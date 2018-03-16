Как попасть в анекдот. Илья Казаков – о российском футболе

Леонид Слуцкий опять поучаствовал в КВН и опять вызвал бурю восторгов по поводу своей самоиронии. Шутить над тем, что у тебя не сложилось, всегда сравнимо с маленьким подвигом: вопрос не только в том, какие у тебя чувство юмора и сила воли, но и в том, как донести эту позицию до окружающих. Кто-то предпочитает оправдываться после неудач, кто-то молчит. А кто-то сам формирует позицию по поводу того или иного этапа карьеры.

В главных шутниках в нашем футболе до Слуцкого ходили люди, у которых, как и у него, с имиджем все было в порядке. Гус Хиддинк, Андрей Аршавин, Константин Зырянов, Валерий Карпин, Алексей Березуцкий и конечно же Василий Березуцкий. Зырянов после обидного матча мог сказать в объектив камеры: «Извините, обосрал…сь». Хиддинк шутил над собой и делал вид, что ничего катастрофического не произошло, когда речь действительно не шла о матчах-трагедиях вроде того, что был сыгран сборной в Мариборе. Карпин сыпал колкостями, Аршавин колол фирменным остроумием – и все они в большей или меньшей степени хохотали или улыбались шуткам извне над ними и всем нашим футболом в целом. Интересно, кстати, что все вышеперечисленные персоны были или друзьями, или приятелями Слуцкого, за исключением разве что Аршавина. Вероятно, схожий характер притягивает людей. Или, даже скорее, схожие реакции на что-то – позитивное или, наоборот, отрицательное.

Выносить свои проблемы на люди, в принципе, давно стало обычным делом в России. Вопрос в том, как это делать. Программы, где развод постаревшей звезды экрана или сцены могут обсуждать неделями, дают неплохой рейтинг и цитируемость, однако их телеаудитория отличается от футбольной, и прилично.

Возможно, именно поэтому игроки сборной России могут прийти на иное юмористическое шоу, где их мимоходом обязательно высмеют с подиума, но они посмеются этим шуткам вместе с другими зрителями. И даже если их улыбки будут выглядеть деланно – не проблема. Метод, когда ты демонстрируешь миру, что сам смеешься над собой с остальными, оказался эффективным. Глобально – ничего нового, еще в древности в ходу была поговорка «Повинную голову меч не сечет».

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Имея возможность на протяжении нескольких лет наблюдать с близкого расстояния за футболистами и тренерами, общаясь с ними неформально и порой откровенно, пришел к выводу: количество матчей в сезоне, степень психологического давления на них, равно как и все уменьшающаяся длина контракта с клубами, привели к тем реакциям, о которых мечтали вслух иностранные тренеры, когда-то поехавшие покорять российский футбольный рынок. Для нас, советских и постсоветских людей, выросших в парадигме абсолютных ценностей, любое поражение воспринималось как неудача. А увольнение – как позор. В этом чувствовалось наследие большой и мощной эпохи, когда тренера могли снять за второе место сборной на чемпионате Европы, а попадание команды в четверку лучших на первенстве мира воспринималось как неудача. Результат определял все, процесс сам по себе был исключительно вторичен и порой неважен.

Общаясь со Слуцким после окончания его эпопеи в «Халле», отметил для себя один важный факт. Тренер, несмотря на то что доработать сезон до конца ему не удалось, считает английскую командировку удачным опытом – не для клуба, а для себя. На вопрос, что дала ему работа в Англии, ответ последовал незамедлительно: «Я стал намного сильнее».

Если так, если шкала оценки совершенно другая, чем нам кажется, то и шутить над собой с руки. Потому что на этом личная история Слуцкого – российского тренера в дальнем зарубежье не заканчивается. Это не Евро-2016, после которого он категорически обрубил перед собой перспективу вернуться к работе в национальной сборной. Это не Евро-2012, когда слова Аршавина – а чем дальше, тем сильнее кажется, что в них была вложена ирония (и какая!), — подрубили его карьеру.

Футболисты, кстати, сами шутят друг над другом очень жестко. Причем юмор зачастую футбольный только по тону, а по содержанию объектом насмешки может стать что и кто угодно. Постороннего человека такие вещи наверняка могли бы шокировать или удивить, но раз в любой среде есть профессиональные шутки, то почему бы им не существовать в футболе, верно? И это тоже размывает некогда обостренное отношение к критике, к вышучиванию. Анекдот «Было у отца три сына: двое умных, а третий – футболист» некогда казался остроумным. Сегодня же и по причине избитости, и на фоне упавшего уровня зарплат в игре номер один в России шутка выглядит глупой и устаревшей.

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Шутят – если говорить об успешности острот – уже не над российским футболом и футболистами в целом, а по конкретному поводу и над конкретными людьми. Александр Кокорин с Павлом Мамаевым породили десятки афоризмов своим присутствием летом шестнадцатого года в ночном клубе Монако, однако вся эта юморина точно не имела отношения к другим игрокам. И так повсеместно: над Черчесовым шутят именно как над Черчесовым. Над Слуцким – только как над Слуцким, а не всеми отечественными тренерами. Над Березуцкими – как над близнецами. А Виталий Мутко давно уже перестал ассоциироваться непосредственно с футболом, чтобы появлялись новые шутки над автором исторического спича «Лет ми спик фром май харт».

И рискну предположить, что этот юмор профессиональных комиков, это вышучивание в дорогих телеэфирах уже воспринимается объектами сатиры не просто положительно, но и с удовольствием. Поскольку это говорит только об одном. Нет, не о том, насколько смешон или трагикомичен бывает в какие-то минуты наш футбол. Это говорит о популярности самых узнаваемых персонажей этого спорта.

Текст: Илья Казаков

Фото: Сергей Дроняев

Илья Казаков Комментатор ВГТРК, пресс-атташе сборной России с 2005 по 2015 гг, автор книги «Настоящая сборная, или феномен Хиддинка»