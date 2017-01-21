Игнашевич и контракт. Илья Казаков – о первом сборе ЦСКА

На этой неделе у ЦСКА первый матч при Викторе Гончаренко. Какой-никакой, а дебют. Пусть об этой игре в любом случае скажут: «Выводы делать еще рано, тем более что…» Но вот рано ли?

С тактикой новый главный, похоже, определился еще до первой тренировки, поскольку уже в день заезда на многодневный сбор в испанский Кампоамор (разбитый на три отрезка, но все равно воспринимаемый многими в качестве одного большого тренировочного лагеря) команда знала, что ей предстоит играть по новой и все более востребованной в наши дни схеме.

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Расстановка 3+5+2, с помощью которой Станислав Черчесов пытается решить вопрос надежности обороны сборной, а Курбан Бердыев стремительно закалил безуспешную до него защиту «Ростова», — судя по всему, давно и тщательно продуманный Виктором Гончаренко вариант, позволяющий убить одним махом несколько зайцев. Закрыть бросающуюся в глаза проблему искусственного офсайда, дававшего в последнее время столько сбоев, например.

Продлить долголетие Сергея Игнашевича, которого на тренировках в Испании наигрывают в давно знакомой тому роли самого центрального из трех центральных защитников. Сесар Навас, ровесник армейца, в «Ростове» играет при такой модели обороны настолько спокойно и надежно, что о возрасте испанца мало кто вспоминает. И никаких разговоров о том, что пора заканчивать, давать дорогу молодым и так далее, с левого берега Дона, как и с правого, не слышно. Объясняется это просто: Навас играет глубже, чем Игнашевич, Навас закрывает меньший объем, Навас имеет возможность руководить и страховать, вместо того чтобы оказываться один на один против более молодых и резких соперников далеко за пределами штрафной.

Поможет ли все это Игнашевичу подписать с ЦСКА новый контракт, сказать сложно. Но если он сейчас у Гончаренко безоговорочный игрок стартового состава, шансы защитника на продление карьеры в ставшем для него родном клубе должны быть достаточно высоки. На сборе рядом с командой находится сейчас спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский. Возможно, тема продления или, наоборот, непродления контракта с Игнашевичем одна из тех, ради решения которых он прилетел в Кампоамор из Москвы. Яровинский сам признается в интервью, что главная задача клуба в эту зиму – найти еще одного форварда. Вопрос только, почему он здесь, на сборе, а не в России или любой иной стране?

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С одной стороны, переговоры сегодня можно вести из любой точки мира. Тем более что в Аликанте, находящемся в часе езды от Кампоамора, — третий по величине аэропорт Испании, откуда легко и без пересадки можно улететь едва ли не в любую точку Европы. С другой – уровень финансовых возможностей ЦСКА вряд ли сильно изменился в новом году, и в такой экономической модели появление игрока «на вырост», совсем еще молодого футболиста из обоймы так называемых no name, легкоосуществимо, когда он прилетает на просмотр. И уже потом при необходимости с ним подписывается контракт прямо на сборе. Такая модель существовала у наших клубов всегда, в последние годы о ней в Премьер-лиге потихоньку стали забывать, но когда кризис заставил многих подужаться, ее снова вспомнили.

Если перечислить тех форвардов, кто появился в ЦСКА за последнее время, то почти все окажутся из числа тех самых no name. Муса, Страндберг, Алиев, Чалов – поиск нападающего для основы велся среди котов в мешке. Вряд ли кому-то кроме Яровинского и таких же, как он, классных специалистов, досконально знающих рынок, что-то говорит фамилия малийца Маиги, кого слухи сватают в ЦСКА. Другой вопрос, окажется ли он в армейском клубе хотя бы на просмотре.

Я дважды заезжал в отель, где квартирует красно-синяя команда, и оба раза видел Яровинского в каких-то переговорах или разговорах с легионерами клуба. Будь то Витиньо или Мариу Фернандес. О чем шла речь, не знаю, но легко угадать, что обсуждались серьезные вопросы – и это может быть именно той причиной, которая вынудила спортивного директора ЦСКА прилететь с командой в Испанию. Я покинул Кампоамор раньше, чем на сбор прибыл Траоре, но готов предположить, что и с ним тоже Яровинский имел затяжную беседу, и, возможно, даже не одну. Легионеров в ЦСКА становится меньше, и естественно, что каждому из них нужно уделять сейчас внимания больше, чем раньше. Траоре, Витиньо и даже Миланов – это тот потенциал, который не использован пока даже наполовину. Готов поспорить, что это одна из задач, которые были поставлены руководством клуба перед Гончаренко.

Он, кстати, на взгляд стороннего человека, стремительно освоился в новой роли. Не знаю, действительно ли его контракт в разы меньше того, что был у Слуцкого, но даже если так, то никакого ощущения вторичности или недооцененности нового главного тренера ЦСКА не возникло. С ним рядом стараются держаться братья Березуцкие, обозначая так свое отношение, словно демонстрируя остальным, что они его приняли и будут отстаивать в раздевалке его авторитет, если понадобится. К нему подчеркнуто уважительно относятся ассистенты и персонал. Не говоря уже об остальных игроках.

Гончаренко, что нередко бывает с тренерами невысокого роста, сумел заставить команду вращаться вокруг него, оставаясь при этом примером подчеркнутого спокойствия и уверенности в своих силах. Складывается парадоксальная картина, особенно ощутимая, когда ты оказываешься рядом с командой, не сыгравшей пока с новым тренером ни одного матча. Если Слуцкий, только оказавшись в ЦСКА, столкнулся с потоком скептических сомнений, а может ли он быть главным тренером этого клуба, то с Гончаренко происходит обратное. Все до одного уверены, что в сложившейся ситуации белорус – лучшая кандидатура для красно-синих.

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В общем, все в ЦСКА идет своим чередом. Схема понятна, состав под нее — тоже. Самый обсуждаемый момент этих сборов – постоянное присутствие на тренировках флипчарта — доски, с помощью которой тренер может наглядно по ходу занятий разобрать какой-либо тактический нюанс. Да еще перевод Миланова, поигравшего в ЦСКА едва ли не на всех позициях в полузащите, на левый фланг обороны. Никаких загадок. Словно ничего и не произошло. Просто поразительно!

Кампоамор – Москва

Текст: Илья Казаков

Фото: официальный сайт ПФК ЦСКА