями еще обязательно даст результат. Луческу это искусство «осмысленной провокации» в Донецке освоил блистательно и, конечно, будет продолжать сбивать «Спартак» с пути истинного и во второй части сезона. Но, в отличие от Знарка, для Луческу главным сезоном будет следующий.

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Воевать на информационном фронте в СКА тоже умеют, это было ясно из серий против ЦСКА в последние два сезона. К тому же у петербургских клубов всегда есть возможность включить «голос власти», будь то Алексей Миллер, говорящий о необходимом лимите на легионеров в российском футболе, или Роман Ротенберг, заявляющий о переходе всей системы СКА на площадки уменьшенных размеров.

Сыграет ли ставка Санкт-Петербурга на право считать себя столицей игровых видов спорта России в 2017-м, мы узнаем в ближайшие четыре месяца. Разумеется, это не будет «последним танцем», после ввода в строй «Зенит-Арены» ее нужно будет заполнять, да и стратегия СКА не предполагает игры «вкороткую». Но если для СКА любой другой результат, кроме чемпионства, станет явным провалом, то «Зенит» Луческу сейчас не ощущает такого давления. Двух чемпионских парадов в одном городе одновременно Россия еще не видела, а обстоятельства сейчас сложились для этого города идеальным образом. Как спортивные, так и не очень. Ковать железо нужно, пока горячо, — и это то, что в первую очередь должны осознавать московский «Спартак» и его итальянский тренер.

Текст: Алексей Андронов

Фото: Сергей Дроняев, Global Look Press