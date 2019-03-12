Какой матч главный в России: «Спартак» — «Зенит» или «Локомотив» — «Краснодар»? Готовимся к ключевому туру чемпионата

Следующий тур РПЛ может стать определяющим в борьбе за Лигу чемпионов. «Спартак» — «Зенит», «Локомотив» — «Краснодар» — две центральные афиши всего нынешнего чемпионата. Но если вам за футболом – вам, кажется, в Черкизово. Если за борьбой – то в Тушино.

«Спартак» — «Зенит» — витрина российского футбола. Но, кажется, на этот раз она больше будет похожа на рекламу ММА. Тот рабочий футбол, в который сейчас играет команда Олега Кононова, – кошмар РПЛ. Матчи с «Динамо», «Уралом» и отчасти с «Краснодаром» — это жесткое месиво, где важно воткнуться корпусом в корпус, успеть тактически сфолить или вовремя выбить в аут. Возможно, в этом нет ничего странного. Возможно, через такой период должна пройти каждая команда, которая строит свою игру. Но мы же говорим про витрину, про то, что должно привлекать проходящих мимо людей. А здесь красота только в счете на табло, и то далеко не всегда.

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«Зенит» немногим лучше. Артем Дзюба из примы превратился в чернорабочего, которому хватает сил только отнести рояль на 16-й этаж, а уж чтобы сыграть на нем одним пальцем хотя бы собачий вальс – это уже не к нему. Лучшее, что есть в обороне «Зенита», — дальние передачи Ракицкого при выходе из нее, защитных же навыков недостаточно, даже чтобы не дать забить «Уфе». Главная сила «Зенита» — Сердар Азмун, который присоединился к команде в последний момент и не проходил с ней предсезонку. Главная надежда Санкт-Петербурга на восстановление игры – возвращение Кристиана Нобоа, игрока, которому в апреле исполнится 34 года. Что происходит?..

В последний месяц тренеры и эксперты в один голос заговорили о падении уровня РПЛ, качества ее игроков. Прежде всего – легионеров. Кажется, нынешней весной это стало особенно чувствоваться.

Теперь примеры. Кто был лидером атак «Спартака» год-два назад? Квинси Промес, полузащитник сборной Голландии. Он разгонял команду до вполне приличных скоростей, взрывал ее на флангах и не забывал завершать выпады приличными ударами. Кто играет эту роль сейчас? Софьян Ханни. Именно он по весне-2019 главный «конструктор» клуба Кононова, через него строится игра в атаке. Разница между Квинси и Ханни – это и есть разница между чемпионатом России двухлетней давности и нынешним.

Лицом «Зенита» раньше были игроки сборных Бразилии, Италии, Аргентины, Португалии… Сейчас — из Ирана и Колумбии. Туда, где раньше играли Халк, Кришито, Нету, Гарай, пришли Азмун, Барриос и Ракицкий. Чувствуете разницу? А что произошло с составами «Рубина» и «Динамо»? Как изменился «Ахмат» (он же «Терек»)! Как снизилось качество ЦСКА, пусть даже из него Гончаренко и выжимает максимум. Да даже «Уфа» сдулась по сравнению с собой же годичной давности. Игроки определенного уровня, к которому мы уже привыкли, утекают из России, и это, наверное, нормальный процесс. Но им на смену не приходят новые такого же уровня.

Здесь много факторов. И финансовый фейр-плей УЕФА, который охраняет топ-клубы Европы от появления новых конкурентов, но не сдерживает цены трансферного рынка. И то, что денег в российском футболе стало явно меньше. Но все это можно было просчитать. И попытаться придумать контрмеры. Хотя кто-то в российском футболе так и сделал. Например, «Ростов», обративший внимание на рынки Северной Европы. ЦСКА, неплохо прошерстивший те чемпионаты, что располагаются ниже России в таблице коэффициентов УЕФА.

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А есть еще «Краснодар» — чуть ли не единственный сейчас клуб в России, выстраивающий команду под свою философию. У него для этого есть две самые необходимые вещи – финансовые возможности и прежде всего — та самая философия. Все-таки первое без второго штука бесполезная.

А еще в России есть «Локомотив». В Черкизове собирали команду под большие дела в Лиге чемпионов, и пусть не получилось — не выкидывать же. Вполне пригодятся для яркой весны в РПЛ. Именно поэтому матч «Локомотив» — «Краснодар» 17 марта – более яркая афиша в чемпионате России, чем игра «Спартак» — «Зенит». Но это если говорить о футболе.

Текст: Андрей Вдовин

Фото: Сергей Дроняев

Андрей Вдовин Креативный редактор еженедельника «Футбол»