Огонь, иди со мной. Денис Вдовин — о главных спортивных победах 2018 года

Этот год подарил российским любителям спорта два больших праздника: чемпионат мира по футболу на своей родине и «золото» хоккейной сборной на Олимпиаде в корейском Пхенчхане. 2018-й был настоящим приключением, который сделал всех нас счастливыми людьми – может, не на все 365 дней, но точно на те часы, когда мы переживали за команды Станислава Черчесова и Олега Знарка. Мы вначале не очень верили в успех, особенно в успех футболистов, но убедившись в неравнодушии игроков, желали им и себе побед и были вознаграждены!

Главный тренер футбольной сборной Станислав Черчесов, один из самых амбициозных людей, с которыми мне доводилось общаться, признался, что лучшей командой 2018 года считает не свою, удивившую летом весь мир, а хоккейную.

И это несмотря на то, что именно Черчесова после выхода России в четвертьфинал домашнего ЧМ многие у нас в стране называют национальным героем.

«Хоккеисты выиграли свой главный турнир – Олимпиаду, а мы с задачей завоевать «золото» не справились, хотя и были близки к тому, чтобы пройти Хорватию», — говорит Станислав Саламович. А потом добавляет, что на второе место в личном хит-параде года ставит нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, поднявшего над головой Кубок Стэнли. И только третьим называет Артема Дзюбу.

Того самого форварда, который за месяц прошел путь от запасного до самого незаменимого и самого узнаваемого футболиста нынешней сборной России – лучшего игрока года по опросу еженедельника «Футбол»!

Артем Дзюба: «Никогда нельзя сдаваться и останавливаться. Верь в себя, работай, и все придет»

Если мы будем говорить о прошлом, то в прошлом и останемся, — эти слова Черчесов в последнее время любит повторять, подчеркивая, что надо постоянно искать в себе силы для движения вперед. – Проигрыш тянет вниз, но и в эйфории от побед непросто идти к новому успеху».

И это, кстати, тоже можно отнести к Дзюбе. Артем в 2018-м доказал, что способен не опускать руки, а бороться тогда, когда в тебя никто не верит. Год назад нынешний капитан сборной России оказался не нужен Роберто Манчини и «Зениту», но не сдался, сумев пробиться на домашний ЧМ благодаря голам за тульский «Арсенал».

Пять матчей провела наша команда на первенстве мира. И в каждом из них Дзюба показал себя бойцом: он не только самоотверженно шел на каждый мяч, но и вдохновлял и заряжал партнеров на борьбу на каждом участке поля против любого соперника, будь то скромная Саудовская Аравия или грозная Испания.

И здорово, что ЧМ-2018 останется у нас в памяти еще и голевыми празднованиями Дзюбы. Трижды Артем огорчал вратарей, радуя трибуны. И именно на этом турнире родился жест Дзюбы с прикладыванием ладони к голове, ставший фирменным знаком нападающего.

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Мы любим и ценим спортсменов не только за мастерство, но и за эмоции, которые они вкладывают в игру. Пусть даже страсть не всегда идет на пользу. Иногда для победы полезнее сохранить спокойствие и холодную голову. Но если футболист или хоккеист умеет зажечь в себе огонь борьбы, заставляя загореться еще и товарищей, и трибуны, – это тот самый секретный элемент, который помогает никогда не сдаваться.

В 2019-м нам всем это очень пригодится! С Новым годом!

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Текст: Денис Вдовин

Фото: Global Look Press, Сергей Дроняев