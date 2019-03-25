На сборную интереснее смотреть, чем ее ругать. Андрей Вдовин – о национальной команде России

Что-то странное творится вокруг сборной России. Поражение от лидера рейтинга ФИФА Бельгии в гостях воспринимается как позор. Разгромная победа над Казахстаном не считается поводом для радости. И тут два варианта: либо все заранее решили не ждать от сборной России ничего хорошего, что бы она ни делала, либо ожидания после ЧМ-2018 настолько завышены, что с этим невозможно справиться.

Но факт остается фактом: болельщики российской национальной команды – самые несчастные люди на свете. И сборная России на этот раз тут ни при чем. Волну пессимизма почему-то не могут разогнать ни голы Дениса Черышева, ни передачи Артема Дзюбы, ни дебют Ильзата Ахметова, ни тактические находки Станислава Черчесова. А ведь они честно старались.

Черчесов и его штаб разработали оригинальный план на матч с Бельгией. Они решили опять играть в три центральных защитника. Эту схему сборная России обкатывала весь период до ЧМ-2018 – и получалось плохо. Все потому, что в обороне расстановка с пятью защитниками работала вполне прилично, но атаковать в такой схеме практически не удавалось. Попросту не хватало игрока в середине поля для созидательных действий, баланс был нарушен, сборную здорово кренило к своим воротам, и никакая мобильность Головина не могла исправить ситуацию.

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Но к матчу с Бельгией схему «5+2+3» все равно достали из шкафа с тактическими скелетами и стряхнули с нее пыль. И виной тому два фактора: появление в пару к Головину еще одного мобильного полузащитника – Ахметова и свежая идея, как выправить оборонительный перекос и привести сборную России в равновесие. С Ахметовым мы еще разберемся. А насчет баланса, похоже, идея была следующая. «5+2+3» наша команда играла только при обороне. Причем последние «+3» очень здорово напрягали бельгийцев прессингом . Но как только надо было идти в позиционную атаку, команда Черчесова перестраивалась на что-то более похожее на «4+3+3».

Как она это делала. Крайние игроки Жирков и Фернандес поднимались за среднюю линию. Их места на краю обороны занимали номинальные центральные защитники Кудряшов и Набабкин. А вот в центр обороны в пару к Джикии то и дело опускался кто-то из опорных полузащитников (Ахметов или Головин) – с их помощью было удобнее двигать мяч. Но план не очень-то сработал. Возможно, потому, что переход из обороны в атаку получался более-менее неплохо, а вот обратные перестроения запаздывали, и Бельгия порвала нас в контратаках (3:1).

Предматчевая подготовка тренерского штаба была видна и в игре против Казахстана (4:0). Тут расчет был на свободные зоны на флангах и на скоростных футболистов (Черышев и Ионов), которые могли врываться в них и оттуда уже угрожать нацеленными передачами. Все работало на 100 процентов – три гола из четырех были забиты именно так.

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И опять лучшим бомбардиром сборной оказался Денис Черышев. Начиная с чемпионата мира, то есть за неполный год, он забил в национальной команде уже 9 голов в 12 матчах. За тот же период в «Валенсии» на счету Дениса всего 3 гола в Ла Лиге и Лиге Европы за 26 матчей. Как в сборной России изменили настройки Черышева, как-то раз очень здорово объяснил помощник Черчесова Мирослав Ромащенко. Оказалось, что в действиях Дениса

была определенная зашоренность и заточенность на схему: пошел по флангу до лицевой, подал в штрафную. Он исполнял классического крайнего полузащитника, был словно привязан к своей бровке, и пришлось проделать определенную работу, чтобы отвязать его от фланга. Ромащенко рассказывал, что надо было на занятиях ходить с Черышевым за руку по полю, показывая, в какую зону в штрафной он должен был смещаться, чтобы не только готовить атаки, но и завершать их. Пример этой работы – второй гол Казахстану. Денис, замыкая передачу Дзюбы, действовал как классический центрфорвард и вносил мяч в ворота уже из вратарской.

Но Черышев в сборной полезен не только как голеадор. Он очень неплохо подбирает мячи после того, как за них борется Дзюба. Но что касается подборов, то им в сборной России, кажется, уделяется отдельное внимание. И появление в команде Ильзата Ахметова – большое подспорье.

Его дебют с Бельгией вроде как был признан ярким. Но на самом деле, если присмотреться, все три гола нам были забиты при непосредственном его участии. В первом эпизоде именно от него ушел игрок соперника, выполнявший ключевую передачу в штрафную, при втором голе Ахметов не успел сфолить и прервать ценой желтой карточки опасную атаку, из которой родился пенальти, в третьем случае именно от него отклеился Азар, отправляя мяч в ворота. Но здесь скорее вопрос к схеме, а не к Ахметову. В этой насыщенной обороне не нашлось никого, кто мог бы подстраховать молодого полузащитника, «подъесть» за ним отскочивший в борьбе мяч: вся тройка центральных защитников держалась слишком глубоко, а классического опорника в этой схеме не было.

Но самое главное – два матча отбора Евро-2020 показали, что будет нескучно. И что сборную России сейчас интересно не только ругать, но и наблюдать за ней. Чем быстрее это поймут ее болельщики, тем выше поднимется индекс счастья в нашей стране.

Текст: Андрей Вдовин

Фото: Global Look Press

Андрей Вдовин Креативный редактор еженедельника «Футбол»