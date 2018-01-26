Модный приговор. Илья Казаков — об отстранении Артема Дзюбы

В истории с отстранением Артема Дзюбы от основного состава «Зенита» создается прецедент, когда деньги становятся главным фактором. Для игрока — чтобы оставаться и не играть. Для клуба — чтобы платить и постараться не переживать из-за этого. Не хотелось бы, чтобы это вошло в моду.

Позапрошлая премия «Джентльмен года» наделала много шума. Смокинг главного героя сезона отдали Артему Дзюбе — и болельщики с журналистами предсказуемо зашумели: «Кому? За что? Да вы что, совсем?!» Мне стало тогда крайне интересно понять, как именно описывают словари само это понятие – «джентльмен». Чтобы потом оттолкнуться от этого, а не от наших представлений о джентльменстве.

Случись что-то подобное несколькими годами ранее, когда деньги в российском футболе водились массово, резонанс был бы не меньшим, но удивление оказалось бы не чета нынешнему. Сегодня же, в иных финансовых реалиях, происходящее кажется непостижимым.

«Изначально слово «джентльмен» означало мужчину благородного происхождения (это было базовым определением аристократа, следующим званием было — эсквайр), но потом так стали называть образованного и воспитанного мужчину, почтенного и уравновешенного (чопорного и невозмутимого)». Помню, как прочитал и воскликнул: «Ой!» Кажется, даже вслух. Рука потянулась к телефону, чтобы набрать номер коллеги и сказать ему: «Стыдоба!» Но, к счастью, взгляд упал ниже, и я прочел: «В XIX веке джентльменом называли каждого мужчину, живущего на доходы с капитала и имеющего возможность не работать, безотносительно к его личным качествам». Тогда еще совершенно невозможно было представить себе нынешнюю коллизию: отказ Роберто Манчини от услуг одного из самых дорогих его футболистов, непростую историю самоотвода форварда из сборной и всю ту неопределенность, в которой сейчас существует Артем, идеально подходящую под определение Льюиса.

Случись что-то подобное несколькими годами ранее, когда деньги в российском футболе водились массово, резонанс был бы не меньшим, но удивление оказалось бы не чета нынешнему. Сегодня же, в иных финансовых реалиях, происходящее кажется непостижимым. Есть игрок забивающий и здоровый, с русским паспортом. Есть тренер, который его не видит в составе. Есть официальная версия о проблемах со здоровьем, развенчанная самим Дзюбой. И есть проблема, которую пока не знают, как решить. В том числе и потому, что Артем сегодня не входит, как понимаю, в планы главного тренера сборной. Вряд ли поэтому кто-то из больших футбольных функционеров (кто?) теоретически будет звонить высшему руководству «Зенита», чтобы попытаться спасти карьеру игрока хотя бы на весеннем отрезке для национальной команды.

Моральный кодекс. Илья Казаков – о мотивации Павла Погребняка

Отдать нападающего на время в аренду в клуб из числа середняков вроде «Уфы» или «Арсеанала», при этом продолжая нести финансовое бремя по оплате его контракта? Теоретически возможно, но встает вопрос: зачем? Представляете, что мотивированный желанием доказать Манчини и «Зениту», как они неправы, Дзюба начнет забивать и постоянно? А у петербуржцев, напротив, продлится осенняя голевая засуха. Легко представить, что тогда будет говорить футбольный мир про совокупность этих решений — сначала убрать Дзюбу из состава, потом отдать его в аренду.

Отдать его конкуренту? «Локомотив» отпал, о чем президент клуба сказал официально перед Новым годом. В «Краснодар»? Там нет игроков с такой зарплатой. В ЦСКА? Запутанная ситуация. Тяжелейшая. Поскольку она не единственная, а существующая рядом с такими же. Футболисты, не устраивающие Манчини, исправно тренируются, выполняют все, что положено по контрактным обязательствам. Придраться, как понимаю, не к чему. Ни дать ни взять — та же самая история, что и у «Динамо» с Погребняком. Ликвидность игроков, возможно, отличная — поскольку попытки бело-голубоглазых куда-то устроить футболиста, ставшего обузой, уже закончились за бесперспективностью таких попыток. Остается просто платить, не привлекая игрока в первую команду.

У Манчини на момент его прихода в «Зенит», вероятно, был карт-бланш. На трансферы, на свободу управления командой. Потому что если это не так, сложно представить, почему Дзюба играл так мало, даже когда атака перестала на время быть эффективной. Пройдена ли точка невозврата? Чтобы судить об этом, надо знать все нюансы клуба. Как там работают причинно-следственные связи, есть ли опция телефонного права и так далее. В другой, более скромной команде в истории игрока с меньшим контрактом алгоритмы решения проблемы могли быть разными, но «Зенит» летает слишком высоко, чтобы в развитие событий мог вмешаться кто-то посторонний.

Встать со дна в «Брюгге». Илья Казаков — о Владимире Габулове

Но вообще-то удивительное дело. Уже не раз подмечалось, что проблемы у Дзюбы возникают исключительно с иностранными тренерами, если к ним с натяжкой отнести и Валерия Карпина, уехавшего в молодости в Испанию и оставшегося там жить на долгие годы. Дику Адвокату не нравилось, что Дзюба слишком много, слишком громко и слишком часто говорит. Фабио Капелло однажды даже не сдержался и остановил разминку, в ходе которой футболисты играли в «квадратах». В той группе игроков, где находился Дзюба, было очень шумно, постоянно слышались взрывы хохота. Итальянский мэтр сказал тогда через переводчика, что на тренировке надо быть сосредоточенными на занятии. В «Реале» в «квадратах» тренируются, а не гогочут, и именно поэтому они лучшие игроки в мире.

Тяжелая тренировка 💪 начало положено🦁👍 A post shared by Artem Dzyuba (@artem.dzyuba) on Jan 18, 2018 at 5:50am PST

Сомневаюсь, правда, что при Андре Виллаш-Боаше Артем вел себя иначе. Но португальцу он определенно нравился и платил за такое доверие голами. Тогда Дзюба играл, возможно, в лучший футбол в карьере. Разве что в «Ростове» у Миодрага Божовича было что-то близкое к этому. И они оба, как и Валерий Непомнящий, закрывали глаза на те вещи и шалости, которые обязательно раздражали бы более строгих и консервативных людей.

Но самое неправильное при этом — представлять Дзюбу шоуменом, не принимающим чужих правил игры и не подстраивающимся под них. Опять-таки, за исключением того эпизода на тренировке в сборной Капелло, не могу вспомнить иных примеров, когда Артем вызывал бы раздражение тренера каким-то поступком на тренировке, в матче или в момент их общего присутствия в какой-то точке. Правила босса выполнялись неукоснительно, иначе игрока не было бы в команде. Да и Манчини, насколько известно, не видел в своей команде Дзюбу из-за неприятия идеи игровой модели с габаритным центрфорвардом, а не по какой-то другой причине.

Однако от этого проблема меньшей не становится. В состоянии ли «Зенит» не использовать игрока и платить ему 3,5 миллиона евро в год, ожидая пока ситуация не разрешится сама собой — уходом Манчини или истечением срока действия контракта Артема? Конечно. Может ли Дзюба вернуться в первую команду? Тоже да. Наберет форму. Клуб не купит другого нападающего. Или, не дай бог, кто-то из игроков группы атаки получит травму. Все это вероятно. Но что невесело — мы видим еще один пример, когда звезда по нашим меркам оказывается не нужна клубу и ситуация в целом настолько патовая, что решить ее невозможно.

Текст: Илья Казаков

Фото: Сергей Дроняев

Илья Казаков Комментатор ВГТРК, пресс-атташе сборной России с 2005 по 2015 гг, автор книги «Настоящая сборная, или феномен Хиддинка»