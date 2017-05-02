Импульс чемпиона. Илья Казаков — о долгожданном золоте «Спартака»

На моей памяти это первое чемпионство «Спартака», которому радуется, или по меньшей мере относится с симпатией, большинство.

Тот, романцевский, «Спартак» был не только символом затянувшегося постоянства в нашем футболе, он еще и напоминал о слабости – если не о второстепенности – всех остальных команд. Это проявлялось настолько ярко, что любая победа над красно-белыми формировала информационную картину не то что дня — недели как минимум. В провинции после такого успеха наиболее отличившихся могли даже наградить орденами, как это было в Калмыкии, когда вратарь «Уралана» Саморуков, отыграв на 1:0, был поставлен перед приятной необходимостью буравить лацкан парадного костюма для государственной награды.

Сейчас победа народной команды олицетворяет все же иное. Она говорит о возможности возрождения (или возвращения) короля, который слишком долго жил в изгнании. К счастью, ситуация далека от сакрального или мифологического чуда: Массимо Каррера кто угодно, но только не наследник Романцева. Итальянец возник у руля красно-белых в тот момент, когда казалось, что список спартаковцев, способных вернуть клубу былое величие, исчерпан. Помните, в Аленичеве видели последний рубеж, какую-то гарантию, что он, раз это не удалось Карпину или Черчесову, сможет водрузить потрепанное в битвах последних лет знамя на вершину холма и затем гордо озирать окрестности?

«Мы стали командой. Но прежде мы стали семьей». За счет чего «Спартак» уже чемпион

Вот в этом действительно было слишком много мистического. Бывший спартаковец, вернувшийся тренером в свою команду, чтобы… ожидания публики не ослабевали даже после очередной неудачи подобной идеи. И парадоксальнейшим образом каждый из россиян, потерпев неудачу на этом пути, сразу же оказывался на обочине Премьер-лиги. Черчесову потребовалось много сил и времени, чтобы вновь забраться наверх. Карпин после стремительных неудач в клубах из низших дивизионов согласился прийти на телевидение. А про Аленичева сейчас не слышно вообще ничего. Словно это не он начинал сезон, который теперь завершается для «Спартака» настолько сказочно.

Победа красно-белых тем ценнее, потому что она добыта в эпоху, когда на трон с равными основаниями могли претендовать несколько клубов. Но «Ростов» был слишком сосредоточен на Лиге чемпионов и слишком «короткоскамеечен», чтобы бросить лидеру вызов не в конкретной игре, показавшей, что равных Бердыеву-тренеру в чемпионате России просто нет, а на длинной дистанции. «Ростов» пару раз даже играл в первенстве страны вторым составом, экономия силы ради главного и делая примерно то же самое, что и «Урал» накануне финала Кубка страны.

И, если честно, страшно подумать, чего «Спартак» мог бы достичь с Бердыевым, возглавь он команду. Если Медведев играет тысячу минут на ноль — вратарь из Ижевска, который только в этом году дебютировал в Премьер-лиге.

Но о Бердыеве в «Спартаке» сейчас не вспоминают, и правильно делают. Если гуляешь на свадьбе, зачем думать о предыдущей невесте, сбежавшей из-под венца. Возможно, сожалеть о тренере «Ростова» начнут, когда стартует новый сезон Лиги чемпионов: есть такая гипотеза из разряда «вы все равно ничего не добьетесь». Однако сейчас на красно-белой улице праздник.

«Спартак» де-факто оформил титул, обыграв ЦСКА на его стадионе. Вырвав победу в хорошей игре, против действительно сильного соперника и забив победный мяч, наказав врага за его ошибку. Эта эмоция сильнее и слаще любой победной. Уверен, что только победа над ЦСКА или «Зенитом» в преддверии чемпионства способна дать спартаковскому миру такое удовлетворение. Ни «Ростов», ни «Краснодар», ни «Локомотив» — никто из них не сделает таким сладким вкус победы.

«Спартак» снял корону с действующего чемпиона по-хозяйски. Ошибка Васина – главной креатуры сменившего зимой Слуцкого Гончаренко – стала ключевым эпизодом дерби. Все свелось к ней, хотя было заметно другое. Каррера играл не только на своих сильных качествах, но и от противника. Нейтрализуя его лидеров, в первую очередь Головина.

После матча много было сказано об оставшемся в запасе Игнагшевиче. О том, что даже с потерей прежней скорости в силу возраста он все равно был бы надежнее Васина. Тезис спорный, ответный гол греков в последней для России игре на Евро-2012 случился после схожей ошибки армейского старожила. Здесь интереснее другое: дерби показало, что прежнего ЦСКА уже нет. Что идет переход к новой команде – и поиск чемпионской игры может пройти быстро, а может, как в случае «Спартака» или «Локомотива», затянуться на долгие годы.

«Спартак» был хорош и в дерби, и в сезоне в целом еще и потому, что явил нам новых лидеров — Глушакова и Зобнина. Первый в силу возраста давно был лидером и всегда играл одинаково полезно, но только этой весной окончательно доказал, что такое быть вожаком. Глушаков в середине осени и нынешний – словно два разных игрока. По качеству футбола, по настрою. По уверенности в себе, наконец.

РФПЛ. 26 тур. ЦСКА — «Спартак» — 1:2. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Зобнин же за сезон превратился в основного футболиста сборной России, окончательно закрыв тему возвращения Денисова в команду. Они даже внешне похожи, и не случайно, что именно Зобнин стал наравне с Промесом главным любимчиком красно-белого мира. Страсть, молчаливость и работоспособность – и все это на высшем уровне – превратили бывшего динамовца в совершенно незаменимого футболиста.

И еще отдельно надо сказать о Реброве, под которого зимой покупали Селихова и кто в условиях возросшей конкуренции отыграл сезон великолепно. Что особенно заметно на схожем примере из «Зенита», где Лунев выиграл у Лодыгина спор за место в воротах.

Новый чемпион в нашем футболе. Что хорошо и для чемпионата, и для сборной, так нуждающейся в новом импульсе.

Текст: Илья Казаков

Фото: Сергей Дроняев

Илья Казаков Комментатор ВГТРК, пресс-атташе сборной России с 2005 по 2015 гг, автор книги «Настоящая сборная, или феномен Хиддинка»