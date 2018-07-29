Кто все эти люди. Андрей Вдовин — о старте чемпионата России 2018/19

Вот теперь нас ждет самое сложное – привыкать к чемпионату России. В этом нет ничего страшного: каждые два года после Евро и ЧМ мы выключаем телевизор после финала и следующие две недели пытаемся забыть все, что видели. Потому что вот так сразу после Франция — Хорватия смотреть «Урал» — «Анжи» — это огромное испытание для психики, к нему надо готовиться. А в этот раз будет особенно непросто. И не только из-за того, что ЧМ-2018 был нашим, домашним.

Хотя из-за этого тоже. Раньше к матчам чемпионата мира можно было относиться, как к голливудскому кино: да, красиво! Красочно! Драматургия! Но ведь всегда можно сделать вид, что все это не по-настоящему, – телевизор же показывает, кто его знает, как там на самом деле, может, это все операторская работа и режиссеры знают, что делают. А на самом деле оказалось еще круче. Все в России это увидели и не успели забыть. И от этого становится еще страшнее.

Но главная причина, почему именно с наступающим чемпионатом России будет сложнее, чем всегда, в другом. В том, что мы его почти не знаем. Российский сезон 2018/19 — это небритый полузнакомый тип, ввалившийся в ваш дом сразу после того, как из него разъехалась шумная толпа гостей в сомбреро и с гитарами. Скорее всего, вы с этим типом рано или поздно найдете общий язык – вам с ним, в конце концов, иметь дело целый год. Но сейчас вы ходите за ним следом, смотрите, как он деловито обустраивается на уже привычных вам роскошных стадионах, и спрашиваете: ты вообще кто?

Планшеты, переводчики и виртуальный Азар. Главные инновации ЧМ-2018

Потому что он сменил даже имя. Раньше наша лига называлась Российская футбольная Премьер-лига, для своих – коротко: РФПЛ. А с этого сезона произошел ребрендинг, буква «Ф» выпала из аббревиатуры, а слово «футбольная» — из полного названия. И сейчас немного страшно: не пропадет ли вместе со словом и футбольный смысл. Кроме того, эмблемой лиги стал пятиугольный медведь с кроваво-красными глазами – к этому еще надо привыкнуть.

Но мы вообще не знаем, чего ждать от этого типа. Вы понимаете, что собой, к примеру, представляет нынешний ФК «Оренбург»? Кто там сейчас лидером и капитаном, кто в воротах, кто в атаке? Что вы знаете о нынешнем «Анжи»? Кроме того что у него, кажется, опять нет денег, а в РПЛ он остался только потому, что в Перми «пристрелили» загнанный долгами «Амкар». Вы представляете себе, что в «Енисее» выстроил Дмитрий Аленичев? Или в «Крыльях» Андрей Тихонов? Или с чего начал в «Урале» Дмитрий Парфенов?

Точка невозврата. Каким будет новый ЦСКА

Но с ними хотя бы чуть легче: вы знаете эти фамилии, помните, какими игроками они были, чуть-чуть в курсе, что за тренерами стали. Но вы, к примеру, представляете, кто сейчас тренирует тот же «Анжи»? Вы можете вспомнить его фамилию, не беря в помощь друга «Википедию»? Вы в курсе, кто сейчас тренирует «Уфу»? А это, между прочим, участник Лиги Европы от России. Назовите хотя бы фамилию? Или что вы можете сказать о главном тренере российского топ-клуба «Краснодар» Мураде Мусаеве? Кроме того, что он из краснодарской академии. Какой стиль футбола он предпочитает? Каких игроков ценит? Что он вообще за тренер?

То же самое с футболистами половины российских клубов – кто все эти люди? Почему про них никто не рассказывает – ни клубы, ни сайты, ни СМИ? Никому не интересно?

В верхней части турнирной таблицы тоже есть незнакомцы. Но тут хотя бы привычно. ЦСКА покинуло две трети основного состава. В «Зените» Семак должен из шести составов собрать один, но тот, который будет представлять собой реальную силу. В «Локомотиве» нужно людям понять, кто в клубе главный, в «Спартаке» – разобраться со своими ожиданиями.

В том, что перед стартом нового сезона о российском футболе известно меньше, чем обычно, возможно, нет ничего плохого. Год назад никто знать не знал, что это за «Уфа» такая, а она взлетела в Лигу Европы. И в конце прошлого сезона самым любимым развлечением было разбирать ее хитроумную тактику: дело интересное и безопасное — все равно ни черта никто не мог понять, что там происходит.

Или месяц назад из сборной Хорватии можно было бегло назвать фамилии Модрич, Ракитич и Манджукич. А теперь, когда «шашечные» своей огненной игрой раскрасили чемпионат мира, вся Россия в курсе трагедии в жизни Субашича и того, что Ребич заплатил долги всех жителей родной деревни.

То есть эти команды сделали все, чтобы о них говорили, чтобы о них хотелось узнать чуть больше, чем просто номер их строчки в турнирной таблице. То же самое сейчас могут сделать клубы РПЛ. Шанс – потрясающий, и это видно даже по посещаемости матчей ФНЛ. «Мордовия» — больше 20 тысяч зрителей! «Ротор» — 30 тысяч! «Нижний Новгород» — 18 тысяч! «Балтика» — больше 10 тысяч!.. Клубы РПЛ, с 28 июля у вас будет такой же шанс затащить к себе болельщиков. Не пропустите его, сделайте так, чтобы им захотелось остаться.

Текст: Андрей Вдовин

Фото: Сергей Дроняев

Андрей Вдовин Креативный редактор еженедельника «Футбол»