Минус пять. Илья Казаков – о заявке сборной России на чемпионат мира-2018

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов определился с двадцатью тремя футболистами, которые примут участие в чемпионате мира. На турнире не сыграют: голкипер «Рубина» Сослан Джанаев, защитник турецкого «Фенербахче» Роман Нойштедтер, динамовские полузащитники Константин Рауш и Александр Ташаев, а также нападающий ЦСКА Федор Чалов.

За несколько лет до этих дней журналистская судьба привела меня в Новогорск, но не на ту базу, где сейчас квартирует сборная, а в местечко неподалеку. Станислав Черчесов тогда трудился в столичном «Динамо», я ехал записывать с ним интервью и, разминаясь перед разговором беседой не под камеру, узнал то, что сделало образ Черчесова — апологета дисциплины абсолютным.

Мы достаточно быстро заговорили о трансферах: бело-голубые после первой ударной волны селекции затем неожиданно стали пробуксовывать в этих вопросах, и такое на первых порах было еще непонятно и удивительно. Я спросил что-то о планах – кого купить, кого продать. И уткнулся глазами в листы бумаги, на которых были четкие строки и пункты с конкретными цифрами и датами. По каждому из игроков, у кого заканчивался или был близок к завершению контракт. Черчесов показывал, что и когда он предлагал, объясняя все решения. Это выглядело как защита бизнес-плана, да по своей сути и было им. Я восхитился, хотел рассмотреть получше, но заветные листы мне в руки не дали.

«Вы никогда не были в нашей шкуре, поэтому не можете понять». Репортаж с тренировки сборной России

Поэтому в дни, когда Черчесов увозил из Новогорска на австрийский сбор команду перед чемпионатом мира, я ни на йоту не сомневался, что у него есть точно такой же список. Где так же напротив каждой фамилии было указано несколько доводов, подкрепленных цифрами, разве что без графы, в которой прописаны деньги. И что решение по тем, кого взять, а кого оставить, принималось им в дискуссии с помощниками, только по таким параметрам.

Интересный вопрос, кстати: было ли у Черчесова при раздумьях об итоговой заявке из 23-х игроков несколько списков, а не один? Из тех, кто попадет, и из тех, кто не поедет на Кубок мира. И если да, то какой был составлен первым?

Хорошо зная тренера, практически уверен, что он определялся с теми, кого брать, а не кого отцепить. Двадцать три человека, из которых трое всегда вратари, – такой список не оставляет большого простора для революций. Плюс-минус человек на позицию, а так – уже годами выработанная схема. 9-10 полузащитников, 3-4 нападающих, 7-8 защитников.

Сначала, как я понимаю, тренеры определяют вратарей и форвардов, принимающих участие в турнире. Затем добавляют тех, чьи позиции незыблемы. А вот потом начинается сложный путь сомнений. Когда учитываются все факторы: возраст, травмы, совместимость, человеческие качества и, разумеется, сугубо футбольная статистика.

Расписание всех матчей группового этапа ЧМ-2018

Черчесову здесь, полагаю, было сложнее, чем многим из его предшественников. Если отмотать историю сборной назад и начать с ее лучшего лета 2008 года, то вспоминается следующее. Хиддинк определился с заявкой загодя. У него был костяк, он ни минуты не сомневался по Аршавину, несмотря на двухматчевую дисквалификацию, и не получи травму Погребняк в товарищеской встрече с Литвой за считаные дни до турнира, в итоговом списке не было бы ни Иванова, ни Павленко.

А так Гусу пришлось выбирать из них двоих, и выбор за него сделал, по сути, Черчесов, настоявший на возвращении Павленко в расположение «Спартака». Иванов получил почти треть миллиона долларов премиальных, звание заслуженного мастера спорта и бесценный опыт погружения в атмосферу такого турнира – это, к слову, о том, чем может обернуться для стопроцентного запасного пребывание в сборной на удачном для нее турнире.

Адвокат в 2012-м был еще консервативнее, чем его вечный коллега-соотечественник. Забавный нюанс: Дик, в отличие от остальных тренеров сборной России последних лет, огласил итоговую заявку на специальной пресс-конференции, а не просто дал информацию на сайте РФС. Из состава выпали заболевший Шишкин, а также Оздоев с Дзюбой. Но внезапно на Евро поехал Набабкин, не считавшийся верным кандидатом на участие в турнире. То время вспоминается сейчас с грустью: у Адвоката в сборной было семь нападающих! Аршавин, Кержаков, Павлюченко, Погребняк, Измайлов, Кокорин и Дзагоев. Черчесов может только завидовать, видя такой выбор. И, кстати, именно Дик первый включил в заявку Граната, о котором после матча с Австрией было столько сказано.

Тест: Узнай арену ЧМ-2018 по фото из космоса. Роскосмос снял все стадионы с орбиты, выглядят супер

Съездил Гранат и в Бразилию вместе с другими футболистами, отобранными Фабио Капелло для участия в чемпионате мира. Как и Адвокат, и Хиддинк, итальянец не стал мучить неопределенностью потенциальных участников турнира. Решение по Широкову было принято самим игроком, а Дзюбу отцепил от поездки тренер. Но все остальные кандидаты заранее знали, что поедут в Бразилию, и готовились без лишней нервотрепки.

Кстати, Дзюба оказался единственным стрессоустойчивым футболистом за последние годы. Никого, кроме него, не отрезали от участия в нескольких крупных турнирах подряд настолько показательно и к возмущению публики. И никто, кроме него, не смог вернуться после такого в сборную.

Роман Нойштедтер: «Не говорю, что был единственным хорошим игроком на Евро и что все остальные — дерьмо. Я – часть команды»

Правда, в 2016-м он был прочным игроком старта у Леонида Слуцкого, который безжалостно не включил в заявку на Евро двух многолетних звезд команды – Жиркова с Кержаковым. А еще один именитый ветеран, Широков, появился в списке в последний момент, вытеснив Юсупова, уже получившего сумку с полным набором амуниции, и который после подобного захандрил и на прежний уровень игры пока не вернулся.

Джанаев, Рауш, Нойштедтер, Ташаев, Чалов… Каждого из них теперь ждет не самое простое испытание. Как и тех, кого Черчесов не включил даже в «список 28». Смотреть турнир и болеть за команду, тренеру которой ты оказался этим летом не нужен. И надо быть сильной личностью, чтобы удержаться от негативного взгляда перед матчем.

Cостав сборной России на ЧМ-2018

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов («Брюгге», Бельгия), Андрей Лунев («Зенит»).

Защитники: Владимир Гранат («Рубин»), Сергей Игнашевич (ЦСКА), Федор Кудряшов («Рубин»), Илья Кутепов («Спартак»), Андрей Семенов («Ахмат»), Игорь Смольников («Зенит»), Марио Фернандес (ЦСКА).

Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин (ЦСКА), Алан Дзагоев (ЦСКА), Александр Ерохин («Зенит»), Юрий Жирков («Зенит»), Роман Зобнин («Спартак»), Далер Кузяев («Зенит»), Антон Миранчук («Локомотив»), Александр Самедов («Спартак»), Денис Черышев («Вильярреал», Испания).

Нападающие: Артем Дзюба («Арсенал»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Федор Смолов («Краснодар»).

На домашнем турнире россияне в группе A сыграют с Саудовской Аравией (14 июня, Москва, «Лужники»), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).

Текст: Илья Казаков

Фото: Сергей Дроняев, твиттер РФС

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1