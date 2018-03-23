Красно-синий – самый сильный! Илья Казаков — о характере ЦСКА

ЦСКА единственный из российских клубов продолжает борьбу в Лиге Европы. Армейцы обыграли в 1/8 финала по сумме двух матчей французский «Лион» (0:1, 3:2) и теперь в следующем раунде встретятся с английским «Арсеналом».

Я читаю про рекорды, достижения и повторения тех приятных событий, что уже когда-то были в еврокубковой жизни ЦСКА и, если честно, все никак не могу окончательно поверить, что Акинфеев, Березуцкие и Игнашевич — это те же самые люди, которых я видел в автобусе на взлетной полосе аэропорта Лиссабона в мае 2005-го. Они тогда раскачивали автобус радостными прыжками, постоянно что-то кричали, находясь в таком состоянии, когда неважно, что именно ты выкрикиваешь, главное — кричать, поскольку нет иного способа выразить восторг от победы. А я, хоть и молчал, но находился в том же состоянии аффекта. Первый русский клуб, который только что выиграл еврокубок, вопреки всему, в том числе ходу финала и недавнему матчу сборной — тут же, в Лиссабоне. Разве это не чудо?

И вот теперь они же вместе с уже другими одноклубниками оказались единственной нашей командой, шагнувшей в четвертьфинал Лиги Европы. Сделав это в Лионе — городе, которому весной принимать финал этого Кубка — так, что ЦСКА рукоплескали в соцсетях даже болельщики других команд. Я смотрел тот матч вместе со всей страной и, вероятно, задавался вопросом: что это, чудо? реальность? соперник, оказавшийся не таким страшным, как казалось сразу после жеребьевки?

Когда ЦСКА угодил на «Лион», я засмеялся. Потому что наши команды в последнее время не так часто смотрят в зеркало. Слишком много было совпадений, слишком похожи были друг на друга два этих клуба, и что особенно любопытно — Россия и Франция оказались сейчас слишком близко в своем футбольном соседстве. Кубок мира-2018 и Евро-2016, новая инфраструктура, новые вызовы, борьба за пятое место в таблице клубных коэффициентов УЕФА… При желании можно было продолжать загибать пальцы. Было и колоссальное отличие, разумеется: в рейтинге сборных, в качестве лучших футболистов двух стран. Но «Лион», как и ЦСКА, отвечал за самого себя, а не за весь национальный футбол в целом.

Лига Европы. 1/8 финала. ЦСКА — «Лион» — 0:1. Фоторепортаж Сергея Дроняева

И что особенно интересно, оба клуба были в первую очередь президентскими. Кто такой Евгений Гинер и какова степень его влияния на наш футбол — общеизвестно. Но Жан-Мишель Оляс для Франции как минимум фигура равнозначная. Оляс после семи чемпионств подряд и полной гегемонии «Лиона», основанной на покупке бразильских легионеров высокого класса, понял, что не готов тягаться финансово с «ПСЖ», раздувшимся от катарских денег. Президент вложил все силы в строительство нового стадиона и практически перестал покупать игроков, поставив на свою молодежь, которая играла на своем возрастном уровне выше всяческих похвал. Все ждали, что после ввода арены в эксплуатацию положение изменится и клуб снова начнет покупать новичков. Однако все осталось по-прежнему. Похоже, не правда ли? Разве что во Франции не ползли слухи о том, что президент Лиона хочет продать клуб.

Да, чуть не забыл: Оляс наотрез отказывался рассматривать на посту главного тренера людей с именем и сверхамбициями — тех, чей приход означал бы смену курса. Он ставил на таких, кто был способен выжимать многое из имеющегося состава и был вынужден реализовывать свой потенциал через творчество. Вот еще одно совпадение с ЦСКА.

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Если честно, в этой дуэли я небольшой перевес отдавал французам. Поскольку у них был Фекир, которого чересчур комплиментарно пока называют клоном Месси. И поскольку состав «Лиона» был все же более однородным — с точки зрения возраста, в первую очередь. Но, к счастью, я был не прав. В том числе и потому, что это противостояние показало нам, в какого игрока вырос в ЦСКА Головин. Благодаря влиянию братьев, Игнашевича, Дзагоева и Акинфеева.

Когда из ЦСКА уходил Слуцкий, мне казалось, что период распада может оказаться сильным и долгим. Пусть, как ни парадоксально, тренер не стал, несмотря на все победы команды с ним у руля, полностью своим для всех болельщиков, но именно он на многие годы вернул москвичам былое величие. Как почти всегда бывает, отставка такого тренера неминуемо сказывается на последующих результатах. Посмотрите, сколько был в поиске преемника «Спартак» после ухода Романцева или «Локомотив», откуда однажды отправился в сборную Семин и возвращение которого получилось потом таким долгим. Однако Гончаренко, казалось, совершил невозможное. Если Черчесов должен был делать абсолютно новую сборную после Евро-2016, то Гончаренко работал с теми, кто был и при Слуцком. И, по сути, этот ренессанс ЦСКА сродни тому, что почти десять лет назад сделал с командой сам Слуцкий, вопреки многим ожиданиям.

Год назад, в январе 2017-го, я оказался в Кампоаморе — испанском местечке, куда ЦСКА ездит зимой готовиться к продолжению сезона. Это был первый сбор команды без Слуцкого, с Гончаренко в качестве нового главного тренера, но уже тогда было видно, что это не клон, не копия, а совершенно иная самостоятельная величина. В том числе и в плане футбольной философии. Стало ли это новизной для игроков? Да, поскольку в силу кадровых ограничений при Слуцком ЦСКА играл по более-менее одной модели. Могла ли эта новизна, как уход от рутины, дать всплеск на долгом отрезке? На этот вопрос однозначно не ответишь.

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Наверное, надо говорить о совокупности факторов. И еще о том, что ЦСКА — лидер и ветеран — в первую очередь привык жить от матча к матчу. Не делая трагедии даже из обидных поражений, умея настраиваться на очередную игру, как на самую важную.

Текст: Илья Казаков

Фото: Сергей Дроняев

Илья Казаков Комментатор ВГТРК, пресс-атташе сборной России с 2005 по 2015 гг, автор книги «Настоящая сборная, или феномен Хиддинка»