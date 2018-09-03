Какая она, сборная России, после ЧМ? Андрей Вдовин — о том, какой предстанет национальная команда

7 сентября она возвращается. Сборная России в Турции проведет свой первый матч после чемпионата мира. И я волнуюсь. В июле мы расстались влюбленные друг в друга — команда с огнем в глазах и полные трибуны стадиона «Фишт». А сейчас тревожно: сборная осталась такой же? Она хочет побеждать так же, как два месяца назад на чемпионате мира? Не успокоилось ли ее сердце? Не исчез ли блеск? Не пришло ли ощущение, что все уже самое лучше было? Не будет ли сборная так же холодна с нами, как до чемпионата мира?

Это другая команда. Из тех футболистов, которые играли на чемпионате мира, в ней осталось меньше половины. Кто-то закончил карьеру в сборной, как Самедов или Жирков, кто-то травмирован, как Кутепов или Головин, кто-то не в форме, как Смолов или Миранчуки. И первая мысль, когда Станислав Черчесов обнародовал состав, была проста: это эксперимент?

Здесь русский дух! Сборная России прошла путь от презрения до всеобщей любви

Кто-то так и спросил. Черчесов тут же взорвался:

— Какие эксперименты?! Под флагом стоим!

И только через 30 секунд на размышление пришло осознание: нет, это действительно на данный момент лучшие игроки страны. Знакомьтесь: это новая сборная России.

Все в сборе! Начинаем подготовку к матчам с Турцией и Чехией! ⚽ pic.twitter.com/wpAlWGe2md — Сборная России (@TeamRussia) September 3, 2018

Кого вы в ней не ожидали видеть? Нойштедтера? Но нас ждет матч против Турции, где он сейчас выступает. И теперь станет ясно, делал ли русский немец себе паспорт только ради того, чтобы иметь возможность участвовать в приключении под названием «домашний чемпионат мира», или ему реально важно играть за сборную. Заболотного? Но он сейчас и в «Зените» нередко появляется на поле, составляя пару Артему Дзюбе. Шунин? Но Акинфееву нужна пауза, чтобы в Германии привести свое колено в порядок, а кто сейчас третий вратарь в России?..

А кого вы хотели в нее включить? Смолова? Но дайте ему время прийти в себя и не пытайте человека, помещая в команду, где его главный конкурент Дзюба — король этой сборной. Глушакова? Разберитесь, нужен ли он сейчас «Спартаку» и в какой роли. Миранчуки? Вы видели их в сегодняшнем «Локомотиве»? Чалов? Но молодежной сборной, которая сражается в своем отборе, он нужнее…

И так можно пройтись по каждому. В целом с составом все очень адекватно и без вопросов: Черчесов приучил к тому, что четко взвешивает каждую кандидатуру.

Время волшебства. Сборная России пишет историю

Теперь бы разобраться, что она может, эта новая сборная. И чего хочет — тоже. Но почему-то кажется, что скорее она будет похожа на ту команду, что играла на чемпионате мира, а не на ту, что готовилась к нему. И есть три ответа на вопрос «Почему?»:

— Потому что это официальные матчи. Перед ЧМ-2018 сборная России играла контрольные, и что бы там ни говорили, результат в них стоял на втором месте. На первом — наработка связей, проверка сочетаний, моделирование будущего настоящего соперника. Но одним из главных факторов успеха сборной на ЧМ-2018 было изучение команд, с которыми предстояло играть. Саудовская Аравия, Египет, Уругвай, Испания и Хорватия препарировались со всей тщательностью и напоминали лягушек, распятых на уроках биологии, — со всеми цифровыми кишками статистики наружу. В Лиге наций, скорее всего, то же самое будет ждать Турцию и Швецию.

— Потому что пришла уверенность в себе. Никто больше не ходит к главному тренеру со словами «Мы г…». Мысли все-таки имеют склонность к материализации. И слишком легко перестать бороться и смирится.

— Потому что есть Дзюба. Он явно еще не успел остыть после Хорватии. Ему явно нравится быть лидером, быть тем, кого любят и в кого верят стадионы. И ради этого чувства он готов гореть на поле и дальше. Если это штука заразная, у нас будет очень крутая сборная. Если нет — будем надеяться, что энергии Дзюбы хватит, чтобы завести эту машину еще на один цикл.

Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив» Москва), Андрей Лунев («Зенит» Санкт-Петербург), Антон Шунин («Динамо» Москва).

Защитники: Георгий Джикия («Спартак» Москва), Егор Сорокин, Федор Кудряшов (оба — «Рубин» Казань), Эльмир Набиуллин, Игорь Смольников (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция), Константин Рауш («Динамо» Москва), Андрей Семенов («Ахмат» Грозный), Марио Фернандес (ЦСКА Москва).

Полузащитники: Юрий Газинский, Дмитрий Стоцкий (оба — «Краснодар»), Роман Зобнин («Спартак» Москва), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Алексей Ионов (ФК «Ростов»), Руслан Камболов, Павел Могилевец (оба — «Рубин» Казань), Денис Черышев («Валенсия» Испания), Антон Швец («Ахмат» Грозный).

Нападающие: Артем Дзюба, Антон Заболотный (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Дмитрий Полоз («Рубин» Казань).

Текст: Андрей Вдовин

Фото: Сергей Дроняев

Андрей Вдовин Креативный редактор еженедельника «Футбол»