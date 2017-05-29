Лига иных. Илья Казаков – об итогах сезона

Чемпионат завершен. «Спартак» снова король, ЦСКА снова в Лиге чемпионов, «Зенит» опять мимо главного еврокубка.

Очень сложно заставить себя посмотреть на развязку этого сезона иным взглядом. Есть главные темы, и ни одна из них не дотягивает в своей важности до десятого титула красно-белых. Есть те, которые стоят совсем рядом в списке приоритетов – страшно было подумать, что произошло бы с ЦСКА, не попади самый стабильный клуб страны в Лигу чемпионов.

Но есть и такие истории, которые могут привести к чему-то действительно значимому спустя несколько месяцев. Все равно как увольнение Тричковски из «Легии» тренером Черчесовым привело к его переходу в АЕК, и никто тогда не мог подумать, что цепь событий только начинает раскручиваться, а когда она раскроется на всю длину, на другом конце будет удивительное чемпионство «Спартака».

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В этом сезоне, особенно на его финише, множество точек, кажущихся пока незаметными. Напрасно! Через пару месяцев мы наверняка будем говорить о том, что из них проросло.

Останутся ли, например, у руля своих команд ровесники Луческу и Семин? Тренеры, приглашение которых было встречено с похожими сомнениями и работа которых сейчас вызывает неоднозначные эмоции. С одной стороны, есть результат: победа в Кубке — у Семина, «бронза» — у Луческу. С другой – качество игры и удовлетворенность от занятого места явно не те.

Семин и Луческу практически одновременно заговорили о своем будущем в клубах в следующем сезоне, и странно, что ни в Черкизове, ни в Санкт-Петербурге люди, облаченные футбольной властью, никак не комментируют это. Парадоксально, что увольнения Луческу ждет, не скрывая этого, почти вся северная столица, но шансы румынского тренера остаться представляются даже более высокими. Хотя Семина болельщики любят, и даже более того, многие игроки не хотят его ухода. Легко представить, какой может быть волна негодования в случае его отставки и каково тогда придется его сменщику, кем бы он ни был.

И точно так же несложно представить реакцию футбольного Питера, если Луческу останется в «Зените». Что в день окончания чемпионата казалось вполне реальным.

Или посмотрим на «Рубин», потративший баснословные деньги на трансферы игроков (преимущественно иностранных) и не добившийся результата. В Казани все громче говорят о возвращении Бердыева. Причем если раньше утверждалось, что тренер будет ограничен исключительно командными делами, то потом эта информация сменилась другой – противоположной по смыслу. Бердыев в «Рубине» с его сумасшедшим бюджетом по сегодняшним дням – это вызов «Спартаку» и «Зениту». «Краснодар» в полной мере оказаться равным в этой лигочемпионской гонке не смог, «Ростову» хватило сил только на один сезон, когда не нужно было разрываться на два фронта, а «Рубин», где перед Бердыевым поначалу, вероятно, не будет сверхзадач и где ему дадут возможность играть вдолгую, вновь окажется грозной силой.

Кто бы мог подумать в начале сезона, что огромный трансферный бюджет, выделенный в Казани, приведет к возвращению, возможно, лучшего тренера страны. Кадровые ошибки – от выбора тренера до ставки не на тех игроков и не за те деньги — совершили, казалось бы, невозможное. Неизвестно, что произошло бы, если б в Казани вместо Грасии оказался Евдокимов или Красножан. Вероятно, развязка была бы аналогичной. Но выбрав испанца, «Рубин» сам подвел себя к единственному верному ходу.

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Интересно, кстати, вернется ли когда-нибудь Слуцкий в ЦСКА? В нашем футбольном мире есть апокриф: человек, покинувший армейский клуб по собственной воле, никогда потом не будет зван Гинером обратно. Но Слуцкий все же уехал в Англию, освободив место для Гончаренко. И в условиях кадрового и финансового дефицита белорус начал осуществлять масштабную реновацию состава, подпуская к основе молодых игроков, успешно выступавших в юношеской Лиге чемпионов.

Останься Слуцкий (а его уговаривали), назначь Гинер вместо него не Гончаренко, а Кононова, — Чалова в стартовом составе ЦСКА на стабильной основе могло и не быть. Имея такое доверие и видя, что вместе с ним на поле выходят и другие резервисты, форвард забьет в 14 матчах 6 голов – на один больше Кокорина. И не исключено, породит иную тенденцию на рынке – доверие к собственным игрокам.

Чалова и других армейцев стоит ведь рассматривать не как отдельное явление, а еще и на фоне принципов комплектования того же «Рубина» и «Крыльев», которые в Самаре, имея серьезный бюджет, умудрились вылететь из Премьер-лиги, во что зимой сложно было поверить. И сразу же заговорили о смене менеджмента. Как и в «Зените».

Если это произойдет в нескольких клубах сразу, без перехода их к другому собственнику, можно будет говорить о необычной тенденции. Никогда прежде менеджеры массово за провал в России не отвечали. Виновными становились игроки, чаще – тренеры, но руководство теряло свои посты в крайнем случае и, как правило, во время серьезных перемен. А сейчас налицо все предпосылки к этому. Если так и произойдет – удивительная будет история. Не исключено, способная привести нас в итоге к совершенно иной лиге – с иными принципами существования и взаимодействия.

Текст: Илья Казаков

Фото: Сергей Дроняев

Илья Казаков Комментатор ВГТРК, пресс-атташе сборной России с 2005 по 2015 гг, автор книги «Настоящая сборная, или феномен Хиддинка»