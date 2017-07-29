Легенды без номера. Илья Казаков – о том, почему так сложно выбрать самого лучшего футболиста страны всех времен

Может, потому, что о них слишком мало знаем? Или слишком быстро забываем…

Я смотрю на простую табличку, где всего два столбца – имя/фамилия и голы за сборную. Уже достаточно долго смотрю и чувствую, как мне становится грустно.

Не потому, что сейчас таких нет и непонятно, как быстро появится кто-то взамен ушедшим, а еще лучше – не появится, а появятся. И не потому, что они все уже закончили, если говорить совсем уж откровенно: пусть Аршавин все еще сотрясает информпространство в Казахстане, а Павлюченко с Сычевым отдаляют момент расставания с футболом во второй лиге.

Грустно потому, что они уходят именно так – считай, в тишине.

Не так давно проводы из большого футбола на раннюю игроцкую пенсию были пафосными и проникновенными. Черенкова несли на плечах одноклубники по «Спартаку», Аленичеву устраивали прощальный матч в Черкизове, и там же спустя несколько лет расставался с карьерой футболиста Евсеев. Их сложно сравнивать хотя бы потому, что это были разные эпохи и разные карьеры: Черенков был всенародным любимцем, Аленичев большую часть жизни спортсмена провел за рубежом, а Евсеев из заурядных игроцких качеств выжал трудом и характером даже больше, чем это можно представить. Все трое стоят сейчас в одном ряду примеров как образец. Доказывая, что прощальный матч необязательно приравнивается к статусу игрока. Равно как и число титулов. Или голов.

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Если честно, я собирался поговорить о другом. О том, как часто недооценивается обществом игрок в ходе его карьеры и как остро потом начинает нам его не хватать. Недавний день рождения Стрельцова и футбольный матч ветеранов в честь этого события лишний раз подчеркнули пустоту, в которой мы сейчас существуем. Пустоту, которую несколько последних лет никак не удается заполнить, кого бы из действующих игроков мы ни примеряли в этом качестве. Не наследника Стрельцова, упаси Господь. А человека, который, как когда-то Аршавин или Широков, заставлял нас меньше тосковать по былым временам. Даже если мы эту эпоху помним только по легендам.

Этот матч ветеранов лишний раз заставил задуматься: а кем еще из советского футбола мы сегодня живем? Если говорить о тех, кто действительно был великим и кто имеет отношение не только к советскому, но и к российскому спорту – в силу сложного понимания в наши дни всего спектра взаимоотношений с Украиной.

Но все равно двое – Яшин и Стрельцов – остаются фигурами вне общего списка даже в том великом советском футбольном пантеоне. Воронин, Иванов, Понедельник, Федотов, Бобров, Симонян… Перечислять легенды можно долго — слава богу, в нашей истории их хватает. И все равно никому из них не удается сейчас, сквозь годы, сохранить себя в нынешнем информационном пространстве равновеликими величинами.

Не знаю, почему так. Могу привести пример из смежной области – искусства. Смежной, потому что в Советском Союзе спорт и искусство часто шли рядом. Других героев – ученых, космонавтов — тоже в стране хватало, их любили ничуть не меньше. Но по мне, спорт и искусство все равно выделялись, сохранив к себе внимание людей на протяжении всей послевоенной, да и довоенной истории тоже.

Так вот, лет пятнадцать назад Никита Высоцкий всерьез озаботился тем, что его отец стал для того нашего общества «одним из…». Высоцкого уже считали бардом, и не больше, таким же, как Галич, Окуджава, Визбор, – человеком с гитарой. Хотя еще не так далеко ушли в прошлое семидесятые с всесоюзным культом Высоцкого, когда он, как ранее Яшин и Гагарин, был, вероятно, самым популярным человеком страны. Никита сделал, казалось, невозможное, вернув Высоцкого в прежний ряд, методично и осознанно борясь за возвращение его популярности. Делая все – с помощью музея, передач, премии, книг, песен, фильмов, – чтобы другие поколения жили не только нынешними кумирами.

В отношении Стрельцова, как и любого другого футболиста, кроме Яшина, ничего подобного сделано не было.

Вы что-нибудь слышали про музей футбола? Есть спартаковский, совершенно гениальный. Но там свои герои, красно-белые. Был в музее «Кубани», что располагается внутри старого стадиона, – таких наверняка есть еще несколько в стране, но низкобюджетных, которые держатся на энергии кого-то из местных подвижников.

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Или про премию имени Стрельцова? Был когда-то «Стрелец», но прямая ассоциация все же отсутствовала.

И все равно память не отпускает. Кумиры давно другие, но Яшина и Стрельцова помнят все. Слишком часто, наверное, их фамилии с придыханием произносили старшие. Футбол ведь штука такая… редко кто приходит на стадион в первый раз сам, обычно ведет папа или старший брат. Возможно, именно так, из поколения в поколение, вместе с любовью к этой игре и передается память о самых великих.

Стрельцов, Иванов, Понедельник – они долгое время были лучшими бомбардирами сборной. У Иванова — 26 голов за нее, у Стрельцова — на мяч меньше. У Понедельника — 20.

Их поколение было удивительно великим. Возможно, это было самое великое поколение в истории российского футбола, потому что потом Маслов перебрался в Киев, а затем наступило время Лобановского.

Но ушли они удивительно тихо. И, сохранившись как легенды в сегодняшнем дне, все равно заслуживают большего.

Как это сделать – пока не знаю.

Текст: Илья Казаков

Фото: архив еженедельника «Футбол», ТАСС

Илья Казаков Комментатор ВГТРК, пресс-атташе сборной России с 2005 по 2015 гг, автор книги «Настоящая сборная, или феномен Хиддинка»